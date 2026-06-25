ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର: ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା
ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅରଡ଼ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରକୁ ୧୦ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 25, 2026 at 9:54 PM IST
Businessman shot dead in Balasore, ବାଲେଶ୍ୱର: କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ହେଲା ଅଶାନ୍ତ । ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅରଡ଼ ବଜାରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରକୁ ୧୦ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ମୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ହେଲେ ଶେଖ ହମିଦ । ଭୀମପୁରା ଠାରେ ତାଙ୍କର କାର୍ ଫେସନ ଓ ସେଲୁନ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି । ମେଡିକାଲରେ ସହଦେଵଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏମିତି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି । ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହା ପଛର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ । ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜେ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ବାଲେଶ୍ବର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଦ୍ବିପ୍ରହର 3ଟା 3ଟା 15 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ଜଣେ ଯୁବକ ରେମୁଣା ଏରିଆର ଥିଲା, ଯାହାର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ବାଇକ୍ ରେ ଆସି ଏହି ଫାୟାର୍ କରିଛନ୍ତି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ କୁ 8ଟି ଖୋକା ମିଳିଛି । ଫରଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି । ଗୁଳିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏମିତି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।"
ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମୃତ ହମିଦଙ୍କ ଶଳା ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭିଣେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାନ ଶଳା । ତାଙ୍କ ମଝିଆ ଭାଇ ଫୋନ କରିକି କହିଲେ ଯେ, ଅରଡ଼ ବଜାର ପାଖରେ କିଏ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଜଲଦି ଆସ । ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଅରଡ଼ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି, ସେଠି କିଛି ନଥିଲା । ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ଘଟଣା । ତାଙ୍କର କେବଳ କାର୍ ଫେସନ ଓ ସେଲୁନ୍ ଛଡା ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ସଂପର୍କ, ଏବେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଭୀମସେନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଗିଲା କଠୋର ଦଫା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର