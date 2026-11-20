ବ୍ରାଉନସୁଗାରରେ ମିଶୁଛି ବିଷାକ୍ତ ବ୍ରୁସିନ, ପଡ଼ୋଶୀ 3 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହବ୍ ପାଲଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର, ଧଳା ଜହର ଚାଲାଣରେ ମହିଳା !
ବାଲେଶ୍ବର ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବା ଧଳାଜହର।5 ମାସରେ ଗିରଫ ହେଲେଣି 13 ଜଣ ।ରିପୋର୍ଟ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 20, 2026 at 2:45 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଗୋଟେ ପଟେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି .. ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଲଟିଛି ବ୍ରାଉନସୁଗାର ହବ୍। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ କାରବାର ଥମୁନି ! ଏବେ ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭୟଙ୍କର ତଥ୍ୟ । ବ୍ରାଉନସୁଗାରରେ ମିଶୁଛି ମାରାତ୍ମକ କେମିକାଲ ବ୍ରୁସିନ । ଗତ ୫ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାର ନେଇ ମୋଟ ୮ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୧୨ରୁ ୧୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ବାଂଲାଦେଶରୁ ବାଲେଶ୍ବର ଆସୁଛି ବ୍ରାଉନସୁଗାର !
ନିକଟରେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଏମିତି ଏକ କେମିକାଲ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ଯାହାକି ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ ସହ ମଣିଷ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ବିପଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ବେଧଡକ ଏହି କେମିକାଲକୁ ବ୍ରାଉନସୁଗାରରେ ମିଶାଇ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ । ନିଶା ଅଧିକ ହେବା ସହ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବା ଆଶାରେ ବେପାରୀ ଏଭଳି ଉପାୟ ଆପଣାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି ।
ବାଲେଶ୍ବର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ପରେଶ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ‘‘ବାଂଲାଦେଶରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଟେ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଧଳା ଜହର ଆସୁଛି । ମାଫିଆମାନେ ଚାଉଳ ବସ୍ତା, ପରିବା ବ୍ୟାଗ ଓ ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ଆଣୁଛନ୍ତି । ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଅନ୍ତଃବସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଚାଇ ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ନିଶା କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛନ୍ତି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ି।’’
ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବେପାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଆମଦାନୀ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରଥମତଃ ଜଳପଥରେ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାରରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ । ମାଛ ମରା ଡ଼ଙ୍ଗା, ଟ୍ରଲର ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦେଇ ତାଳସାରି, କଷାଫଳ ମୁହାଣ, ବଳରାମଗଡ଼ି ମୁହାଣରେ ଏହି ବ୍ରାଉନସୁଗାର ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସେଠାରୁ ମାଛ ପେଟି ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ଏହି ଧଲା ଜହର। ଜଳପଥରେ ସୁରକ୍ଷା ସେତେଟା କଡ଼ାକଡ଼ି ନ ଥିବାରୁ ଏହି ପଥ ଧଳାଜହର କାରବାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି। ସେହିପରି ସ୍ଥଳପଥ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶରୁ ମୁର୍ସିଦାବାଦର ଲାଲଗୁଲା ଦେଇ ଭାୟା କଲିକତା ହୋଇ ଟ୍ରେନ କିମ୍ବା ବସରେ ଆସି ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଧଳାଜହର।
ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଡିଲ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ !
ପୁଡ଼ିଆ ବେପାର ସେଠାରୁ ଜଳେଶ୍ୱରର ରାଜପୁର, ଶେଖବାଡ଼, ଶାସନବାଡ଼, କାଦରାୟା, ବାଲେଶ୍ୱର ଅରଡ଼, ମସଜିଦ ଗଳି ଆଦିକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହାର ବାହକ ସାଜିଥାନ୍ତି ତରୁଣ ଯୁବତୀ, କଲେଜ ଛାତ୍ର, ମାଛ ଗାଡ଼ି, ପରିବା ଗାଡ଼ି ଓ ମହିଳା । ସେଠାରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଡ଼ିଆରେ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବେପାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଏ। ପ୍ରତି ପୁଡ଼ିଆର ମୂଲ୍ୟ ୨୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୧୨୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏସବୁ ପୁଡ଼ିଆ କଲେଜ, ପାନ ଦୋକାନ, ଛକ ବଜାରରେ ପେଡଲରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ । ଦୈନିକ ସେମାନଙ୍କର ୧୦୦୦ରୁ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇଥାଏ।
ପୋଲିସ ଓ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଡିଲରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଡିଲରମାନେ ଧରା ପଡ଼ି ବି ପରେ ସହଜରେ ମୁକୁଳି ଯାଉଛନ୍ତି । ଗତ ୨୦୨୦ରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଡିଲର ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯିବା ସହ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ବ୍ରାଉନସୁଗାର କିଙ୍ଗପିନ୍ :
ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଦିନେ ମାଛ ବେପାର କରୁଥିବା ଲଲନ ସାହା ୨୦୧୦ରେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରି ଧଳା ଜହର ଦୁନିଆର କିଙ୍ଗପିନ୍ ପାଲଟିଥିଲା । ୨୦୨୩ରେ ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ STF ତାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଟାକଲୁ ରାଜା ୧୯୯୭ରୁ ୨୦୦୮ ଯାଏଁ ରିକ୍ସା ଟାଣୁଥିଲା । ପରେ ଏହି ବେପାରରେ ମାତିଥିଲା । ୨୦୨୨ରେ STF ତାକୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ବାଲେଶ୍ୱର ଅରଡ଼ ବଜାରର ଶେଖ ରାଜା ୨୦୨୧ରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା।
ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବିଷରେ ଜଳିଗଲା ହାତ:
ଚଳିତ ମାସ (ନଭେମ୍ବର) ୧୮ ତାରିଖରେ ଏକ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଡିଲ୍ ଧରାପଡିଥିବାବେଳେ ତଦନ୍ତରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିଛି । ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ହେବା ସହ ବ୍ରୁସିନ ଆନହାଇଡ୍ରସର ଛଅଟି ଡବା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ମାଫିଆମାନେ ୬୦% ଅସଲି ବ୍ରାଉନସୁଗାରରେ ୪୦% ରନିଂ ପାଉଡର ମିଶାଉଛନ୍ତି । ଅପମିଶ୍ରଣ ପରେ ନିଶା କମିଯାଉଥିବାରୁ ନିଶା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୧୦ ଗ୍ରାମ ବ୍ରୁସିନ ନାମକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଯାଉଛି । ଏହା ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ଯେ ଜବତ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଧରିଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ ଓ ମୁହଁ ଜଳିଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ପରେଶ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ।
ଏଫଏମ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ବିଷ୍ଣୁପଦ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି ‘‘ବ୍ରୁସିନ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସରୁ ମିଳୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ । ଏହା ଧଳା ରଙ୍ଗର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ। ନିଃଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲେ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲେ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଜ୍ୱଳନ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ସଂସ୍ପର୍ଶ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।’’
ବାଲେଶ୍ବରରେ 400ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବିଚାରଧୀନ ମାମଲା
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ NDPS ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଜଳେଶ୍ୱରରେ ୨୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାମଲା ରହିଛି ।
ଆଇନଜୀବୀ ଦିଗାମ୍ବର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ‘‘ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ସାମିଲ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବା, ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ଏବଂ ତଦନ୍ତକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ।’’
ସେହିପରି ସରକାରୀ ଓକିଲ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି ‘‘ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିମାଣର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ହେଲେ ୧୦ ରୁ ୨୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ୧ ଲକ୍ଷରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜାମିନ ପାଉଛନ୍ତି। ’’
ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ନିଶା କାରବାରର ଚେର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଲମ୍ବିଛି । ଜଳେଶ୍ୱର ଦେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପରେ ସେଠାରୁ ଭଦ୍ରକ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ନେଟୱର୍କ ବ୍ୟାପିଛି । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏହି ବିଷାକ୍ତ ବ୍ରୁସିନ ମିଶ୍ରିତ ଧଳା ଜହର କାରବାରକୁ କେବେ ଓ କିଏ ରୋକିବ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚଳିତ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମିଠାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ! ଗୋଟେ ପଟେ ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସେପଟେ ଛେନା ଅପମିଶ୍ରଣର ଭୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉତ୍ତେଜନା; କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଅଭିନେତା ପୀୟୂଷଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର