ହାତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧରି ଫ୍ୟାସନ ଶୋରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅସ୍ମିତ
ସମ୍ୱଲପୁରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅସ୍ମିତ ସାହୁ । 50 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ହାତେଇଲେ ଚାମ୍ପିଆନ ଟ୍ରଫି ।
ବାଲେଶ୍ୱର: ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ହାତରେ ଧରି କଲେ ରାମ୍ପ ଓ୍ୱାର୍କ । ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ୱଲପୁରୀ ପୋଷାକରେ ଫ୍ୟାସନ ସୋରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅସ୍ମିତ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପଚାଶ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ହାତେଇଲେ ଚାମ୍ପିଆନ ଟ୍ରଫି ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫ୍ୟାସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମ୍ପିଆନ ଅସ୍ମିତ:
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର କଖଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅମିତ କୁମାର ସାହୁ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାମଲଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଅସ୍ମିତ କୁମାର ସାହୁ । ୯ ବର୍ଷର କୁନି ପୁଅ ଅସ୍ମିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ଗତ ୧୦ ତାରିଖରୁ ୧୨ ତାରିଖ ଯାଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାଲଦାଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫ୍ୟାସନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଅସ୍ମିତ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ହିପହପ ଓ ଟ୍ରାଡିସିନାଲ ଥିମରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା । ଅସ୍ମିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସହ ଜାଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ୱାକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚମ୍ପିଆନ ଟ୍ରଫି ହାତେଇଥିଲେ ।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଧରି ରାମ୍ପଓ୍ୱାର୍କ:
ଅସ୍ମିତ ପିଲା ଦିନରୁ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ସହ ମନୋଆକ୍ସନ, ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଙ୍ଗ, ସ୍ପିଚ, ଅଭିନୟ ଆଦିରେ ବେଶ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅସ୍ମିତ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଅସ୍ମିତଙ୍କ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଛନ୍ତି," ଏହା ୩ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା । ୧୦ ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ସେସନ କରାଯାଇଥିଲା । ୧୧ ତାରିଖ ଡିଜେ ପାର୍ଟି ଥିଲା । ୧୨ ତାରିଖ ଦିନ ଫାଇନାଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଥିଲା ହିପହପ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପାରମ୍ପରିକ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଅସ୍ମିତ ସେଠାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଇଥିଲା । ଆମ ଓଡିଶାକୁ ସେଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ବିଜେତା ହୋଇଛି । ତାଙ୍କର ବାଳକ ବିଭାଗରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଥିଲେ । ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଦୁବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଆସାମ, ନେପାଳ ଭଳି ସ୍ଥାନରୁ ବହୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସିଥିଲେ । ତାକୁ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ସାସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ମୁଁ ନିଜେ ତାର କଷ୍ଟ୍ୟମ ଡିଜାଇନ କରେ ଯେମିତି କି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଲାଗିବ। ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ।"
ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମ୍ପିଆନ ଟ୍ରଫି ହାତେଇବା ପରେ ଅସ୍ମିତ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଚମ୍ପିଆନ ହେବା ପଛରେ ମୋ ମଡେଲିଂ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁରାଗ ବସୁ, ମୋ ନାଚ ଶିକ୍ଷକ ଓମ ସାର, ମୋ ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷକ ମନ୍ମୟ ଦେଙ୍କ ହାତ ଅଛି । ମୋ ମା, ବାପା ଓ ମାଉସୀ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି । ଆଗକୁ ମୁଁ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛି। ପାଠ ପଢ଼ା ସହ ମୁଁ ଏସବୁ ମ୍ୟାନେଜ କରି ପାରୁଛି।"
