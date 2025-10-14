ETV Bharat / state

ବିଲ ମଝିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ; ଏଠି ରାସ୍ତା ହେଉଛି ହିଡ, ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର । 2010ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ । 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି ନାହିଁ ରାସ୍ତା କି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ।

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ବର: ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ନାରା ସଭିଏଁ ପଢନ୍ତୁ, ସଭିଏଁ ବଢନ୍ତୁ... କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ଯଦି ରାସ୍ତା ନଥିବ ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ତ କେମିତି ପିଲାଏ ପଢିବେ ଓ ଆଗକୁ ବଢିବେ ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ନୁହଁ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାର ଢିଲି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ ଯେ କେହିବି ଦେଖିବ ତା ମନରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାଟା ଥୟ । 2010ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ 15 ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏଁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା କି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ । ପିଲାଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚୁଛି ସତ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଏ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ପାଠ ପଢିବା ଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଛି କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବା । ବିଲ ମଝିରେ ସ୍କୁଲ ଥିବା ବେଳେ ହିଡ ସାଜିଛି ସ୍କୁଲ ଯିବା ରାସ୍ତା । ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁରେ ପଶି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ଗରମରେ ପିଲାଏ ପାଠପଢୁଛନ୍ତି ।

ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ବାଲେଶ୍ବର ବିଲ ମଝିରେ ଢିଲି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଲ ମଝିରେ ସ୍କୁଲ, ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଗଢାଚାଲିଛି ଭବିଷ୍ୟତ:

ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବାଉରିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଢିଲି ଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ବିଲ ମଝିରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ଧାନ କ୍ଷେତ ସ୍କୁଲକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତିକି କାଠିକର ପାଠ । ତାହାରି ଭିତରେ ଗଢା ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ । ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବିଲ ହିଡ ଦେଇ କାଦୁଅ ପଚ ପଚ ରାସ୍ତାରେ ପିଲାଏ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ କାହାରି ପାଦରେ ନଥାଏ ଚପଲ , କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତି । ଚାଲିବା ବେଳେ ଯଦି ଟିକିଏ ଅସବଧାନତା ହୁଏ ତେବେ ତଳେ ପଡିବା ଟା ଥୟ । ଅନେକ ସମୟରେ ମାଆ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାଖେଇ ନେଇ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଛୁଟି ପରେ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି। ବାଉଁଶ ଚାରକୁ ଭରସା କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପରିହାସ କରିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।

Government primary school dhili in a paddy field
Government primary school dhili in a paddy field (ETV BHARAT ODISHA)

ସ୍କୁଲରେ ପଶୁଛନ୍ତି ସାପ-ବେଙ୍ଗ, ନାହିଁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ:

CHILDREN STRUGGLE TO REACH SCHOOL
CHILDREN STRUGGLE TO REACH SCHOOL (ETV BHARAT ODISHA)

କଥା ଖାଲି ସେତିକିରେ ଅଟକିନି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି । ସ୍କୁଲରେ ସାପ ବେଙ୍ଗ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଭୟରେ ପିଲା ମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ନଥିବାରୁ ପିଲାଏ ଗରମରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ଗତ 2ବର୍ଷ ହେଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ହୋଇନାହିଁ।

ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର,ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁରେ ପଶି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର,ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁରେ ପଶି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ମାତ୍ର 19 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:

ଢିଲି ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ନିଜର 11 ଡ଼ିସିମିଲ ଜାଗା ଦାନ କରିଥିଲେ। 2010 ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । ସ୍କୁଲ ତ ତିଆରି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହା ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 19 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଓ 7 ଛାତ୍ର ରହିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ନିର୍ମଳା ଦେବନାଥ ଓ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସିଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗଁ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମୁଛି ।

ବିଲ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଥିବାରୁ ହିଡ ଦେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି
ବିଲ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ଥିବାରୁ ହିଡ ଦେଇ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି (ETV BHARAT ODISHA)

'ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ'

ପାଣି କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୈନିକ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସାପ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ ସେମାନଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ସମସ୍ୟା ନେଇ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ମହେଶ୍ବର ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ," କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଉଠି ସ୍କୁଲ ଆସୁଛୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ଆସି ପାରୁନାହୁଁ। ହିଡରେ ସାପ ବାହରୁଛନ୍ତି। ବିଲ ମଝିରେ ଆମ ସ୍କୁଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କାଦୁଅରେ ଆସୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ହେଲେ ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢି ପାରିବୁ।"

କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV BHARAT ODISHA)

କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ସ୍କୁଲରେ କମୁଛି ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:

ସ୍କୁଲକୁ ରାସ୍ତା ଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗାଁ ଲୋକ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବା ନିର୍ମଳା ଦେବନାଥ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି " ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏ ରାସ୍ତା, ଲାଇନ ବି ନାହିଁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପିଲାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଓ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ଅଧିକ ଥିଲେ, ହେଲେ ଏ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଲା କମି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଅବିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବେ ୧୯ ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ୨୫ ପିଲା ଥିଲେ। ଏଠି ସାପ ବାହରୁଛନ୍ତି, ବେଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ବି ପିଲାମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ଆମର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପିଲାମାନେ ପାଉଛନ୍ତି।"

ବାଉଁଶ ଚାରକୁ ଭରସା କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି
ବାଉଁଶ ଚାରକୁ ଭରସା କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

'ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି'

ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବେ ନିରାଶ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୟାନିଧି ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି," 2010ରେ ସ୍କୁଲଟି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଯିବାପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କାଦୁଅ ପାଣିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କି ଅନେକ ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ବା ଭୟ ରହୁଛି । ନାଳିଗୁଡି, ମାଟି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅବଦାନ ନାହିଁ। ଆମେ ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ, ଏବେକାର ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛୁ । ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଅପାତତଃ ମାଟି ପଡିକି ମେଟାଲ ମହରମ ପଡିଲେ ବି ପିଲା ଯିବା ଆସିବା କରି ପାରିବେ। ସରକାରୀ ଜାଗା ସେଇଟା, ସେଇଠି ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତଥାପି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପାଣି ହୋଇ ଯାଉଛି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ।"

ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ ନାୟକଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି," ସ୍କୁଲର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଆପ୍ରୋଚ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାକୁ RD କିମ୍ବା PWD ବିଭାଗ କରିବ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇ ପାରେ।"

ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ କିପରି ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି । ବହି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୋଷାକ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ରାସ୍ତା ନହେବ ତେବେ ଏସବୁ ଯେମିତି ପ୍ରହଶନ ପରି ମନେ ହେଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

