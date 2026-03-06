Women's Day Special: ଶିଖିଲେ ଶିଖାଇଲେ, ଛେଳି ମଡକ ରୋକିଲେ ମହିଳା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିଛନ୍ତି ଗୋଟ୍ କ୍ୟାଡର୍
ଛେଳି ଚାଷ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଛେଳିଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ସଫଳ ଛେଳି ଚାଷୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ରିଙ୍କି, ପଦ୍ମାବତୀ, ପ୍ରିୟାବତୀ । ଗୋଟ୍ କ୍ୟାଡର ସାଜି 1000 ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଲେଣି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ।
Published : March 6, 2026 at 7:59 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Goat farming Training ବଲାଙ୍ଗୀର: ଉପାନ୍ତରେ ଆଜି ବି ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ । ଅନେକ ଭାଙ୍ଗି ପଡନ୍ତି, ଅନେକ ଦୃଢ ମୁକାବିଲା କରି ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ ବି ସେମିତି କିଛି । ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଳରେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୁଡଭେଳା ବ୍ଲକର ତିନି ମହିଳା ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଲେଖିଛନ୍ତି । ନିଜେ ସଫଳ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଅନେକ ମହିଳା ଆଜି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ରହେନମାଲ ଗ୍ରାମର ରିଙ୍କି ରଣା, ପଦ୍ମାବତୀ ରଣା ଓ କୁଳସୁମ ଗ୍ରାମର ପ୍ରିୟାବତୀ ମାଝୀ । ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦୁଇ ବ୍ଲକରେ କମିଛି ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁ । ଭଲ ଛେଳି ଚାଷ କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା ।
ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସଫଳତାର ରାସ୍ତା...
ଚାଷୀ ପରିବାରର ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଜୀବନ ଚାଲିଥିଲା । ପରେ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏଠି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଛେଳି ପାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବାସ୍ ତା ପରେ କେବେ ସେମାନେ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛେଳି ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହ ପାରମ୍ପାରିକ ଚିକିତ୍ସା କରି କିପରି ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁ ରୋକି ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଏଠିକାର ମହିଳା ଛେଳି ଚାଷ କରି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ରିଙ୍କି ରଣା, ପଦ୍ମାବତୀ, ପ୍ରିୟାବତୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟ୍ କ୍ୟାଡର (GOAT Cadre)ର ପରିଚୟ ପାଇଛନ୍ତି ।
ଘର ଚଳାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛେଳି ଚାଷ:
ରିଙ୍କି (32), ପଦ୍ମାବତୀ (37), ପ୍ରିୟାବତୀ(38) । ଚାଷୀ ପରିବାରର ଝିଅ । ପୂର୍ବରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସେଥିରୁ ଘର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଛେଳି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଛେଳି ଚାଷ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଛେଳି ମଡକ । ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଛେଳି ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ । ଅଥବା ଛେଳି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମହାଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ଏକ ଘରୋଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଠାରୁ ଛେଳି ପାଳିବା ଓ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଛେଳି ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଚିକିତ୍ସା ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରିବା ଏମାନେ ଶିଖିଥିଲେ । ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ମସଲା ଓ ଗୁଳ୍ମ ଶାଗ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର କରି ଏମାନେ ଛେଳିଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ଏଥନୋଭେଟିନାରୀ (Ethnoveterinary) କୁହାଯାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲେ ।
ଚିକିତ୍ସା ଉପାୟ ଶିଖିଲେ, ଲାଭବାନ ହେଲେ...
ଏଥନୋଭେଟିନାରୀ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିଲା ନାହିଁ । ସେହିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଛେଳିଙ୍କୁ ଦେବା ଏମାନେ ଶିଖିଥିଲେ । ଛେଳି ଚାଷରେ ଏସବୁ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବା ପରେ ଛେଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଶୂନ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେହିପାରି ଛେଳି ଭଲ ବଢିବା ଯୋଗୁଁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲା । ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଛେଳିରୁ ଶତାଧିକ ଛେଳି ଚାଷ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ବେଶ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଛେଳି ବେପାରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟକୁ ବତାଉଛନ୍ତି ଛେଳି ଚାଷ ଉପାୟ:
ଏହି 3 ମହିଳା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଅନ୍ୟ ମହିଳା ଛେଳି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକେ ଛେଳି ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦିର ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଉପଚାର ପଚାରିଥାନ୍ତି । ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଉପାୟ ଜଣାଇ ଥାଆନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି ।
ଛେଳି ଚାଷରୁ ଲକ୍ଷପତି:
ତେବେ ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ଛେଳି ଚାଷୀ ଓ ଗୋଟ୍ କ୍ୟାଡର ରିଙ୍କି ରଣା କହିଛନ୍ତି, ‘ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଟି ଛେଳି ରଖିଥିଲି ରୋଗରେ ପଡି ଛେଳିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା । ଏହାପରେ ଛେଳି ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲି । ବୈଦିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛେଳି ଆଉ ରୋଗରେ ପଡୁ ନାହାନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଳି ଚାଷରୁ ବାର୍ଷିକ ଏକ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି ।’
1000 ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଲେନି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଉପକୃତ ହେଲେଣି 22 ଗାଁର ଚାଷୀ:
ଏହି 3 ଗୋଟ୍ କ୍ୟାଡର ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 1000 ମହିଳାଙ୍କୁ ଛେଳି ଚାଷ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ସାରିଲେଣି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 22ଟି ଗ୍ରାମର ହଜାରେ ମହିଳା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । ଗୁଡଭେଳା ବ୍ଲକରେ ମହିଳା ମାନେ ମୋଟ ନଅ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସଂଖ୍ୟାର ଛେଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ବୈଦ୍ୟ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ରହିଛି ବୋଲି ମହିଳା ଚାଷୀ କୁହନ୍ତି ।
କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଛେଳି:
ଗୋଟିଏ ଛେଳିରୁ ଏମାନେ ତିରିଶରୁ ଚାଳିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ।
ଛେଳି ଚାଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଲାଭବାନ ଚାଷୀ:
ତିନି ମହିଳାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ଛେଳି ପାଳୁଥିବା ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଛେଳି ପାଳିବାକୁ ଚାଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ସଠିକ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି । ସଠିକ୍ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ, ଛୋଟ ବଡ ରୋଗର ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁ କମିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜରୁରୀ ସମୟରେ ସେହି ଛେଳି ବିକ୍ରି କରି ଏମାନେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର ଛେଳି ମିଳନ୍ତି ?
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିବା ଛେଳି ପ୍ରଜାତି ମିକ୍ସ ବ୍ରିଡର ଅଟନ୍ତି । ଏଠାକାର ଛେଳି ସବୁଠି ରହି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ମାଂସ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରିଡ ଜଣାଯାଏ । ଏହା ଛଡା ଏଠି ଲୋକେ ଗଞ୍ଜାମ ଛେଳି ମଧ୍ୟ ରଖି ଆସୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଲମ୍ବା କାନ ଥିବା ଯମୁନା ପରି ଛେଳି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପାଳୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ସଠିକ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନନେବା କାରଣରୁ ଛେଳି ରୋଗିଣା ହୋଇ କମ୍ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏସବୁର ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଏହି ମହାଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ଏକ ଘରୋଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଗାଁ,ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କମିଟି କରି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆସୁଛି ।
ଗୋଟ୍ କ୍ୟାଡର:
ମହାଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ଏକ ଘରୋଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୋଟ୍ କ୍ୟାଡର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଇଁତଲା ଓ ଗୁଡାଭେଳା ବ୍ଲକରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଠି ଚାଳିଶଟି ଗ୍ରୁପ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ମଧ୍ୟ କମିଛି ।
ଅନ୍ୟକୁ କରିଛନ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ:
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ଛେଳି ଚାଷୀ ପଦ୍ମାବତୀ ରଣା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ । 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଛେଳି ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଛେଳି ମରି ଯାଉଥିଲେ । ବୈଦ ଉପଚାର ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ଆଉ ଛେଳି ମରୁ ନାହାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ 25ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଦ୍ବାରା ସେମାନ ବି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ।
30 ପରିବାରକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଛେଳି ଚାଷ:
ସେହିପରି ଛେଳି ଚାଷ କରି ସଫଳ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟକୁ ସମାନ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଉ ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି କୁଳସୁମ ଗ୍ରାମର ପ୍ରିୟାବତୀ ମାଝୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କାମ କରୁଛି । ପୂର୍ବରୁ ଛେଳି ରଖିଥିଲି । ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସେମାନେ ମରି ଯାଉଥିଲେ । ବାହାର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିଲି । ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା ପରେ ମୋର ନିଜ ଛେଳିଙ୍କ ଉପଚାର ନିଜେ କରିପାରୁଛି । ଏବେ ମୋ ଛେଳି ସବୁ ବେଶ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୋଟ୍ କ୍ୟାଡର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଗାଁରେ ୫୫ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ୩୦ ପରିବାର ଛେଳି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ।’
ସେପଟେ ଦୁଇ ଛେଳି ମହିଳା ଚାଷୀ ମମତା ରଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାନ ଦାରୋହ ମୁଣ୍ଡାର ଜାନକୀ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି ,‘ ଗୋଟ୍ କ୍ୟାଡରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଛେଳି ପାଳୁଛୁ । ସବୁ ଛେଳି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଛି ।’
ସେପଟେ ମହାଶକ୍ତି ସଂଗଠନର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଧୁବଳେଶ୍ୱର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ଛେଳି ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲୁ । ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ ତିଆରି କରିଥିଲୁ । ଏଥିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଛେଳି ଚାଷର ସବୁ ପଦ୍ଧତିର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମହିଳା ମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଡି ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ 1000 ମହିଳା ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି ।’
ଛେଳି ମଡ଼କ ରୋକିବାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ:
ମହାଶକ୍ତି ସଂଗଠନର ପ୍ରକଳ୍ପ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମେହେର କହିଛନ୍ତି, ‘ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୁଢଭେଳା ଓ ସଇଁତଳା ବ୍ଲକରେ ଛେଳି ମଡକ ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କଲୁ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ । ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛୁ । 40ଟି ଗାଁରେ କାମ କରୁଛୁ । ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଛେଳି ଚାଷ କରିଛନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୁଡଭେଳା ଓ ସଇଁନ୍ତଳାରେ ଛେଳି ମୃତ୍ୟୁ କମିଛି । ଫଳରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା । ଯାହା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ନିଶ୍ଚୟ ।
