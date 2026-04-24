ଖରାଦିନେ କେମିତି ନେବେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ? ଜାଣନ୍ତୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ତାତିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଓ କୋମଳମତି ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : April 24, 2026 at 9:19 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି । ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ତାତିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଡ଼ହଳବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଓ କୋମଳମତି ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼େ । ଏନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ବାଲେଶ୍ବର ପ୍ରତିନିଧି ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...
ଶିଶୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟା:
ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, ଗୁଳୁଗୁଳି, ଟାଣ ଖରାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏପରି ନ କରିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରବଳ ଖରା ଯୋଗୁଁ ନାନାଦି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ହେଲା...
- ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ହେବା (ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍)
- ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ଯୋଗୁଁ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା (ଚର୍ମ ରୋଗ)
- ବାନ୍ତି, ଝାଡା, ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା
- ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ
ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ସଠିକ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ବାପା ମା ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସତର୍କତା ରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରେ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଠିକ ରଖିବାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଯେପରି ବେଶୀ ଖରାରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିବା । ବାହାରକୁ ଗଲେ ଝାଳ ବୋହିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହାକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ।
ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟିପ୍ସ:
ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁକିଛି ଜରୁରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ...
- ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶିଶୁକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ
- ପଇଡ଼ ପାଣି, ପାଣି ଯୁକ୍ତ ଫଳ ଓ ପରିବା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ
- ଫୁଟା ପାଣିକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣରେ ଶୁଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶିଶୁର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିଥାଏ
- ତରଭୁଜ, କମଳା ଓ ଗରମ ଋତୁରେ ମିଳୁଥିବା ଫଳ ଶିଶୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ
- ଚର୍ମରେ କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇ ସମସ୍ୟା ବଢିଲେ, ପ୍ରାକୃତିକ ଘିକୁଆଁରୀର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ
ଖରା ଗରମ ଓ ଏସି:
ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ତାତି ଯୋଗୁଁବହୁ ଲୋକେ ଘରେ ଏସି ଲଗାଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏସି ଲଗାଇ ଘରକୁ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ରଖିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥଣ୍ଡା ଓ ଜ୍ବରର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଗଳାରେ ସଂକ୍ରମଣ ବା ଇନ୍ଫେକ୍ସନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ । ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସୁତା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବା ଉଚିତ । ଏହି ସବୁ ଉପାୟ ମାନିଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ରହି ପାରିବେ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର