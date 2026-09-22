ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ବାଲେଶ୍ବର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କରାଗଲା ସତର୍କ
ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : September 22, 2026 at 9:15 PM IST
DEEP DEPRESSION BAY OF BENGAL, ବାଲେଶ୍ୱର: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଛି । ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ବଢ଼ାଯାଇଛି ।
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା, ପବନ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାରୁ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦୟପୁର, ତାଳସାରି, ରଣସିଂହପୁର ଓ କୀର୍ତ୍ତିନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ମାସ ୨୧ ତାରିଖରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ୪ଟି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର । ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ପ୍ରବଳ ପବନ ସମୟରେ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଧକ୍କା ହୋଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ମାଛଧରା ଜାଲ ସମେତ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରି କୌଣସି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ସଚେତନତା ଜାରି ରହିଛି । ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି ।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମୟୂର ବିକାଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ଏବେ ଯେତିକି ସୂଚନା ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଆଜିର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କାଲି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଅଛି । ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ପାଣିପାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମେ କେବେ ବି ଢିଲା ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ତହସିଲଦାର ଓ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ କହିଛୁ । ଏବେ ଆମେ କେବଳ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଅଛୁ । ଯଦି କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବୁ ।”
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ; 'ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ୭ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ'- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଡ଼ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରୀ: ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗିଲା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର