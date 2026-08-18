ETV Bharat / state

ଚାଷ ଧୋଇନେଲା ବନ୍ୟା ପାଣି; ସ୍ଥାୟୀ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ । ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

farmer road blockade
ସ୍ଥାୟୀ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 18, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ଚାଷ ଜମିରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଏବଂ ନଦୀବନ୍ଧର ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଚାଷୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା–ବାଲିଆପାଳ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦରଡ଼ା ନିକଟରେ ଚାଷୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରାସ୍ତାରୋକ କରିବାରୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଧାରଣା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଥିଲା ।

ସ୍ଥାୟୀ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ-
ଜଳକା ନଦୀରେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଦରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପଣପଣା ନଦୀର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି । ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଛି । ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି ଓ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତଥା ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଉଦାସୀନତାକୁ ବିରୋଧ କରି ଶେଷରେ ଚାଷୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ।

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିଶୃତି, ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଚାଷୀ-

ଦୀର୍ଘ ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତାରୋକ ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଥାନା ଆଇଆଇସି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନରତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତାରୋକରୁ ଓହରିଥିଲେ ।



ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁକୁଳୁସି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅମିତ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଦରଡ଼ା-ମୁକୁଳୁସି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି, ସେଟା ଆମ ସୀମାରେ ଯାଉଛି । କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ଚାଷୀଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା । ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କିଏ କରିବ ? ଚାଷୀ ଏଠି ଫସଲ କଲେ ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି । ଚାଷ ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛି । ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ।"

ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଣପଣା ବନ୍ଧଟି ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ । ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରି ନଥିଲା । ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କାମ ନସିରଲେ ବି ନଦୀବନ୍ଧ ଚାରି-ପାଞ୍ଚ ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ । ତାହା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଲା । ଦରଡ଼ା ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ୮୦-୯୦ ଫୁଟ୍ ନଦୀବନ୍ଧଟି ଭାଙ୍ଗିଛି । ବାରମ୍ବାର ପ୍ୟାଚ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରହୁନି। ପଞ୍ଚାୟତର ଆହୁରି ଚାରି-ପାଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ।

ତାଙ୍କ ମତରେ, ଆଜି ପାଣିଘେରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ସ୍କୁଲରେ ରଖିଛୁ, ଥଇଥାନ କରିଛୁ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦଉଛୁ । କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ଥର ଚାଷ ରୋଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାଷ ତ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଉନାହିଁ । ଏହା ଖାଲି ମୁକୁଳୁସି ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ନିକଟତମ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ, ଇଡ଼ଦା, ପୁଟୁରା, ଦରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ।


ରାସ୍ତାରୋକ ସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ ପହଁଚି ଧାରଣାରତ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା କଥା ବୁଝିବା ପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଏବେ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ଏଠି ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଥିଲେ । ମୁଁ ବାଲିଆପାଳ ଯିବା ଟାଇମରେ ଏଇଟା ଦେଖିଲି, ସେଠି ଭିଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କଲି । ଯୋଉ ପଣପଣା ନାଳ ଯାଉଛି ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମ ହେଇଥିଲା । ଆଗରୁ ଚାଷୀମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ବେଶି ହାଇଟ୍ ଥିଲା । ଏବେ ତିନି ଫୁଟର ସେ ହାଇଟ୍ କମ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ କିଛି କିଛି ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଚାଷ ଜମି ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଛି ।

ମୁଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବିଭାଗର SCଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଆଗରୁ ଯେଉଁ ହାଇଟ୍ ଥିଲା ସେ ହାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଲେବର ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି । ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଛି ସେଠାରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ତୁରନ୍ତ କରାଯିବ ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା; 2.37 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି, ବନ୍ଯାଞ୍ଚଳ ବୁଲିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

TAGGED:

FARMER PROTEST BALASORE
FARMER DEMAND PERMANENT EMBANKMENTS
BALASORE RIVER BREACH
RIVER EMBANKMENTS BREACH BALASORE
FLOOD WATER WASHES AWAY CROPS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.