ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହରେନ୍ଦ୍ର, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲା ପରିବାର
ସିଲିକୋସିସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବାଲେଶ୍ବର ବାହାନଗା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ । ପୁଅର ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ବାପା ।
Published : December 8, 2025 at 12:11 PM IST
Stone Sculptor Silicosis ବାଲେଶ୍ବର: ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ସୁରଟ ଯାଇଥିଲେ । ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ । ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦାଉ ସାଧିଲା ରୋଗ । ଫୁସଫୁସ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ୭ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି । ଅକ୍ସିଜେନ ବା ଅମ୍ଳଜାନ ସହାୟତାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି । ଏଭଳି କଷ୍ଟଦାୟକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ନୂଆପୁର ଗାଁର ବିଦ୍ୟାଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ହରେନ୍ଦ୍ର ।
ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ହରେନ୍ଦ୍ର:
ହରେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ସିଲିକୋସିସ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ । ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଅକ୍ସିଜେନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାସିକ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏକ ଅକ୍ସିଜେନ ମେସିନ ଆଣିଛନ୍ତି । ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜମି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ସାରିଲେଣି ପରିବାର । ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାପା ବିଦ୍ୟାଧର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି," ପୁ୍ଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା, ସବୁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାରିଲେଣି । " ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ମେସିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।
ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ: ପଡୋଶୀ
ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯାବସ୍ଥା ଏବଂ ପରିବାରର ଦୁଃଖକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀ ସରୋଜିନୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି," ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯାହା ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ତାହା ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଏବେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। "
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଘରର ଅଭାବ ଦେଖିକି କାମ କରିବାକୁ ସୁରଟ ଯାଇଥିଲେ ହରେନ୍ଦ୍ର । ସେଠି ସେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ । ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି । " ତାଙ୍କର ଅଭାବୀ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଁର ନୀଳାମ୍ବର ମଲ୍ଲିକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର