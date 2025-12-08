ETV Bharat / state

ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହରେନ୍ଦ୍ର, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲା ପରିବାର

ସିଲିକୋସିସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବାଲେଶ୍ବର ବାହାନଗା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ । ପୁଅର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ବାପା ।

Balasore Harendra Mallick suffering from silicosis, Family appeals for government assistance
ବାଲାଶ୍ବର: ସିଲିକୋସିସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପୁଅ, ସହାୟତା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ନିବେଦନ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 8, 2025 at 12:11 PM IST

1 Min Read
Stone Sculptor Silicosis ବାଲେଶ୍ବର: ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସୁରଟ ଯାଇଥିଲେ । ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ । ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦାଉ ସାଧିଲା ରୋଗ । ଫୁସଫୁସ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ୭ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି । ଅକ୍ସିଜେନ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ସହାୟତାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି କଷ୍ଟଦାୟକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ନୂଆପୁର ଗାଁର ବିଦ୍ୟାଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ହରେନ୍ଦ୍ର ।

ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ହରେନ୍ଦ୍ର:

ହରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ସିଲିକୋସିସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ । ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଅକ୍ସିଜେନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାସିକ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏକ ଅକ୍ସିଜେନ ମେସିନ ଆଣିଛନ୍ତି । ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜମି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ସାରିଲେଣି ପରିବାର । ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାପା ବିଦ୍ୟାଧର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି," ପୁ୍ଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଲେଣି । " ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ମେସିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।

ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହରେନ୍ଦ୍ର, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲା ପରିବାର (ETV Bharat Odisha)

ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ: ପଡୋଶୀ

ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯାବସ୍ଥା ଏବଂ ପରିବାରର ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ସରୋଜିନୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି," ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯାହା ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ତାହା ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଏବେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। "

ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଘରର ଅଭାବ ଦେଖିକି କାମ କରିବାକୁ ସୁରଟ ଯାଇଥିଲେ ହରେନ୍ଦ୍ର । ସେଠି ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ । ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି । " ତାଙ୍କର ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ନୀଳାମ୍ବର ମଲ୍ଲିକ

FATHER SEEKS HELP FOR SON
ସିଲିକୋସିସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବାଲେଶ୍ବର ହରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ (ETV Bharat Odisha)

