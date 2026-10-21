ETV Bharat / state

ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ

ଆଦିବାସୀ ରୀତିନୀତିରେ ହୋଇଥାଏ ପୂଜା । ମା’ଙ୍କ ପୀଠକୁ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ । ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

ghantasuni jatraa
ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ଯାତ୍ରା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 21, 2026 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ହିତ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଆ ଘଣ୍ଟାସୁନି ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ଲୋକବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ରୀତିନୀତିରେ ହୋଇଥାଏ ପୂଜା । ମାନସିକ କଲେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଥିବାରୁ ଦଶହରା ସମୟରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ ଘଣ୍ଟାସୁନି ମନ୍ଦିରକୁ ।


ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଦେବୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଆ ସମଲେଶ୍ବରୀ, ମାଆ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ, ମାଆ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ, ମାଆ ଦସମତୀ ଓ ମାଆ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା । ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଶି ମା’ଙ୍କ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ହାତପଦା ପଡ଼ାରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ମାଆ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ଠାରେ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ରହିଛି ।

ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ (ETV Bharat Odisha)

ଘଣ୍ଟାସୁନି ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ...

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଥିବା କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ । ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନି ଜୀବ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇ ରଖିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ଆବାହମାନ କାଳରୁ ମାଆ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ଆଦିବାସୀ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ହୋଇଆସୁଛି । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା ।

ghantasuni jatraa
ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ମନ୍ଦିର (ETV Bharat Odisha)


ତେବେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜକ ପି ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ମା’ଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଚାଲିଛି । ଆଦିବାସୀ ରୀତି ନୀତିରେ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି । ମା’ଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ରହିଛି । ମା’ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ହରନ୍ତି ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି । ତେଣୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସି ମା’ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି’ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ghantasuni jatraa
ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ (ETV Bharat Odisha)


ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ପୂଜକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ମା’ଙ୍କୁ ସାତବତୀ ପୂଜା ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଦଶହରା ଦିନରେ ମା’ ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି ।’

ghantasuni jatraa
ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ (ETV Bharat Odisha)


ଆଦିବାସୀ ଯୁବନେତା ହୃଦାନନ୍ଦ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ମା’ ଦଶହରାରେ ନିଜେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି । ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଓ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ନଗରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଦିବାସୀ ରୀତିନୀତିରେ ହୋଇଥାଏ ।’

ghantasuni jatraa
ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନି (ETV Bharat Odisha)

ପିଢି ପରେ ପିଢି ସେବା କରୁଛୁ...
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେବାକାରୀ ଚକ୍ରଧର ନାଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ମା’ଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆସୁଛୁ । ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ଢୋଲ ବଜାଇ ଥାଏ । ତେବେ ଯେଉଁ ଢୋଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନାହିଁ । ମା’ଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଢୋଲକୁ ସଜାଡି ରଖିଥାଏ ।’

ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ନୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ରଖନ୍ତି । ଏହି ପରି ଜଣେ ଭକ୍ତ କୈଳାସ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ । ଗତ ୧୯୭୮ ମସିହାରୁ ଏଠି ମା’ଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ, ଯାତ୍ରା କରି ଆସୁଛୁ । ମା’ଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ଅଛି ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

୧୧ ଭଉଣୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ, ୫୦୦ ନାରୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା: ବଡ଼ଗଡ଼ ବ୍ରିଟ କଲୋନୀରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ମହିଳା

ଭକ୍ତି ଓ ଆସ୍ଥାର ମହାସମାଗମ ଛତର ଯାତ୍ରା; ୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଲା ଛତର

୬୪ ଯୋଗିନୀ, ୬୪ ରୂପ ! ତନ୍ତ୍ର ସାଧନାର ରହସ୍ୟମୟ ପୀଠ ଚଉଷଠି ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

ଟିଟିଲାଗଡ ଘଣ୍ଟାସୁନି ଯାତ୍ରା
TITILAGARH DEVI GHANTASUNI
BALANGIR TRIBAL RITUALS PUJA
ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା
TITILAGAD GHANTASUNI YATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.