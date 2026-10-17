ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ବାଲେଶ୍ବର 'ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ', ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ବାଡ଼ିଖେଳ ସହ ଆଖଡ଼ା ପରମ୍ପରା ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି 400 ମହିଳା
ବାଲେଶ୍ବରରେ 2019ରେ ଛାତ୍ରୀ, ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ‘ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ’ । ଏବେ 400ରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ବାଡ଼ିଖେଳରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ଯୋତି ନାୟକ
Published : October 17, 2026 at 4:00 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ହାତରେ ବାଡ଼ି, ମନରେ ଅସୀମ ସାହସ । ନାରୀ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ଯାଚାର ବିରୋଧରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ପାଲଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଡ଼ି ଖେଳ । ଏକଦା ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମର ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଥିଲା । ଆଜି ଶହ ଶହ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖୁଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ବୀରାଷ୍ଟମୀ ବା ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ପାରମ୍ପାରିକ ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନାରୀଶକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ସମାଜ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ବାଲେଶ୍ବର "ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ"ର ବାଡ଼ିଖେଳ ...
ବାଡ଼ି ଖେଳର ଇତିହାସ:
୧୯୨୫ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବାଡ଼ି ଖେଳକୁ ଏକ ସଂଗ୍ରାମର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ତତକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଜି ବି ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇରହିଛି । ସେହି ବୀରତ୍ୱ ଓ ସଂଗ୍ରାମର ପରମ୍ପରାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମହାବୀର ଆଖଡ଼ା ସଂଘ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି । ବିରାଷ୍ଟମୀରେ ମହାବୀରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମୀ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଦଶହରାରେ ସିନେମା ଛକରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ।
‘ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ’:
ଏହି ପରମ୍ପରାରେ ଏବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ନାରୀଶକ୍ତିର ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ । ମା’ ଦୁର୍ଗା ଓ ମା’ କାଳୀଙ୍କ ଶକ୍ତିସ୍ୱରୂପରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମହିଳାମାନେ ଅଦ୍ଭୂତପୂର୍ବ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଆଖଡ଼ା ଦଳରେ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାମିଲ ହେଉଥିଲେ । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ମହିଳା, ଯୁବତୀ ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ‘ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ’ । ଆଜି ଏହି ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟାପକ ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୪୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରୀ ବାଡ଼ି ଖେଳରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି । ବାଡ଼ି ଖେଳ ସହ ଖଣ୍ଡା ଚାଳନା ମଧ୍ୟ ଶିଖି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ଦାସ । ପିଲାଦିନରୁ ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବା ମନୋଜ ଦେଶସେବାରେ ୨୦ ବର୍ଷ ବିତାଇବା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଫେରି ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଯୁଦ୍ଧକଳାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ।
'ଆତ୍ମରକ୍ଷାର କୌଶଳ ଶିଖିବା ଜରୁରୀ'
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ବାଡ଼ିଖେଳ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ୨୦୨୪ ମସିହାର ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମହାବୀର ମନ୍ଦିରରେ ବାଡ଼ିଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲି । ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି । ବାଡ଼ିଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାୟାମ ହେବା ସହ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହୁଛି । ଏହା ସହିତ ଖଣ୍ଡାଖେଳ ଓ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କୌଶଳ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହେଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି । ବାଡ଼ିଖେଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପଯୋଗୀ । ସମାଜରେ ଭଲ ଓ ଖରାପ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର କୌଶଳ ଶିଖିବା ଜରୁରୀ । ବାଡ଼ିଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ନିଜ ଭିତରେ ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇହେବ ।"
ବାଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଚାଳନା ଶିଖୁଛନ୍ତି ମହିଳା:
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ଦାସ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଖେଳ ତାଲିମ ଦେଉଥିଲେ । ସେ ୨୦୧୯ ମସିହାରୁ ମହିଳା ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଶିଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ଛୋଟ ଝିଅଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହ ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଜିର ସମାଜରେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ମହିଳାମାନେ ବାଡ଼ି ଖେଳକୁ ଆଦରି ନେଉଛନ୍ତି । ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇଙ୍କ ବୀରତ୍ୱରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜ ହାତରେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ରଖି ବାଡ଼ି ଓ ଖଣ୍ଡା ଚାଳନା ଶିଖୁଛନ୍ତି ।
ବାଡ଼ିଖେଳରେ ନିପୁଣା ୬୨ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଶର୍ମିଳା :
ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ବି ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ପ୍ରତିଦିନ ଛିନତାଇ, ମନିପର୍ସ ଚୋରି ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଣାଓଟରା ଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାମାନେ ବାଡ଼ିଖେଳ ଶିଖିଲେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାହସ ଓ କୌଶଳ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଏନେଇ ଜଣେ ୬୨ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳା ଶର୍ମିଳା ବାରିକ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବାଡ଼ି ଖେଳ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ ଏହାକୁ ମାତ୍ର ୭ ଦିନରେ ଶିଖି ପାରିଛନ୍ତି ।
"ମୁଁ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମାତ୍ର ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାଡ଼ିଖେଳର ଅନେକ କୌଶଳ ଶିଖିଛି । ମୋର ଆଶା, ବୀରାଷ୍ଟମୀରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବାଡ଼ିଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବି । ବାଡ଼ିଖେଳ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଅମଳରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ କଳା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ନାରୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଏହି ଖେଳ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି । ଏବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ିଖେଳ ଶିଖୁଛି । ଆମ ହାତରେ ଆମ ସୁରକ୍ଷା । ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନଦେଇ ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କଳା ଶିଖିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ " ବୋଲି ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶର୍ମିଳା ବାରିକ
ଦୁର୍ଗାବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ମହିଳା :
ବାଡ଼ିଖେଳ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କ ମନରୁ ଭୟ ଦୂର ହେବା ସହ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି । ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀର ବାଲେଶ୍ୱର ନଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ହେମଲତା ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ମହିଳାମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ବାଡ଼ିଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ପୁରୁଷମାନେ ବାଡ଼ିଖେଳ ଓ ଆଖଡ଼ା ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ କାହିଁକି ପଛରେ ରହିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲୁ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି କଳା ଶିଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ । ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ମନୋଜ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଶିଖି ଆମେ ବାଡ଼ିଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ସେବେଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର କୌଶଳ ଶିଖି ଆସୁଛୁ । ଏବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା, ମା'-ଭଉଣୀ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଏହି କଳା ଶିଖୁଥିବା ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ।"
ନାରୀ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିଲା:
ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ୨୦ ବର୍ଷର ଚାକିରି ଜୀବନ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ମୋତେ ୪୦ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଘଟଣା ଦେଖୁଥିଲି । ମହିଳାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଖେଳ ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦେଖି କିଛି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଏହି କଳା ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ।"
"ଏହା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମହିଳାମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ଶିଖି ନିଜ ଭିତରେ ସାହସ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ ।" ଏହା କହିଛନ୍ତି ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ ଦାସ
ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:
ବାଡ଼ିଖେଳ କେବଳ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳନୁହେଁ, ଏହା ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଏକ ଉପଯୋଗୀ ମାଧ୍ୟମ । ବାଡ଼ିଖେଳ ଏକ ଉତ୍ତମ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ହେବା ସହ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମର ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲଗାତାର ତିନି ମିନିଟ୍ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟକର । ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ ଦାସ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଖେଳର ତାଲିମ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏଯାବତ୍ ପ୍ରାୟ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ସେ ଏହି କଳା ଶିଖାଇ ସାରିଲେଣି ।
"ମୁଁ ଜଣେ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରେନର୍ ଏବଂ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଜିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛି । ମୋ ମତରେ ବାଡ଼ିଖେଳ ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ଯାୟାମ । ନିୟମିତ ଦଶ ମିନିଟ୍ ବାଡ଼ିଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଶରୀରର ଅନେକ ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବ୍ୟାୟାମ ହୋଇଥାଏ । ୧୯୨୫ ମସିହାରେ ଡକ୍ତର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଡ଼ିଖେଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ । ଆଜି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଏବେ ବି କିଛି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ " ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବାଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ ଦାସ
ନାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି ବାଲେଶ୍ବରର ମହିଳା ବାଡ଼ିଖେଳ ଗୋଷ୍ଠୀ 'ଦୁର୍ଗା ବାହିନୀ' । ବାଡ଼ି ଖେଳ କୌଶଳ ଶିଖିବା ସହିତ ଦଶହରାରେ ଦେବୀଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗରେ କଳା ଓ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର