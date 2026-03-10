ETV Bharat / state

ସ୍ପିଡ ବାଇକ ଧକ୍କାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା; ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ବାଇକ୍ ଜବତ

ବଲାଙ୍ଗୀର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା । ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗିରଫ ।

Balangir speed bike hit and run case bams student death accused arrested
ସ୍ପିଡ ବାଇକ ଧକ୍କାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ବାଇକ୍ ଜବତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 10, 2026 at 9:37 AM IST

2 Min Read
ବଲାଙ୍ଗୀର: ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକ ନେଲା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ । ଅମାନିଆ ସ୍ପିଡ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନାରୁ ଶନିବାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଗିରଫ ।

ସ୍ପିଡ ବାଇକ ଧକ୍କାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ବାଇକ୍ ଜବତ (ETV Bharat Odisha)

ଘଟଣାକ୍ରମ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରବିବାର କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସ୍ପିଡ ବାଇକ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଏଥିରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରା ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୁଃଖର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି l

ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ସିମରନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ତାଙ୍କ ଘର କୋରାପୁଟ ଜିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଭାବେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ଘଟଣା ଦିନ ସେ କଲେଜରୁ ପାଠପଢା ସାରି ନିଜ ହଷ୍ଟେଲକୁ ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ଯାଉଥଲେ । କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦୃତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ବାଇକ୍ ତାଙ୍କୁ ପଛ ପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ କିଛି ମିଟର ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

Road blockade protest by Ayurvedic students.
ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ । (ETV Bharat Odisha)

ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି:
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସିବା ପରେ ସଂପୃକ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଉପୁଜି ଥିଲା । ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ମୁଖ୍ୟ ସର୍କିଟ ହାଉସ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ସ୍ପିଡ୍ ବାଇକରକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଅଶାନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ସ୍ପିଡ ବାଇକରଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି ।

Road blockade protest by Ayurvedic students.
ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରାସ୍ତା ରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ । (ETV Bharat Odisha)



ସହପାଠୀଙ୍କୁ ହରାଇଲୁ:
ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ତୃପ୍ତିମୟୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଶିମରନ ଆମେ ସହପାଠୀ ଥିଲେ । ସେ କଲେଜ ଆସିଥିଲେ । ରାସ୍ତା ପାରି ହୋଇ ପୂଜା ନଡ଼ିଆ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସ୍ପିଡ ବାଇକ୍ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ୍ ଦୁଃଖିତ । ତେବେ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଠି ନୂଆ ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଠି ନୀତି ଦିନ ଘଟୁଛି । ଯାହା ପାଇଁ ସଠିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ । ହେଲେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ଯାଇ ନାହିଁ । ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।"

Ayurvedic medical student death incident in Balangir.
ବଲାଙ୍ଗୀର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା । (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

