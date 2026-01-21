ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2026: 200 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଟାଇଟଲ୍ ହାତେଇଲେ ବାଲେଶ୍ବର ଝିଅ
ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମକିଲେ 9 ବର୍ଷୀୟା ବାଲେଶ୍ବର ଝିଅ ସାନବୀ ପାଣି । ୨୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ, 2ଟି ଟାଇଟଲ ହାସଲ ।
ବାଲେଶ୍ୱର: ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବାଲେଶ୍ବର ଝିଅଙ୍କ କମାଲ । ବାଲେଶ୍ୱରର ଝିଅ ସାନବୀ ପାଣି ଜୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ-୨୦୨୬ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 2ଟି ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ୨୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ 9 ବର୍ଷିୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାନବୀ, ମିସ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ୍ ଓ କଲଚରାଲ ରାଉଣ୍ଡ୍ରେ ଏହି ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସାନବୀ ମଡେଲିଂ ତଥା ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା' କହିଛନ୍ତି ।
5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମଡେଲିଂ ନିଶା:
ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୬ରୁ ୮ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରରେ ଜୁନିୟର ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ-୨୦୨୬ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ସାନବୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରି ମିସ୍ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ୍ ଓ କଲଚରାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦୁଇଟି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ପିଲାଟି ବେଳୁ ତାଙ୍କର ମଡେଲିଂ ପ୍ରତି ରୁଚିଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟକଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ବାପା ମା ତାଙ୍କୁ ଏକ ନାଚ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନବୀଙ୍କୁ ୯ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ମଡେଲିଂ ଓ ନାଚ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ପାଠପଢ଼ା ସାଙ୍ଗକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଡେଲିଂ ଓ ନୃତ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି । ସେହିପରି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଏସବୁ ବାଦ ସାନବୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ପେଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଓ ଖେଳ ପ୍ରତି ରୁଚି ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
'ଦୁଇଟି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି'
କୁନି ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାନବୀ ପାଣି କହିଛନ୍ତି,"ମୋତେ ଜୟପୁରରେ 2014 ମସିହାର ମିସ ୟୁନିଭର୍ସ ନୈନିତା ମାଡାମ ମଡେଲିଂ ଶିଖାଇଥିଲେ । ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଜିତିଛି ବୋଲି । ସେଠାରେ ୨୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ୍ ଓ କଲଚରାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେକେଣ୍ଡ ରନର ଅପ୍ ଟାଇଟଲ ମୋତେ ମିଳିଛି । ଦୁଇଟି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ।"
୨୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ସାନବୀ:
ଝିଅର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସାନବୀଙ୍କ ମା' ଲତାଲି ପାଣି କହିଛନ୍ତି,"ଜୁନିୟର ମିସ ଇଣ୍ଡିଆ ବାବଦରେ ଖବର କାଗଜ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଥିଲା । ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇଥିଲି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା । ଜୟପୁରରେ ୨୦୦ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝିଅ 2ଟି ଚାଇଟଲ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ।"
ଆଜିକାଲି ପାଠପଢ଼ା ଚାପ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ ସେମାନେ ପାଠ ସହ ଗୀତ, ନାଚରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସାନବୀଙ୍କ ମା' ଲତାଲି ପାଣି କହିଛନ୍ତି ।
