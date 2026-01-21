ETV Bharat / state

ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026: 200 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଲେ ବାଲେଶ୍ବର ଝିଅ

ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମକିଲେ 9 ବର୍ଷୀୟା ବାଲେଶ୍ବର ଝିଅ ସାନବୀ ପାଣି । ୨୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ, 2ଟି ଟାଇଟଲ ହାସଲ ।

Balasore girl Sanvi pani shines in Junior Miss India 2026 won 2 tit
ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026: 200 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ, 2ଟି ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଲେ ବାଲେଶ୍ବର ଝିଅ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 21, 2026 at 8:50 PM IST

ବାଲେଶ୍ୱର: ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବାଲେଶ୍ବର ଝିଅଙ୍କ କମାଲ । ବାଲେଶ୍ୱରର ଝିଅ ସାନବୀ ପାଣି ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ-୨୦୨୬ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 2ଟି ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ୨୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ 9 ବର୍ଷିୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାନବୀ, ମିସ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ୍ ଓ କଲଚରାଲ ରାଉଣ୍ଡ୍‌ରେ ଏହି ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସାନବୀ ମଡେଲିଂ ତଥା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା' କହିଛନ୍ତି ।

ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026: 200 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ, 2ଟି ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଲେ ବାଲେଶ୍ବର ଝିଅ (ETV Bharat Odisha)

5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମଡେଲିଂ ନିଶା:

ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୬ରୁ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ-୨୦୨୬ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସାନବୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ମିସ୍ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ୍ ଓ କଲଚରାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ପିଲାଟି ବେଳୁ ତାଙ୍କର ମଡେଲିଂ ପ୍ରତି ରୁଚିଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟକଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଏକ ନାଚ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନବୀଙ୍କୁ ୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ମଡେଲିଂ ଓ ନାଚ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଡେଲିଂ ଓ ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଏସବୁ ବାଦ ସାନବୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଓ ଖେଳ ପ୍ରତି ରୁଚି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।

Balasore girl Sanvi pani shines in Junior Miss India 2026 won 2 tit
ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026: 200 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ, 2ଟି ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଲେ ବାଲେଶ୍ବର ଝିଅ (ETV Bharat Odisha)


'ଦୁଇଟି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି'


କୁନି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାନବୀ ପାଣି କହିଛନ୍ତି,"ମୋତେ ଜୟପୁରରେ 2014 ମସିହାର ମିସ ୟୁନିଭର୍ସ ନୈନିତା ମାଡାମ ମଡେଲିଂ ଶିଖାଇଥିଲେ । ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଜିତିଛି ବୋଲି । ସେଠାରେ ୨୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ୍ ଓ କଲଚରାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେକେଣ୍ଡ ରନର ଅପ୍ ଟାଇଟଲ ମୋତେ ମିଳିଛି । ଦୁଇଟି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ।"

Balasore girl Sanvi pani shines in Junior Miss India 2026 won 2 tit
ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026: 200 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ, 2ଟି ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଲେ ବାଲେଶ୍ବର ଝିଅ (ETV Bharat Odisha)

୨୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ସାନବୀ:
ଝିଅର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସାନବୀଙ୍କ ମା' ଲତାଲି ପାଣି କହିଛନ୍ତି,"ଜୁନିୟର ମିସ ଇଣ୍ଡିଆ ବାବଦରେ ଖବର କାଗଜ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା । ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇଥିଲି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଜୟପୁରରେ ୨୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝିଅ 2ଟି ଚାଇଟଲ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ।"

Sanvi pani
ବାଲେଶ୍ୱରର ଝିଅ ସାନବୀ ପାଣି (ETV Bharat Odisha)

ଆଜିକାଲି ପାଠପଢ଼ା ଚାପ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ ସେମାନେ ପାଠ ସହ ଗୀତ, ନାଚରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସାନବୀଙ୍କ ମା' ଲତାଲି ପାଣି କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

