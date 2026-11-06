ETV Bharat / state

ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାରରେ ଚମକିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଝିଅ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ, 26ଟି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜୟୀ

ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଝିଅ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥନାପତି । ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍

Balangir OAV Student Soumyashree Thanapati shines at Delhi National Science Seminar defeats competitor from 26 states
ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାରରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀ, 26 ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜୟୀ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଝିଅ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2026 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାରରେ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀ । ବିଚାରକଙ୍କ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନର ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ସେମିନାରରେ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ହାତେଇଛନ୍ତି । ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁରଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଝିଅ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥନାପତି । ଜିଲ୍ଲାର ଝାରମୁଣ୍ଡା ଓଡିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ।



ପଛରେ ପଡିଲେ ୨୬ଟି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀ:
ଉର୍ଜା ଓ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କୁ ଆଚମ୍ବିତ କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ସାଂସ୍କୃତିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଉର୍ଜା ଓ ପରିଦୃଶ୍ୟ ୨୦୪୭ ସମ୍ଭାବନା ଓ ସମସ୍ୟା ବାସ୍କେଟ । ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସେମିନାରରେ ଦେଶର ୨୬ଟି ରାଜ୍ୟର ୩୪ ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାରରେ ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀ, 26 ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜୟୀ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଝିଅ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ଜାତୀୟ ସେମିନାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ:
ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟର ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଓ ପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥନାପତି ବ୍ଲକରୁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ସେମିନାରରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗବେଷଣା ଓ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରା ଯିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Balangir girl Soumyashree emerges victorious at the National Science Seminar
ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାରରେ ବିଜୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଝିଅ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)


ଏବେ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥନାପତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନେକ ଶୁଭେଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୁପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହିତ ବିପୁଳ ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ।

ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ମଡେଲ:


ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲି । ଏହାର ନାମ ହାଇଡ୍ରୋ ଅପଟିକ୍ 2047 ବୋଲି ରଖିଥିଲି । କିପରି ପ୍ରତି ଘରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇପାରିବ ସେହି ଉପରେ ମୋ ମଡେଲ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା । ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଓ ଉତ୍ତାପକୁ ବ୍ୟବାହର କରାଯାଇ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ କୁଣ୍ଡରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଓ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଆଧାରିତ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ନିୟମକୁ ବ୍ୟବାହର କରି ପାଣିକୁ ଗରମ କରାଯିବ ଓ ଏଥିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ ।"

"ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଉତ୍ତର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ଫଳରେ ମୁଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଜେତା ହୋଇଛି । ମୋର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମୋ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଧାନଆଚାର୍ଯ୍ୟା, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, ବ୍ଲକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଓ ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।" ~ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥନାପତି

ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଗର୍ବିତ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଝାରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର OAV ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟା ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥନାପତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲକ ସ୍ଥରୀୟ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥରରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସାଇନ୍ସ ଏନେର୍ଜି ବକେଟ ସେମିନାର ପାଇଁ ଓଡିଶାରୁ ଏକ ମାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ ଭାରତୀୟ ସାଇନ୍ସ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଠାରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସେମିନାରରେ ଜାତୀୟ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମେତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଉତ୍ସବମୁଖର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା; 'ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ'ରେ କମ୍ପିଲା ସହର, ନାଚ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକିଲା ରାସ୍ତାଠୁଁ ମଞ୍ଚ

ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା’ ଘଣ୍ଟାସୁନିଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ, ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ସାମିଲ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସେମିନାର ଓଡିଆ ବିଜେତା
ବଲାଙ୍ଗୀର ଝିଅ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଥନାପତି
ସାଇନ୍ସ ଏନେର୍ଜି ବକେଟ ସେମିନାର
SOUMYASHREE THANAPATI
ODISHA ADARSH VIDYALAYA BALANGIR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.