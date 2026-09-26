ETV Bharat / state

ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ବୁଡାଉଛି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକାରେ ବଢି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆଶଙ୍କା, ବଢୁଛି ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା

ବନ୍ୟା ଜଳ ଘରେ ପଶିଛି । ରାସ୍ତା ଘାଟ ବୁଡିଛି । ଗାଁଠୁ ସହର ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି । ଗାଈଗୋରୁଙ୍କ କଥା ନକହିବା ଭଲ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Flood conditions intensified in several parts
ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ବୁଡାଉଛି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକାରେ ବନ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆଶଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 26, 2026 at 10:09 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଅଟେ । ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥରକୁ ଥର ବନ୍ୟା ପରେ ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାତ ସପନ । ବଢି ଆସିବା ପରେ ଭିଟା ମାଟି ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମିଳୁଥିବା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ କହିଲେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ନହେଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା ଘରେ ପାଣି ପଶିବା ପରେ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିବା କେଇ ଖଣ୍ଡ କପଡା । ଘରଠୁ ବାହର, ରାସ୍ତାଠୁ ନାଳ ଯୁଆଡେ ଆଖି ବୁଲାଇବେ ଖାଲି ପାଣି ଆଉ ପାଣି । ବଢି ପାଣିରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି ଜୀବିକା । ବତୁରି ଯାଇଛି ଭବିଷ୍ୟତ । ପ୍ରଭାବିତଙ୍କ ଠିକଣା ସାଜିଛି ନଦୀ ବନ୍ଧ ନହେଲେ ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପ । ଜିଲ୍ଲାର ଜଳକା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଜଳ ଯେମିତି ପିଛା ଛାଡୁନି । ପାଣି ଘେରରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ୬୫ ପଞ୍ଚାୟତର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ । ଏପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢୁଛି ପଛେ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ।

ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ବୁଡାଉଛି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକାରେ ବନ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆଶଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)

ପୁଣିଥରେ ବନ୍ୟା ଡର, ବଢୁଛି ନଦୀର ଜଳ ସ୍ତର-

ଜଳକା ନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ନଦୀର ଅବବାହିକାରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜଳସ୍ତର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ବସ୍ତା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ସୁଅ ମାରୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜରୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି । ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ ପୁଣିଥରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ।

୫୦ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ-

ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସହରର ୬ଟି ୱାର୍ଡ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୦ ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରେମୁଣା, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଫୁଲାଡ଼ି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଟିଆଖିଆ ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶିଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକେ ଛାତ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । କେତେକ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି । ସହରର ଭୀମପୁରା, ଗୁଜୁରୀବଜାର, ବଇଁଚା, ଦରଜିପୋଖରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ିଛି ।

ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି-

ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଳକା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି । ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ନଦୀକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ବୋଲି । ନୀଳଗିରି ବ୍ଳକରେ କିଛି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୫ ପଞ୍ଚାୟତର ୧ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦିନ ୧୧ ଟା ସୁଦ୍ଧା ୨୫ ହଜାର ୫୦୦ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଆଠଟି ବ୍ଲକରେ ଓଡ୍ରାଫ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ମୁତୟନ ରହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ।

Flood conditions intensified in several parts
ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ବୁଡାଉଛି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକାରେ ବନ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆଶଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି-

ଜିଲ୍ଲାରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଦଳ, ଚିକିତ୍ସା ଦଳ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଘଟଣା ଘଟେ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆଣ୍ଟିଭେନମ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । ଆର୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍‌ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଦର, ରେମୁଣା, ନୀଳଗିରି, ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହାଛଡ଼ା ସୋର-ସିମୁଳିଆର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ବସ୍ତାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଆହୁରି ବଢ଼େ, ତେବେ ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳର ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।


କିଛି ଜାଣିବା ଆଗରୁ ପାଣି ଘରେ ପଶିଗଲା-

ପାଣି ହଠାତ ପଶି ଆସିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ରାଣିପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ରୁ ୨୦୦ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ଏଥର ପାଣି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥିଲା । ରାତି ନଅଟା-ଦଶଟା ବେଳକୁ ଏତେ ପାଣି ନଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ପରେ ରାତି ଦୁଇଟା-ତିନିଟା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣି ବଢ଼ିଗଲା ।

Flood conditions intensified in several parts
ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ବୁଡାଉଛି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକାରେ ବନ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆଶଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)

"ପାଣି କାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାଡ଼ିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ରାତି ଦୁଇଟା-ତିନିଟା ବେଳକୁ ପାଣି ଘରେ ପଶିବା ଆରମ୍ଭ କଲା । ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲା। ତା’ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ଯେତେ ବଢ଼ିଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଏଥର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଉପରକୁ ଉଠାଇଦେଲୁ । ଜିନିଷପତ୍ର ଟେକାଟେକି କରି ଯିଏ ଯାହାର ପରିଚିତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ରହିଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନେ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି । ରନ୍ଧାବଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହିଛି । ସକାଳୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଯାହା କିଣି ଆଣିଥିଲୁ, ସେତିକି ଖାଇଛୁ," କହିଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର ।


ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗ ମିଳିନି-
ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗ ମିଳି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଦରଜିପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର କରୁଣାକର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, “ଗତଥର ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ବନ୍ୟା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଦେଖି କହିଥିଲେ ଯେ ଏଠାରେ ବନ୍ୟା ହୋଇନାହିଁ । ଖଣ୍ଡେ ପଲିଥିନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ଚାଳ ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଜାଲ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର । ସେମାନେ ଆଗେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି କି ନାହିଁ । ଆମ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଫୁଟ୍ ପାଣି ଅଛି । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି ଘର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଆମ ଘରକୁ ସବୁଠାରୁ ଶେଷରେ ପାଣି ପଶେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆଗରୁ ବାହାରିଯାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଅଢ଼େଇରୁ ତିନି ଫୁଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଅଛି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେନି । ଡଙ୍ଗା ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, କେହି ଆସି ଆମର ଖବର ମଧ୍ୟ ପଚାରିନାହାନ୍ତି ।”

ଆମ ଘରେ ଛାତିଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି-
ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣି ବଢିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ବ୍ୟାଗ ଧରି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଆଦିନାରାୟଣ ରାଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ପାଣି ଏଠାରେ ପୂରା ଛାତି ଉପରକୁ ହୋଇଛି । ପ୍ରାୟ ୧୦୦ଟି ଘର ଅଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ । ୧୦୦ଟି ଘରେ ହିଁ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି । ଆମେ ଏଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛୁ । ଏଠାରେ ରହିବାର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ । ପୁଣି ପାଣି ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲେ ରାତି ଅଧରେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯାଉଛୁ । ଆମ ଘର ଭିତରେ ମଣିଷ ଛାତି ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଅଛି । ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଛାତି ଉପରକୁ ପାଣି ହୋଇଛି । ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ପଳାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।”

Flood conditions intensified in several parts
ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ବୁଡାଉଛି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକାରେ ବନ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆଶଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)

ପାଣି ବଢ଼ୁଛି, କମୁନାହିଁ-ଯୋଗାଯୋଗ ବିଛିନ୍ନ-

ସେହିପରି ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ପାଣି ଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ସମ୍ଭୁନାଥ ବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି,“ଦରଜିପୋଖରୀ ଛକରୁ ଅଡ଼ବଜାର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଟାଏ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ହୋଇଛି । ଗାଡ଼ିମୋଟର ଯାଇପାରୁନାହିଁ । ସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ । ଦରଜିପୋଖରୀ ଛକରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଣି ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଯାଇପାରୁନାହିଁ । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଆସି ସ୍କୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ଗାଈଗୋରୁ ଓ ଛେଳିମେଣ୍ଢା ମଧ୍ୟ ଘରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରଜିପୋଖରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ବହୁତ ପାଣି ହୋଇଛି । ପାଣି ବଢ଼ୁଛି, କମୁନାହିଁ । ଏହା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ପାଣି । କାଲି ଆଣ୍ଠୁଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଥିଲା, ଆଜି ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି ।”

Flood conditions intensified in several parts
ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ବୁଡାଉଛି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକାରେ ବନ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆଶଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ-

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସୋନ, ଜଳକା ନଦୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ସମେତ ତିନୋଟି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିନୋଟି ଏନ୍‌ଡିଆର୍‌ଏଫ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଦଳ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ବିଡିଓ ଓ ତହସିଲଦାର ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ଏଡିଏମ୍, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛୁ । ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।

Flood conditions intensified in several parts
ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ବୁଡାଉଛି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକାରେ ବନ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆଶଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ପରେ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ, ଘରବାଡ଼ିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉ କିମ୍ବା ଚାଷଜମିର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇପାରିବେ ।

Flood conditions intensified in several parts
ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ବୁଡାଉଛି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକାରେ ବନ୍ୟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆଶଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଢିଲା ବନ୍ୟା ଡର ! ଫୁଲୁଛି ଜଳକା, ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, କମୁନି ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

TAGGED:

ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ଜଳକାରେ ବନ୍ୟା
ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ଖବର
PEOPLE WATERLOGGED ROADS SUBMERGED
FLOOD WATER ENTERS HOMES
BALASORE FLOOD SITUATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.