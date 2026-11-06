ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାରରେ ଚମକିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଝିଅ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ, 26ଟି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜୟୀ
ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଝିଅ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥନାପତି । ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍
Published : November 6, 2026 at 5:24 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାରରେ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀ । ବିଚାରକଙ୍କ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନର ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ସେମିନାରରେ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛନ୍ତି । ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଝିଅ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥନାପତି । ଜିଲ୍ଲାର ଝାରମୁଣ୍ଡା ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ।
ପଛରେ ପଡିଲେ ୨୬ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀ:
ଉର୍ଜା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ସାଂସ୍କୃତିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଉର୍ଜା ଓ ପରିଦୃଶ୍ୟ ୨୦୪୭ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସମସ୍ୟା ବାସ୍କେଟ । ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସେମିନାରରେ ଦେଶର ୨୬ଟି ରାଜ୍ୟର ୩୪ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ଜାତୀୟ ସେମିନାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ:
ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥନାପତି ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ସେମିନାରରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗବେଷଣା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରା ଯିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏବେ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥନାପତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ଶୁଭେଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ବିପୁଳ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ।
ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମଡେଲ:
ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲି । ଏହାର ନାମ ହାଇଡ୍ରୋ ଅପଟିକ୍ 2047 ବୋଲି ରଖିଥିଲି । କିପରି ପ୍ରତି ଘରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇପାରିବ ସେହି ଉପରେ ମୋ ମଡେଲ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା । ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଓ ଉତ୍ତାପକୁ ବ୍ୟବାହର କରାଯାଇ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଓ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଆଧାରିତ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମକୁ ବ୍ୟବାହର କରି ପାଣିକୁ ଗରମ କରାଯିବ ଓ ଏଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ ।"
"ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଉତ୍ତର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଫଳରେ ମୁଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜେତା ହୋଇଛି । ମୋର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମୋ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଧାନଆଚାର୍ଯ୍ୟା, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ବ୍ଲକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।" ~ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥନାପତି
ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଗର୍ବିତ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଝାରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର OAV ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟା ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥନାପତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲକ ସ୍ଥରୀୟ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥରରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାଇନ୍ସ ଏନେର୍ଜି ବକେଟ ସେମିନାର ପାଇଁ ଓଡିଶାରୁ ଏକ ମାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଠାରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସେମିନାରରେ ଜାତୀୟ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମେତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଉତ୍ସବମୁଖର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା; 'ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ'ରେ କମ୍ପିଲା ସହର, ନାଚ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକିଲା ରାସ୍ତାଠୁଁ ମଞ୍ଚ
ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର