ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ସୁରାକ
ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଧରା ହେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 26, 2026 at 8:43 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି । ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯେମିତି ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ ରହିଛି ପୋଲିସ ।
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶେଖ ହମିଦଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିବା ଦୁର୍ବୃର୍ତ୍ତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଇକରେ ଆସି ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସିସିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୪ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟିମରେ ଏସପିଙ୍କ ସହ ଏଏସପି (ସିଟି) ଏବଂ ଏସଡିପିଓ (ସଦର) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ କେସ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ୨ଟି ପିସ୍ତଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୯ ଏମ୍ଏମର ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଓ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପୁଲିସ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପରି ମନେହେଉଛି । ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦିଗକୁ ଖୋଲା ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର