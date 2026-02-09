ETV Bharat / state

ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଲା କ୍ବାକ ଚିକିତ୍ସା; ଚଳିବେ କେମିତି ? ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର

କ୍ୱାକ'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚିକିତ୍ସା । ଗୋଡ ହରାଇଲେ ଜଣେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ନିଳାଦ୍ରୀ ଭୋଇ । ପରିବାର ପାଳିବା ସହ ଚିକତ୍ସା ଚିନ୍ତା । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ।

କ୍ବାକ ଚିକିତ୍ସା (ETV Bharat)
Published : February 9, 2026 at 4:20 PM IST

Fake doctor Odisha ବଲାଙ୍ଗୀର: 'ମୁଁ ଏବେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଛି । ମୋ ଘର ଚାଲିବ କେମିତି ?' ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ନିଳାଦ୍ରୀ ଭୋଇଙ୍କର କଥା । ଯିଏ କ୍ବାକ'ର ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସାରେ ନିଜ ଗୋଡ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି । ଘରର ସେ ଏକ ମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ଥିଲେ । ଏବେ ଗୋଡ଼ ହରାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି ? ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ସରକାରୀ ସହୟତା ଲୋଡ଼ିବା ସହ ଦୋଷୀ କ୍ବାକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପିଡ଼ୀତ । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ।

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା:

ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ତଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡାଭେଳା ବ୍ଲକ ଡାହିମାଲ ଗ୍ରାମର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ନୀଳାଦ୍ରି ଭୋଇ (55)ଙ୍କ ଗୋଡ ଫୁଲି ଯିବା ସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ତୁସୁରା ଓ ଗୁଡ଼ଭେଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ଚିକତ୍ସା କରାଇଥିଲେ । ଚିକତ୍ସା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍‌ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ 3 ଦିନ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଫୁଲି ଯିବା ସହ ଅସହ୍ୟ ଦରଜ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ଜଣେ କ୍ବାକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ । କ୍ବାକ ଜଣକ ଗୋଡ଼ରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ହୋଇଥିବା କହି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଦୁଇ ଥର ବିଦ୍ୟୁତ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ । ଏହାସହ ସବୁ ଠିକ ହୋଇ ଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର:

ଅନ୍ୟପଟେ ନିଳାଦ୍ରୀ ଭୋଇ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବ ଗୋଡ ଅଚଳ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ସେ ଆଉ ଚଲାବୁଲା କରିପାରି ନଥିଲେ । ଗୋଡ ଧିରେ ଧିରେ କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଯିବା ସହ ପଚିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଅତି ଗରିବ ପରିବାରର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ । ସେପଟେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ । ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏବେ ପୀଡିତ ନିଳାଦ୍ରୀ ଭୋଇ ଘରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିରହିଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଚିକତ୍ସା ସହ କେମିତି ପରିବାର ଚଲାଇବେ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ନିଳାଦ୍ରୀ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏକା କୁଲି ମଜୁରୀ କରି ମୋ ପରିବାର ପାଳୁଥୁଲି । ମୋ ପୁଅ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି । ଝିଅ ଦଶମ ପଢ଼ି ଘରେ ଅଛି । ମୁଁ ଏବେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ଯାଇଛି । ମୋ ଘର କେମିତି ଚାଲିବ ?"

କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି :

ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିଳାଦ୍ରୀ, ତୁସୁରା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ବାକ ସେଠି ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବୁଝିବ ବୋଲି ଲିଖିତ ରାଜିନାମା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆଉ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନାହିଁ । ତେବେ ନିଳାଦ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉଚିତ କ୍ଷତିପୁରଣ ସହ ଦୋଷୀ କ୍ବାକ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଲେ ନିଳାଦ୍ରୀ:

ନିଳାଦ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ କଥା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ । ଥାନ୍ରେ କ୍ବାକ ରାଜିନାମା କରି ମୋର ସବୁ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିବ ବୋଲି କହିଥିଲା । ଏବେ ସେ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନାହିଁ । ମୁଁ କଣ କରିବି ? କେମିତି ମୋର ଚିକିତ୍ସା ହେବ ? ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଓ କ୍ବାକକୁ କଠୋରଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ।"

ସେହିପରି ନିଳାଦ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଆଁସ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ କାଟି ଦିଆଗଲା । ଏବେ ଆମେ କେମିତି ଚଲିବୁ ? ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ହେବ ? ଆମକୁ ବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ । ସେପଟେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆମ କଥା ଶୁଣି ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ବାକକୁ ଡାକି ରାଜିନାମା କରି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା । ଏବେ ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ । ସରକାର ଆମକୁ ସାହା ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ।"

ଭୁଲ ଚିକତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା:

ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, କ୍ବାକ ଜଣକ ନିଳାଦ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବିଦ୍ୟୁତ କରେଣ୍ଟ ଦେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡର ସବୁ ଟିସୁ ନର୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । କିଛି ରୋଗ ପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ନିଳାଦ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ଭୁଲ ଚିକତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ୱବାଧାନରେ ନିଳାଦ୍ରୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ।

ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଇଛୁ । ଏଯାଏଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଷ ଆସିନାହିଁ । ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ 50ରୁ ଅଧିକ କ୍ବାକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ଚିକତ୍ସା ଦେଇଆସୁଛନ୍ତି । ଯାହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଜରୁରୀ । ଆମେ ଏମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଓ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇ ସାରିଛୁ । ଆଗକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତାହା ପରେ ଜଣାପଡିବ ।"

ସେପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ବାକଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ କରେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଭାଇବ୍ରେସନ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇଥିଲେ । ଏମିତି ଚିକିତ୍ସାରେ ବହୁ ଜଣ ଠିକ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଲେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢି ଥିବାର କହିବା ସହ ତାଙ୍କର ଚୁକିତ୍ସା କରିବାର ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

