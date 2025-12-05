ETV Bharat / state

ବେଆଇନ ଖଣି ଓ ବାଲି ଖାଦାନ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଚଢ଼ାଉ

ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଟିମ ସୋର ବାଗୁଡି ପଥର ଖାଦାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ୧୬୩ ବିଏନଏସ ଧାରା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ।

Balasore collector raids on illegal mines and sand quarries
ବେଆଇନ ଖଣି ଓ ବାଲି ଖାଦାନ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଚଢ଼ାଉ (ETV BHARAT ODISHA)
ବାଲେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଥର ଖଣି ଓ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ ଖୋଦ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ରୋକିବା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ସିଜ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ପଥର ଖଣି ସୋର ଅଞ୍ଚଳର ବାଗୁଡି ଓ କୁପାରି ଅଞ୍ଚଳର ଶାରୀଶୁଆ ପାହାଡ଼ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିବ ମାଲବିଏ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି।

ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ (ETV BHARAT ODISHA)

ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଟିମ ସୋର ବାଗୁଡି ପଥର ଖାଦାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସେଠାରେ ୧୬୩ ବିଏନଏସ ଧାରା ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ବେଆଇନ ଖଣି ଚୋରି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଖଇରା କୁପାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଶାରୀଶୁଆ ପଥର ଖାଦାନ ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ହାଣ୍ଡିଆହାଟ ଓ ବଗେଇପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ ବେଆଇନ ଖନନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ, କେଉଁଠି ଚେକ ପୋଷ୍ଟ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ।



ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୁର ବିକାଶ ବେଆଇନ ଖଣି ଓ ବାଲି ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି," ବାଲି ହେଉ କି ପଥର ହେଉ ତା ଉପରେ ବହୁ ଆଗରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲି ଆସୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚଢ଼ାଉ ସହ ଅଧିକ ଫାଇନ ଆଦାୟ ହୋଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏଡିଏମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲୁ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମେ କିଛି ଜାଗାରେ ୧୬୩ ଲାଗୁ କରାଇଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯେଉଁଠି ବେଆଇନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ଆମର ପୁରା ଚେଷ୍ଟା ଅଛି କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଆଇନ ପଥର ଓ ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି ସେହିସବୁ ଜାଗାରେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ବାଗୁଡି ଓ କୁପାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପଥର ଖାଦାନ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି। ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ୧୬୩ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଉଟ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଓ ବେଆଇନ ଖନନ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। କୁପାରି ଓ ବାଗୁଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଲିସ ଜଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ବେଳେ ୩୨ଟି ହାଇୱା ସିଜ କରିଥିଲି, ଗତକାଲି ୫ଟି ସିଜ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ତହସିଲଦାର, ମାଇନିଂ ଅଫିସର ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରେଗୁଲାର କରାଯିବ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

