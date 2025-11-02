ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ଖାଁ ଖାଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ! ଅନଲାଇନରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ ନୁହେଁ

ETV Bharat / state

ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ । ଅନଲାଇନ ଗେମ ବଦଳରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖାଳାଇବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ।

Balasore Coach Leads Mission to Cut Students Screen Time Boost Fitness Focus sports and education
Balasore Coach Leads Mission to Cut Students Screen Time Boost Fitness Focus sports and education (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 2, 2025 at 9:57 PM IST

5 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟାତି ନାୟକ

ବାଲେଶ୍ବର: ବୋହୁଚୋରି, ପୁଚି, ଲୁଚକାଳି, କ୍ରିକେଟ, ଖୋ ଖୋ, କବାଡି, କିତ୍‌କିତ୍‌.. ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଖେଳ । ଏସବୁ ଭାବିଲେ ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତି ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି । ଦିନେ ସମୟ ଏମିତି ଥିଲା ଏସବୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ସଭିଙ୍କ ଆଦର ଥିଲା । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବା କ୍ଷଣି ବହି ବସ୍ତାନୀ ଫିଙ୍ଗିଦେଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ମୁହାଁଉଥିଲେ । ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ହେଲେ ଗାଁ ପଡ଼ିଆ ଭରାଭରା ଲାଗୁଥିଲା । ବୋଧ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ନିରୋଗ ରହୁଥିଲେ । ଧିରେ ଧିରେ ଏସବୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମୁଛି । ଆଉ ଏସବୁ ଖେଳର ସ୍ଥାନ ନେଇସାରିଲାଣି ମୋବାଇଲ ଗେମ୍‌ । ପିଲାଠୁ ଯୁବକ ଯାଏଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଗଲେଣି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଉ ଅନେକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ।

Balasore Coach Leads Mission to Cut Students Screen Time Boost Fitness Focus sports and education (ETV Bharat Odisha)

ଫୁଟବଲ, କବାଡ଼ି ଖେଳ ତ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି । କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଅବଶ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ହେଲେ ସେତିକିରେ ବି ଅନେକ ପିଲା ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବାକୁ ଇଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଥିବା ପରମିଟ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଟିମ୍‌ । ସେଠାରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ପାଇଁ କୋଚିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଛି ପିଲା ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସେଠାରେ କିଛି ଅଭିଭାବକ, କ୍ରୀଡ଼ାବିତ, ଖେଳାଳି ଓ କୋଚଙ୍କ ମତ ନେଇଥିଲା 'ଇଟିଭି ଭାରତ' । ଖେଳ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇ ଏବେ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଆଡକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ଜଣେ ଖେଳାଳି ବୋଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି
ଜଣେ ଖେଳାଳି ବୋଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଖାଁ ଖାଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ:

ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ହେଉ କି ସହର, ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମିଳୁ ନଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ଖେଳ ପଡିଆ ସବୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି । ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ନିଜେ ପିଲାମାନେ ସଜାଡି ରଖୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ପଡିଆ ସବୁ ଉଜୁଡି ଯାଉଛି । କବାଡ଼ି, ଖୋଖୋ, ଗୋଟି ଡାବୁଳ, କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟଵଲ ଭଳି ଖେଳ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଡ଼ିଆରେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଖଳର ବଲ କ୍ୟାଚ୍‌ ବଦଳେର ହାତରେ ଧରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ । ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପ୍ରାୟ ସଭିଏଁ ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ ଗେମ ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେଲେ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କ ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ବୈରାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଗୋଟେପଟେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କମୁଥିବା ବେଳେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବି ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ସଜଡ଼ା ହୋଇନାହିଁ । କେଉଁଠି ଘାସ ଉଠି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇ ଗଲାଣିତ କେଉଁଠି ପୁଣି ଖାଲ ହୋଇଗଲାଣି । ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ଚାହୁଁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଳା ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ।

ମୋବାଇଲ ଛଡାଇନେଲା ପଡ଼ିଆ ଖେଳ !

ମୋବାଇଲ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସମୟରେ ନିଜର ଝିଅକୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଭାବକ ଯଦୁନାଥ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିହିବା କଥା ଯେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ଆଗେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଦୌଡୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିଭି, ମୋବାଇଲ ରହୁଛି । ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲରେ ଗେମ ଖେଳିବା ଭଳି ସୁବିଧା ରହୁଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି । ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳ କମି ଯାଉଛି, ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହୁନାହିଁ ।

ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ କୋଚିଂ ଦିଆଯାଉଛି
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ କୋଚିଂ ଦିଆଯାଉଛି (ETV Bharat Odisha)

ଯଦୁନାଥ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା ତେବେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହେବ । ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁଚି ମୋ ଝିଅ ସୁସ୍ଥ ରହୁ । ମୋ ଝିଅ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ।"

ନାହଁ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି:

ସେପଟେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋବାଇଲ ଏତେ ଆଦୃତ ହୋଇ ଗଲାଣି ଯେ, ସେମାନେ ବିନା ମୋବାଇଲରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳୀ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟତମ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । ଅନେକାଂଶରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁବପିଢି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଭିଭାବକ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଜଣେ ଖେଳାଳି ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି
ଜଣେ ଖେଳାଳି ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଓଡିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନରେ ଅମ୍ପେୟାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରର ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର ସେବେର ଖେଳ ଓ ଖେଳାଳି, ପଡ଼ିଆର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆସି ଯେ କୌଣସି ଖେଳ ଖେଳିବେ ତେବେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ବାହାରକୁ ଆସି ଖରାରେ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଦଶ ମିନିଟ ବିତାଉ ନାହାନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ।

ପିଲାମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି
ପିଲାମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାର ଆଵଶ୍ୟକତା ରହିଛି:

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ପଡିଆ ନାହିଁ । ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେବଳ ପ୍ରମିଟ ପଡ଼ିଆ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପଡିଆ ଯେଉଁଠି କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ହେଉଛି । ଆମ ସମୟରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ ଖେଳନ୍ତୁ । ପିଲା କେମିତି ବାହାରେ ଆସି ଖେଳିବେ ସେ ନେଇ ଏବେକାର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପଡ଼ିଆର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଠିକ ନାହିଁ । ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଡିଅମ, ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆ, ପୋଲିସ ଲାଇନ ପଡ଼ିଆ ସବୁ ଖେଳ ଉପଯୋଗୀ ନୁହଁ । ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବାର ଆଵଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଡ଼ିଆର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଜାଡ଼ିବା ନାହିଁ କେମିତି ଖେଳ ଆଗକୁ ବଢିବ ? ଖେଳାଳି ବି ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ କି ଖେଳ ବି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ ।"

ପିଲାମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି
ପିଲାମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)


'ଖେଳକୁ ବାଛିବି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନୁହେଁ':

ଅନ୍ୟପଟେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ ପାଠରେ ମନ ଲାଗୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀ ଜିଜ୍ଞାସା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଏ । ମୁଁ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ପାଠ ପ୍ରତି ମନ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସତେଜ ଲାଗୁଛି ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଫିଟ ରହୁଛି । ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଦେବାକଥା । ମୁଁ ଖେଳକୁ ବାଛିବି କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନୁହେଁ । କାହିଁକି ନା ମୋବାଇଲ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ହାନିକାରକ । ଯାହା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଖରାପ କରି ପାରେ । ଖେଳ କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ କରି ପାରିବ ।"

A batter Play In The Field
A batter Play In The Field (ETV Bharat Odisha)



ପିଲାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଜରୁରୀ:

ଅନ୍ୟପଟେ ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ମାସକୁ ରିଚାର୍ଜ କରୁଥିବା ଟଙ୍କା ସହ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଅବିଭାବକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ସେହି ପଇସାରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ, ନାଚ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇବୁ ତା ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ । ଆଜିର ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ରସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ଆଵଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଆଜିର ଦିନରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ ହେଉଛି । ମୁଁ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା ଜରୁରୀ ।"

ଜଣେ ଖେଳାଳି ବୋଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି
ଜଣେ ଖେଳାଳି ବୋଲିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ପିଲାମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି
ପିଲାମାନେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ପିଲାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଟାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ:

ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ୍ରିକେଟ କୋଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖେଳ, ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଆଦିରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବା ତେବେ ସେମାନେ ମୋବାଇଲରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ । ଏହାସହ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଖେଳିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡ୍ରିଲ କରାଉଛୁ । ଯେମିତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

