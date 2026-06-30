ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ CPI(M)ର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୬ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ
CPI(M) ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭ୍ୟ ପ୍ରେମ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରେମୁଣା ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 30, 2026 at 8:02 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅପରାଧ, ଭିଡ଼ ହିଂସା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର, ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ସଂଗଠିତ ମାଫିଆ ରାଜ ବିରୋଧରେ ତ୍ୱରିତ ଓ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଦାବିରେ CPI(M) ରେମୁଣା ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ତରଫରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ସହ ରେମୁଣା IICଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । CPI(M) ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭ୍ୟ ପ୍ରେମ ରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରେମୁଣା ବଜାର ଠାରୁ ରେମୁଣା ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ରେମୁଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ୬ ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ନିମ୍ନରେ 6ଟି ଦାବି :
- ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପୀ ଅପରାଧ, ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଓ ମାଫିଆ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ । ଯେପରି ଅପରାଧିମାନଙ୍କ ଅପରାଧ କରିବା ପାଇଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
- ବାଲିଅନ୍ତା ଭିଡ଼ ହିଂସା ହତ୍ୟା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ଘଟଣା ସମେତ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲାର ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ । ଭିଡ଼ ହିଂସା ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ SOP ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ ।
- ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଓ ଘୃଣା ପ୍ରଚାରକାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ।
- ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷ ତଦନ୍ତକାରୀ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ କରାଯାଉ ।
- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ସେଲ୍ ଓ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଉ ।
- ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଖାଲି ପଦବୀ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭିଡ଼ ହିଂସା ରୋକିବା ଓ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ।
ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଭ୍ୟ ନିର୍ମଳ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଏପରି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମନରେ ଆଇନ ପ୍ରତି ଭୟ କମୁଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମନରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏଥିପ୍ରତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ଆଡକୁ ଗତି କରିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସରକାରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କଲା କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି, ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ବିକ୍ଷୋଭ ଚେତାବନୀ
ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ମିଥ୍ୟା କହିଲେ ଏସପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର