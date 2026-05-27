ଭାଇ-ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦରୁ ଉଠିଲାନି ମା’ର ମୃତଦେହ, ସତ୍କାର କଲା ଅମର୍ଦାରୋଡ ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ
ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡି ରହିଥିଲା ମୃତଦେହ । ଶେଷରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : May 27, 2026 at 4:20 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଭାଇ-ଭାଇ ବିବାଦରୁ ମା’ର ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧ ଦେଲେନି ଜନ୍ମିତ ପୁଅ । ଦଶ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କଲା ପୋଲିସ । ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ସନ୍ତୋଷପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକନାଥପୁର ଗାଁରେ । ଏହି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଏନେଇ ଅମର୍ଦାରୋଡ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଭାଇ-ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ପାଇଁ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର ହୋଇପାରୁନଥିଲା । ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର କରିଥିଲୁ ।’
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ସନ୍ତୋଷପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକନାଥପୁର ଗାଁର ସ୍ବର୍ଗତ ବଂଶୀଧର ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତୁଳସୀ ଦାସ, ବୟସ 80ବର୍ଷ, ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ 10.25ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ମୃତଦେହ ଦାହକୁ ନେଇ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ବିବାଦ । ମୃତ ତୁଳସୀଙ୍କ ତିନିଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ନିଖୋଜ ଥିବା ବେଳେ ମଝିଆ ପୁଅ ନିକଟରେ ବାପା ବଂଶୀଧର ରହୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ ମଝିଆ ପୁଅ । ପରେ ମା’ ତୁଳସୀ ସାନପୁଅ ରାକେଶ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ମିଶି କଲେ ସତ୍କାର:
ମା’ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏପରିକି ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧ ଦେବାକୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ । ଫଳରେ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତଦେହ ପଡିରହିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ବସ୍ତା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, ଅମର୍ଦାରୋଡ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ବିଜୟ କୁମାର ବାରିକ୍ ଓ ତାଙ୍କର ଟିମ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଓ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ମିଶି ମୃତଦେହକୁ କାନ୍ଧ ଦେଇ ଘର ନିକଟରୁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇକିମି ଦୂରରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ନଦୀର ଓଡ଼ିଆପଡ଼ା ବାଲି ଘାଟକୁ ନେଇ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ମୃତ ତୁଳସୀଙ୍କ ସାନପୁଅ ରାକେଶ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ‘ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ରହିଆସିଥିଲା । ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଧରି ମା’ଙ୍କୁ ପାଳି ଆସୁଥିଲି । ମା’ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୋକେଇ ସଜାଡିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ । ମା’ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କହିଥିଲେ ନଦୀ ବାଲିରେ ପୋତିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲି । ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର କଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ମରିଗଲା ମଣିଷପଣିଆ ! ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବାରୁ ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ପଡୋଶୀ
ଉଧାରୀ କରି ମଦ ପିଇଦେଲା ବଡଭାଇ, ସାନ ଭାଇର ଘର ପୋଡିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର