ETV Bharat / state

ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ସୁରାକ

ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଧରା ହେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Balasore Businessman Murder
ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ସୁରାକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 8:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି । ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାମଲାର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପିଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଯେମିତି ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେନେଇ ଆକ୍ସନ ମୁଡରେ ରହିଛି ପୋଲିସ ।

ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣା, ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ସୁରାକ (ETV Bharat Odisha)

ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶେଖ ହମିଦଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିବା ଦୁର୍ବୃର୍ତ୍ତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବାଇକରେ ଆସି ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ସିସିଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଛି । ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।


ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ୪ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟିମରେ ଏସପିଙ୍କ ସହ ଏଏସପି (ସିଟି) ଏବଂ ଏସଡିପିଓ (ସଦର) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ କେସ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିଲେ । ଏଥିରେ ୨ଟି ପିସ୍ତଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ୯ ଏମ୍‌ଏମର ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଓ ଫୋରେନସିକ୍ ଟିମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଷୟିକ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପୁଲିସ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି । ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ଏକ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପରି ମନେହେଉଛି । ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦିଗକୁ ଖୋଲା ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଗିରଫ କରାଯିବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସହର: ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

BALASORE SHOOTING CASE
BALASORE CRIME NEWS
ODISHA BUSINESSMAN SHOT DEAD
ବାଲେଶ୍ୱର
BALASORE BUSINESSMAN MURDER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.