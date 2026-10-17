ETV Bharat / state

ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ବାଲେଶ୍ବର 'ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ', ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ବାଡ଼ିଖେଳ ସହ ଆଖଡ଼ା ପରମ୍ପରା ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି 400 ମହିଳା

ବାଲେଶ୍ବରରେ 2019ରେ ଛାତ୍ରୀ, ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ‘ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ’ । ଏବେ 400ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ବାଡ଼ିଖେଳରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ଯୋତି ନାୟକ

Balasore durga Bahini Badi Khela Revives History Empowers Women Through Self Defence during Durga Puja
ଆଜି ବି ଜୀବନ୍ତ ବାଲେଶ୍ବର ଐତିହାସିକ ବାଡ଼ି ଖେଳ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ସାଜିଛି ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2026 at 4:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର: ହାତରେ ବାଡ଼ି, ମନରେ ଅସୀମ ସାହସ । ନାରୀ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ଯାଚାର ବିରୋଧରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ପାଲଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଡ଼ି ଖେଳ । ଏକଦା ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମର ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଥିଲା । ଆଜି ଶହ ଶହ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖୁଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ବୀରାଷ୍ଟମୀ ବା ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ପାରମ୍ପାରିକ ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନାରୀଶକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ସମାଜ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ବାଲେଶ୍ବର "ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ"ର ବାଡ଼ିଖେଳ ...

ବାଡ଼ି ଖେଳର ଇତିହାସ:
୧୯୨୫ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବାଡ଼ି ଖେଳକୁ ଏକ ସଂଗ୍ରାମର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ତତକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଜି ବି ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇରହିଛି । ସେହି ବୀରତ୍ୱ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ପରମ୍ପରାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମହାବୀର ଆଖଡ଼ା ସଂଘ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି । ବିରାଷ୍ଟମୀରେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଦଶହରାରେ ସିନେମା ଛକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ।

ଆଜି ବି ଜୀବନ୍ତ ବାଲେଶ୍ବର ଐତିହାସିକ ବାଡ଼ି ଖେଳ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ସାଜିଛି ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ (ETV Bharat Odisha)

‘ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ’:
ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ନାରୀଶକ୍ତିର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ । ମା’ ଦୁର୍ଗା ଓ ମା’ କାଳୀଙ୍କ ଶକ୍ତିସ୍ୱରୂପରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମହିଳାମାନେ ଅଦ୍ଭୂତପୂର୍ବ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଆଖଡ଼ା ଦଳରେ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ମହିଳା, ଯୁବତୀ ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ‘ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ’ । ଆଜି ଏହି ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୪୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରୀ ବାଡ଼ି ଖେଳରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । ବାଡ଼ି ଖେଳ ସହ ଖଣ୍ଡା ଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଶିଖି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ଦାସ । ପିଲାଦିନରୁ ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବା ମନୋଜ ଦେଶସେବାରେ ୨୦ ବର୍ଷ ବିତାଇବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫେରି ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧକଳାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ।

Stick-fighting trainee
ବାଲେଶ୍ବର: ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ (ETV Bharat Odisha)


'ଆତ୍ମରକ୍ଷାର କୌଶଳ ଶିଖିବା ଜରୁରୀ'
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ବାଡ଼ିଖେଳ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ୨୦୨୪ ମସିହାର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରରେ ବାଡ଼ିଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲି । ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି । ବାଡ଼ିଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାୟାମ ହେବା ସହ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି । ଏହା ସହିତ ଖଣ୍ଡାଖେଳ ଓ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କୌଶଳ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହେଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି । ବାଡ଼ିଖେଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଯୋଗୀ । ସମାଜରେ ଭଲ ଓ ଖରାପ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର କୌଶଳ ଶିଖିବା ଜରୁରୀ । ବାଡ଼ିଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ନିଜ ଭିତରେ ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇହେବ ।"

Manoj is teaching stick-fighting to women and female students.
ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ ଦାସ (ETV Bharat Odisha)

ବାଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଚାଳନା ଶିଖୁଛନ୍ତି ମହିଳା:
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ଦାସ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଖେଳ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ । ସେ ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଶିଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଜିର ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ମହିଳାମାନେ ବାଡ଼ି ଖେଳକୁ ଆଦରି ନେଉଛନ୍ତି । ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ବୀରତ୍ୱରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ରଖି ବାଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଚାଳନା ଶିଖୁଛନ୍ତି ।

Manoj is teaching stick-fighting to women and female students.
ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ (ETV Bharat Odisha)

ବାଡ଼ିଖେଳରେ ନିପୁଣା ୬୨ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଶର୍ମିଳା :
ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ବି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ପ୍ରତିଦିନ ଛିନତାଇ, ମନିପର୍ସ ଚୋରି ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଣାଓଟରା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାମାନେ ବାଡ଼ିଖେଳ ଶିଖିଲେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାହସ ଓ କୌଶଳ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ଜଣେ ୬୨ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଶର୍ମିଳା ବାରିକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ ଏହାକୁ ମାତ୍ର ୭ ଦିନରେ ଶିଖି ପାରିଛନ୍ତି ।

"ମୁଁ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼ିଖେଳର ଅନେକ କୌଶଳ ଶିଖିଛି । ମୋର ଆଶା, ବୀରାଷ୍ଟମୀରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବାଡ଼ିଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବି । ବାଡ଼ିଖେଳ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅମଳରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କଳା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନାରୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଏହି ଖେଳ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି । ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ିଖେଳ ଶିଖୁଛି । ଆମ ହାତରେ ଆମ ସୁରକ୍ଷା । ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନଦେଇ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କଳା ଶିଖିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ " ବୋଲି ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶର୍ମିଳା ବାରିକ

'Badi Khela' (stick-fighting/martial art with sticks) has emerged as a key medium for women's empowerment.
ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ବାଡ଼ି ଖେଳ (ETV Bharat Odisha)

ଦୁର୍ଗାବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ମହିଳା :
ବାଡ଼ିଖେଳ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହେବା ସହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି । ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀର ବାଲେଶ୍ୱର ନଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ହେମଲତା ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ବାଡ଼ିଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ପୁରୁଷମାନେ ବାଡ଼ିଖେଳ ଓ ଆଖଡ଼ା ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ କାହିଁକି ପଛରେ ରହିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲୁ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଳା ଶିଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଶିଖି ଆମେ ବାଡ଼ିଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ସେବେଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର କୌଶଳ ଶିଖି ଆସୁଛୁ । ଏବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା, ମା'-ଭଉଣୀ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଏହି କଳା ଶିଖୁଥିବା ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"

Balasore’s historic ‘Badi Khela’ remains alive even today.
ଆଜି ବି ଜୀବନ୍ତ ବାଲେଶ୍ବର ଐତିହାସିକ ବାଡ଼ି ଖେଳ (ETV Bharat Odisha)


ନାରୀ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିଲା:
ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ୨୦ ବର୍ଷର ଚାକିରି ଜୀବନ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ମୋତେ ୪୦ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘଟଣା ଦେଖୁଥିଲି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଖେଳ ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦେଖି କିଛି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଏହି କଳା ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ।"

"ଏହା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖି ନିଜ ଭିତରେ ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ ।" ଏହା କହିଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ ଦାସ

ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:
ବାଡ଼ିଖେଳ କେବଳ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳନୁହେଁ, ଏହା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଏକ ଉପଯୋଗୀ ମାଧ୍ୟମ । ବାଡ଼ିଖେଳ ଏକ ଉତ୍ତମ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ହେବା ସହ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲଗାତାର ତିନି ମିନିଟ୍ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର । ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ ଦାସ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଖେଳର ତାଲିମ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଯାବତ୍ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ଏହି କଳା ଶିଖାଇ ସାରିଲେଣି ।

"ମୁଁ ଜଣେ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନର୍ ଏବଂ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛି । ମୋ ମତରେ ବାଡ଼ିଖେଳ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ଯାୟାମ । ନିୟମିତ ଦଶ ମିନିଟ୍ ବାଡ଼ିଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଶରୀରର ଅନେକ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟାୟାମ ହୋଇଥାଏ । ୧୯୨୫ ମସିହାରେ ଡକ୍ତର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଡ଼ିଖେଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ । ଆଜି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଏବେ ବି କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ " ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ ଦାସ

ନାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି ବାଲେଶ୍ବରର ମହିଳା ବାଡ଼ିଖେଳ ଗୋଷ୍ଠୀ 'ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ' । ବାଡ଼ି ଖେଳ କୌଶଳ ଶିଖିବା ସହିତ ଦଶହରାରେ ଦେବୀଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗରେ କଳା ଓ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବାଲେଶ୍ବର ଆଜିମାବାଦରେ ପୂଜା ପାଇବେ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା, 'ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି' କହିଲେ ଆୟୋଜକ

'ଗଣିକାଳୟରୁ ଆସେ ମାଟି, ଲାଗି ହୁଏନି ଆମିଷ ଭୋଗ': ଓଡ଼ିଆ-ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାରେ 204 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ବର କର ପରିବାର

Ground Report: ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବନ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଲା ବାଲେଶ୍ବର ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରିବ କେବେ ?

ବାଲେଶ୍ବର ମୟୂଖଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା: ନୃତ୍ୟଠୁ ମଡେଲିଂ, ଚେସ୍ ଓ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳ ସହିତ ପାଠପଢ଼ାରେ ପାରଙ୍ଗମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ ବାଲେଶ୍ୱର
ବାଲେଶ୍ୱର ମହିଳା ବାଡି ଖେଳ
BALESWAR DURGA BAHINI
ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ ବାଡି ଖେଳ
BALESWAR WOMEN BADI KHELA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.