ସ୍ପିଡ ବାଇକ ଧକ୍କାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ବାଇକ୍ ଜବତ
ବଲାଙ୍ଗୀର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା । ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗିରଫ ।
Published : March 10, 2026 at 9:37 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ ନେଲା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ । ଅମାନିଆ ସ୍ପିଡ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାରୁ ଶନିବାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗିରଫ ।
ଘଟଣାକ୍ରମ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରବିବାର କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସ୍ପିଡ ବାଇକ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଏଥିରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରା ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି l
ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସିମରନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ତାଙ୍କ ଘର କୋରାପୁଟ ଜିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ଘଟଣା ଦିନ ସେ କଲେଜରୁ ପାଠପଢା ସାରି ନିଜ ହଷ୍ଟେଲକୁ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଯାଉଥଲେ । କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦୃତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବାଇକ୍ ତାଙ୍କୁ ପଛ ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ କିଛି ମିଟର ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି:
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିବା ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଜି ଥିଲା । ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ସର୍କିଟ ହାଉସ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକରକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଅଶାନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ସ୍ପିଡ ବାଇକରଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି ।
ସହପାଠୀଙ୍କୁ ହରାଇଲୁ:
ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ତୃପ୍ତିମୟୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶିମରନ ଆମେ ସହପାଠୀ ଥିଲେ । ସେ କଲେଜ ଆସିଥିଲେ । ରାସ୍ତା ପାରି ହୋଇ ପୂଜା ନଡ଼ିଆ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସ୍ପିଡ ବାଇକ୍ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ୍ ଦୁଃଖିତ । ତେବେ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଠି ନୂଆ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଠି ନୀତି ଦିନ ଘଟୁଛି । ଯାହା ପାଇଁ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ । ହେଲେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇ ନାହିଁ । ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର