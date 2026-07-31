ETV Bharat / state

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ସୁଧାର ଦାବିରେ ସିଡିଏମଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

BALASORE DOCTOR SHORTAGE
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 31, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାହାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଡାକ୍ତର, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକେ । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସିଡିଏମଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ । କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଦାବି ଅନୁସାରେ, ​୨୦୦୫ ମସିହାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଗ୍ରାମ ଫଳରେ ରେମୁଣାରେ ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ୬୫୦ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ଏହାସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ ଯାଇ ଏହି ସବୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଉନ୍ନତ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇବାର ଆଶା କରିଥିଲେ । ହେଲେ ତାହା ଏବେ ଦିବା ସ୍ବପ୍ନ ପାଲଟିଛି । କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସେବା ପାଇ ପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ।

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି (ETV Bharat Odisha)

ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଗୁରୁତର ରୋଗ ଯଥା ହୃଦରୋଗ, ସ୍ନାୟୁରୋଗ ଓ ମୂତ୍ରାଶୟଜନିତ ରୋଗର ବିଭାଗ କିମ୍ବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ପୂର୍ବଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନେ କଟକ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟରର ବହିର୍ବିଭାଗ ସପ୍ତାହକୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସେଠାରେ ରୋଗ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାଗାର ନାହିଁ । ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି । ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ନ ହେବା ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । "

BALASORE DOCTOR SHORTAGE
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି (ETV Bharat Odisha)

ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଶିଶିର ହୁଈ କହିଛନ୍ତି," ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ୨୦୧୮ରେ ତାହାର କିଛି ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରାୟତଃ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ଏବଂ ପାଥୋଲୋଜିଷ୍ଟମାନେ ନାହାନ୍ତି । ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ରେମୁଣାରେ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକରଣର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି । ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ବର । ବିଗତ ଦିନରେ ଜଳେଶ୍ବରରୁ ବାଲେଶ୍ବର ଏବଂ ସୋରରୁ ବାଲେଶ୍ବର ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଏନେଇ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି । ଏହାସହ ଆମର ଯେଉଁ ଏମ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେଇଛି, ସେଠାରେ ୧୦୦ ବେଡ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏପରିକି ସାଟେଲାଇଟ୍‌ରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ଚାରି ଜଣ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଆସୁଥିଲେ, ସେମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କମି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲାତମାମ୍ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି । ଆଜି ନୀଳଗିରି, ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ହେଉଛି । ଗତକାଲି ଜଳେଶ୍ବର, ଭୋଗରାଇ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସୋର ଏବଂ ରେମୁଣାରେ ହେଇଥିଲା । ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏମ୍ସ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଧାରଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସ୍କୁଲରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ପାଣି, ବହିପତ୍ର ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନଷ୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

BALASORE DOCTOR SHORTAGE
FAKIR MOHAN MEDICAL COLLEGE
BALASORE HEALTH SERVICES
ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା
BALASORE MEDICAL COLLEGE PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.