ETV Bharat / state

କାଲି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ବାଲେଶ୍ୱରର ୭ ବ୍ଳକରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ

୩ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସଙ୍କୁ ୩ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ବ । 3 ଅଧିକାରୀ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି, ସ୍ଥିତି ତଦାରଖ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Balasore flood
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟାରେ ୭ ବ୍ଳକରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2026 at 10:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର/ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏପଟେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବନ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏହାସହିତ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟାରେ ୭ ବ୍ଳକରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କି, ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁନର୍ବାର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସରକାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ପରତା ସହ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ତରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଧାର ଓ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି । ଉଦ୍ଧାର ଓ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟର ସୁଚାରୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୩ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ନିରନ୍ତର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନଦୀ କୁଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ବିଶେଷ କରି ଜଳକା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବାରୁ ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ସୁଅ ମାରିଥିଲା । ସେହିପରି ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କମିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତର ବାଲେଶ୍ୱରର ୪ଟି ବ୍ଲକ ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ଭୋଗରାଇ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏବେବି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କମିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ।



ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପଶିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଇ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ନାମ୍ପୋ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ​"ଏଠି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ହେଲା ପରେ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନମାନୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ JE କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହୋମପାଇପ୍ ବସେଇ ନାହାନ୍ତି। ତ ପାଣି ପୂରା ଗାଁ ବୁଡ଼ିକି ଆଜି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂରା ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଠି ହଜାରେ ଲୋକ ପୁରା ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି । ଛାତ ପଡ଼ିକି ଗାଈ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେଣି। ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ତଥାପି RD ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲାରୁ ଫୋନ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେମାନେ କୌଣସି କଥା ଲୋକଙ୍କର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଆରୁହା ନାମ୍ପ ରାସ୍ତା ଆଉ ଓଲାଲପୁର ନାମ୍ପ ଯୋଉଟାର RD ରୋଡ୍ ସେଇଟା, ଜମାଳପୁର ନାମ୍ପ ରାସ୍ତା, ସବୁ RD ରୋଡ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ହୋମପାଇପ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପକଉନାହାନ୍ତି। ମନମାନୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।"


ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀ କାଳୀନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଅବନିକାନ୍ତ ଭୂୟାଁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ​"ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରର ଏ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି । ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାତୋଟି ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ୯୬ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୪୪୬ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ସମୁଦାୟ ୧,୯୪,୫୧୭ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୯୯ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ୩୨,୫୯୨ ଜଣ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି । ସାତୋଟି ବ୍ଲକ୍‌ରୁ, ୪୨,୬୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛୁ।

ଆମର ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅଛି—ଭୋଗରାଇ, ବସ୍ତା, ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର, ସେଥିରେ ଆମେ ସମୁଦାୟ ୨୬,୩୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚାରୋଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ (ODRAF) ଟିମ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚାରୋଟି ଏନ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫ୍ (NDRF) ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ​ସବୁ ଜମିଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମାଡ଼ିକି ଅଛି । ଏବେ ପାଣି କମିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ । ଯଦି ବର୍ଷା ଅତି ଜୋର୍ ନ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଆମର କାଲି ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଅତି ଜୋର୍‌ରେ ବର୍ଷା ହେଲା ତାହେଲେ ଟିକେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ସ୍ତରକୁ ଯିବ, ନଚେତ୍ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେମିତି ନ ଆସେ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଜାଗ ରହିଛି ।"


ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାଜ୍ୟର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ; ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, ଏ ବର୍ଷ 27% ଅଧିକ ବର୍ଷା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର/ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BAITARANI RIVER FLOOD
ଜଳକା ବୈତରଣୀ ବନ୍ୟା
SUBARNAREKHA WATER LEVEL
BALASORE RAIN FLOODING
BALASORE FLOOD NEWS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.