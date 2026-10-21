ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ
ଆଦିବାସୀ ରୀତିନୀତିରେ ହୋଇଥାଏ ପୂଜା । ମା’ଙ୍କ ପୀଠକୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ । ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : October 21, 2026 at 1:52 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ହିତ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଆ ଘଣ୍ଟାସୁନି ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ଲୋକବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ରୀତିନୀତିରେ ହୋଇଥାଏ ପୂଜା । ମାନସିକ କଲେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଥିବାରୁ ଦଶହରା ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ ଘଣ୍ଟାସୁନି ମନ୍ଦିରକୁ ।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଆ ସମଲେଶ୍ବରୀ, ମାଆ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ମାଆ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ମାଆ ଦସମତୀ ଓ ମାଆ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା । ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଶି ମା’ଙ୍କ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହାତପଦା ପଡ଼ାରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ମାଆ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ଠାରେ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ରହିଛି ।
ଘଣ୍ଟାସୁନି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ...
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଥିବା କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ । ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନି ଜୀବ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇ ରଖିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଆବାହମାନ କାଳରୁ ମାଆ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା ।
ତେବେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜକ ପି ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ମା’ଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଚାଲିଛି । ଆଦିବାସୀ ରୀତି ନୀତିରେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି । ମା’ଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ରହିଛି । ମା’ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରନ୍ତି ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସି ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି’ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ପୂଜକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ମା’ଙ୍କୁ ସାତବତୀ ପୂଜା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଦଶହରା ଦିନରେ ମା’ ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି ।’
ଆଦିବାସୀ ଯୁବନେତା ହୃଦାନନ୍ଦ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ମା’ ଦଶହରାରେ ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି । ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ନଗରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଦିବାସୀ ରୀତିନୀତିରେ ହୋଇଥାଏ ।’
ପିଢି ପରେ ପିଢି ସେବା କରୁଛୁ...
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେବାକାରୀ ଚକ୍ରଧର ନାଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମା’ଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆସୁଛୁ । ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ଢୋଲ ବଜାଇ ଥାଏ । ତେବେ ଯେଉଁ ଢୋଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ । ମା’ଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଢୋଲକୁ ସଜାଡି ରଖିଥାଏ ।’
ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତି । ଏହି ପରି ଜଣେ ଭକ୍ତ କୈଳାସ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ । ଗତ ୧୯୭୮ ମସିହାରୁ ଏଠି ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ, ଯାତ୍ରା କରି ଆସୁଛୁ । ମା’ଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଅଛି ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
୧୧ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ, ୫୦୦ ନାରୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା: ବଡ଼ଗଡ଼ ବ୍ରିଟ କଲୋନୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ମହିଳା
ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାର ମହାସମାଗମ ଛତର ଯାତ୍ରା; ୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଲା ଛତର
୬୪ ଯୋଗିନୀ, ୬୪ ରୂପ ! ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର