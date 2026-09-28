ETV Bharat / state

ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବଢି ସାଜିଲା ଲକ୍ଷଣରେଖା ! ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାତି ଚିରି ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିଲେ ବର, ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠି

ଫିକା ପଡିଲା ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା । ଡଙ୍ଗାରେ କନିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବର । ରୀତିନୀତିରେ ହେଲା ବାହାଘର । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

balasore flood
ଫିକା ପଡିଲା ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଡଙ୍ଗାରେ କନିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 6:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ବରଗାଡିରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ହେଲେ ଆସିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ । ଡିଜେ ବଜାଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଧୁମ ଧଡାକାରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥାନ୍ତେ କନିଆ ଘର, ହେଲେ ବେଦୀକୁ ଆସିଲେ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ । ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଫେଲ ମାରିଥିଲେ ବି, ହାର ମାନି ନଥିଲେ ଯୁବକ । ବିବାହ ଦିନ ବର ବେଶରେ ମାତ୍ର କେଇ ଜଣ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇର ଜୈନିକ ଯୁବକ । ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକାରେ ଚାରିଆଡେ ଜଳ ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରାସ୍ତା ଘାଟ ସବୁ ବୁଡି ଯାଇଛି । ନଦୀ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା କେଉଁଠି ଜାଣିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡିଛି । ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ପାଇଁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାତି ଚିରି କନିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ପାତ୍ର ।

ଫିକା ପଡିଲା ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଡଙ୍ଗାରେ କନିଆ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବ (ETV Bharat Odisha)

ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବନ୍ୟା ସାଜିଲା ଲକ୍ଷଣରେଖା !

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିବାହ ପାଇଁ ବର ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇ କନ୍ୟାର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ମାତ୍ର ସତେ ଯେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାର ବନ୍ୟା ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥି କରିବାରେ ଲକ୍ଷଣରେଖା ହୋଇ ଛିଡା ହୋଇଗଲା । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଓ ସମୟରେ ବିବାହ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ କେତେଜଣ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବାରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ କନିଆ ଘରେ ।

ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରେ ମନୁନଗର ଗ୍ରାମରେ । ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ହେମନ୍ତ ପାତ୍ର ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବର ବେଶରେ ସଜେଇ ହେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଫିକା ପଡିଗଲା ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବଜା ବାଣ ରୋଷଣୀରେ ବର ଘରୁ ବାହାରି କନ୍ୟା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାକୁ ପଡିଛି ।



ବନ୍ୟାଜଳରେ ବୁଡିଲା ରାସ୍ତା-

ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟାଜଳ ମାଡ଼ିଆସିଥିବାରୁ ସଡ଼କପଥରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ବର ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ବନ୍ୟାଜଳ ମଧ୍ୟଦେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।

ବନ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ-

ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟରେ ବି ମନୁନଗରରେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଥିଲା । ବର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ବନ୍ୟାଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଏମିତି ବିବାହ ବାଦରେ ବର ହେମନ୍ତ ପାତ୍ର ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସବୁ ଭୁଟୁଭୁଟିରେ ଆସିଲୁ । ଆଜି ବାହାଘର ଥିଲା ତ ହଠାତ ବନ୍ୟା ଆସିଗଲା । ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଜା, ଡିଜେ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଥିଲା । ମାତ୍ର ବନ୍ୟା ପାଇଁ କିଛି କରି ହେଲାନି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ବାହାଘର ତାରିଖ ଠିକ ହେଇଛି, ସେହି ତିଥି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆସିଛି । ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିବାକୁ ପଡିଲା ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ'; ବିରୂପା ନଦୀରେ 22 କିମି ଭାସି ଆସିଲେ ବୃଦ୍ଧା, ଯାଜପୁରରୁ ଭାସିଲେ, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ଉଦ୍ଧାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

TAGGED:

BALASORE FLOOD MARRIAGE
SUBARNAREKHA RIVER FLOOD
ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିଲେ ବର
ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ବାହାଘର
GROOM TAKES BOAT RIDE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.