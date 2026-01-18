ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ 'କଳିକା', ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ମାଗଣା ସାନିଟାରୀ ନାପ୍କିନ ବଣ୍ଟନ
ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 'କଳିକା' ନାମକ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ ପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ରୋଜଗାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଉଛି ତାଲିମ୍ ।
Published : January 18, 2026 at 8:05 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନିଆରା ପ୍ରୟାସ 'କଳିକା' । ଛାତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନେଇଛି ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ ପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରୁ ତିଆରି ପ୍ୟାଡ୍ ନିକଟସ୍ଥ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗ୍ରାମରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ । 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ପଢନ୍ତୁ 'ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏହି ନିଆରା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ' ବିଷୟରେ...
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ତାଲିମ୍:
ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ନେଇ ସଚେତନା ଅଭାବରୁ ଅନେକ ମହିଳା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୋଇନପାରିବା କାରଣରୁ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇବା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 'କଳିକା' ନାମକ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ ପ୍ୟାଡ୍ ତିଆରି ୟୁନିଟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଭିତ୍ତିକ ରୋଜଗାର ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଲିମ୍ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇବା ଦିଗରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ।
ଇମାମି ଓ ପାୟଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ମିଳିତ ସହଯୋଗ:
ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି 'କଳିକା' ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଇମାମି ପେପର ମିଲ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଝାରସୁଗୁଡାର ପ୍ୟାଡ ଗାର୍ଲ ଭବେ ପରିଚିତ ପାୟଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମେସିନ ଓ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଆଗ୍ରହୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାୟଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ସେମାନେ ଏହି ତାଲିମ୍ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ସହିତ ନିଜସ୍ବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବେ । ଇମାମି ପେପର ମିଲ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଏକ କାଳୀନ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି । ଏହି ୟୁନିଟକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଏହି ପ୍ୟାଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ଲେୟରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
- ପେପର ଲେୟର
- ପଲିମର୍ ଲେୟର
- ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଲେୟର
ଏହି 3ଟି ଲେୟରକୁ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ କରି ପ୍ୟାଡ଼ ତିଆରି କରାଯାଉଛି । ପ୍ୟାଡ଼ ତିଆରି ହେବା ପରେ ଏହାକୁ UV ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁନିଟରେ ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଉଛି । ଏହି ୟୁନିଟରେ ଏକକାଳୀନ 100ଟି ପ୍ୟାଡ଼କୁ ସାନିଟାଇଜ କରାଯାଇପାରେ । ପରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ।
ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ବଣ୍ଟନ:
ଅସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ପ୍ୟାଡ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁ ଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଖୁବ ସହାୟକ ହେବ । ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଡ଼. ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦୁଇଟି ଗାଁ ନୂଆପାଢ଼ୀ ଓ ମର୍ଦ୍ଧରାଜପୁରରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ୟାଡ଼ ବଣ୍ଟନ ସହିତ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ । ବାହାରେ ପ୍ୟାକେଟ ୭୦ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ୟାକେଟ ପ୍ରତି ଦର ୩୦ ଟଙ୍କା ରଖିବୁ । ପିସ୍ ପ୍ରତି ୩ ଟଙ୍କା ୭୦ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି । ଏହି ୟୁନିଟ ଭଲରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ କାମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।"
'ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି'
ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନକ୍ୟୁବେସନ ସେଣ୍ଟର ଜରିଆରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ ତିଆରି ମେସିନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏନେଇ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ୟୁନିଟରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ୟାଡ଼ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । "ଏଠାରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ସଚେତନତା କ୍ୟାମ୍ପେନ ଭଳି ନେଇଛୁ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ସେଠାରେ ଥିବା ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ କରୁଛୁ" ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳ ସଚିବ କୁକୁମିନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି।
ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ତାଲିମ୍:
ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ସହ ଏଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରି ପାରିବେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ପାଇପାରିବେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗଢି ପାରିବେ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳ ସଚିବ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ, ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ ଗଢିବୁ । ଯାହା ବି ନୀତି ନିୟମ ଥିବ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଏହା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ କିପରି ଲାଭଜନକ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି।"
ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ୟାଡ ତିଆରି ମେସିନ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଦେଉଛି । ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି, ଇମାମି ପେପର ମିଲରର ସହାୟତାରେ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ ଠାରୁ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ୟାଡ଼ ବହୁତ ଭଲ, ବୋଲି ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନକ୍ୟୁବସନ ସେଣ୍ଟରର ଚିଫ ଅପରେଟିଂ ଅଫିସର ସୁନେନ୍ଦୁ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
'ଆମ ଉତ୍ପାଦ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆସିବ'
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ପ୍ୟାଡ଼ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହା ପରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ବଜାରକୁ ଜଲଦି ପ୍ରବେଶ କରିବୁ ।" ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢା ସହ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟୋଗ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଲଟିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବଜାରର ଅସଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ସାଉଁଟି ପାରିବେ । ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଏହା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇ ପାରିବେ । ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ସହାୟତା ପାଇବେ ବୋଲି ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି ।
ଉପକୃତ ହେବେ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରୀ:
ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ତାଲିମ ନେବାପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞାପରମିତା ଖିଲାର କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ପ୍ୟାଡ୍ରେ ତ୍ରିପଲ (3ଟି) ଲେୟରରେ ରହୁଛି । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆମେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା । ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ସହଜରେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।"
'ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବି, ସଭିଁଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବି'
ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଯାଜ୍ଞସେନି ରଣା କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ନିଜେ ଆତ୍ମ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏମିତି କିଛି ୟୁନିଟ କରିବା ପାଇଁ । ଏଠାରୁ ତାଲିମ ନେବି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇବି ।" ଆମ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ପ୍ୟାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନା ଦ୍ବାରା ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅନ୍ୟ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡର ଟିକେ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏଠାରେ ଟିକେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ଏହା କିଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକେଟକୁ ସୁହାଇବ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଫାର୍ମା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅର୍ଗାନିକ ପ୍ୟାଡ୍, ବଦଳାଉଛି ବସ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ
ଓଡିଶାର ପ୍ୟାଡ୍ ଓମ୍ୟାନ, ଶହେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି 75 ହଜାର ନାପକିନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର