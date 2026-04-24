ଖରାଦିନେ କେମିତି ନେବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ? ଜାଣନ୍ତୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ

ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ତାତିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଓ କୋମଳମତି ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Balasore health expert explains How to take care of small children in hot weather
ଖରାଦିନେ କେମିତି ନେବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ, ଜାଣନ୍ତୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ
Published : April 24, 2026 at 9:19 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ତାତିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଡ଼ହଳବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଓ କୋମଳମତି ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼େ । ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ବାଲେଶ୍ବର ପ୍ରତିନିଧି ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...

ଖରାଦିନେ କେମିତି ନେବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ, ଜାଣନ୍ତୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ (ETV Bharat Odisha)

ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟା:
ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଗୁଳୁଗୁଳି, ଟାଣ ଖରାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏପରି ନ କରିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ନାନାଦି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ହେଲା...

  1. ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ହେବା (ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍)
  2. ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ଯୋଗୁଁ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା (ଚର୍ମ ରୋଗ)
  3. ବାନ୍ତି, ଝାଡା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା
  4. ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ

ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ସଠିକ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ବାପା ମା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସତର୍କତା ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।


ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରେ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଠିକ ରଖିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଯେପରି ବେଶୀ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିବା । ବାହାରକୁ ଗଲେ ଝାଳ ବୋହିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।

ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟିପ୍ସ:
ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁକିଛି ଜରୁରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ...

  • ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍‌ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶିଶୁକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ
  • ପଇଡ଼ ପାଣି, ପାଣି ଯୁକ୍ତ ଫଳ ଓ ପରିବା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ
  • ଫୁଟା ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଶୁଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶିଶୁର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ
  • ତରଭୁଜ, କମଳା ଓ ଗରମ ଋତୁରେ ମିଳୁଥିବା ଫଳ ଶିଶୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ
  • ଚର୍ମରେ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇ ସମସ୍ୟା ବଢିଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଘିକୁଆଁରୀର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ

ଖରା ଗରମ ଓ ଏସି:
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ତାତି ଯୋଗୁଁବହୁ ଲୋକେ ଘରେ ଏସି ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏସି ଲଗାଇ ଘରକୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ରଖିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥଣ୍ଡା ଓ ଜ୍ବରର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଗଳାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବା ଇନ୍‌ଫେକ୍ସନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ । ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସୁତା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବା ଉଚିତ । ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ମାନିଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ରହି ପାରିବେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

