୨୩ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡ଼ାକରା; ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ବଲାଙ୍ଗୀର SCST ଏବଂ OBC ସମନ୍ୱୟ ସମିତି

ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଓ ଜାତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦାବିରେ ୨୩ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା । ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍

balangir sc st obc support bharat bandh april 23
ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡ଼ାକରାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଏସସିଏସଟି ଓ ଓବିସି ସମନ୍ୱୟ ସମିତି (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 20, 2026 at 6:08 PM IST

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡ଼ାକରାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଏସସିଏସଟି ଏବଂ ଓବିସି ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି । ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଓ ଜାତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବିରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡ଼ାକରା ଦେଇଛି ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା । ଯାହାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସସିଏସଟି ଏବଂ ଓବିସି ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖରେ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ତଥା ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡ଼ାକରାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଏସସିଏସଟି ଏବଂ ଓବିସି ସମନ୍ୱୟ ସମିତି (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସି ବା ଏସଇବିସିଙ୍କୁ ୧୧.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଜୁମଲା ବୋଲି କହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସସିଏସଟି ଏବଂ ଓବିସି ସମନ୍ୱୟ ସମିତି । ପ୍ରଥମେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନ ଗଣନା କରାଯାଉ ଓ ତାପରେ ଜାତି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ସମିତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଓବିସିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେକେ ମାତ୍ର ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ।

ଓବିସି ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ସାନ୍ତୁନୁ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି," ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖରେ ଆମେ ଭାରତ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ । ଆମେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନ, ସମସ୍ତ ଓବିସି ସଂଗଠନ ଓ ଏସସିଏସଟି ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛୁ । ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ସହ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ କରିବୁ । ଏଥିରେ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ଆମେ ବାଦଦେବୁ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦେବୁ । ଏହା ଛଡା ଚକଅଖ ସବୁ ଆମେ ବନ୍ଦ ରଖିବୁ । ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନ ଗଣନା କରାଯାଉ । ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଓବିସି କୋଟା ୨୭ ପ୍ରତିଶତ କରାଯାଉ। "

ସେପଟେ ଏସସିଏସଟି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଦିନେଶ ନାଗ କହିଛନ୍ତି," ଆମର ସମସ୍ତ ଏସସିଏସଟି ସଂଗଠନ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ । ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବୁ । ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୌଣସି ଦୟା କରି ନାହାନ୍ତି । ଏହା ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଟେ । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ଆଧାରରେ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଛନ୍ତି । ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି କି ? ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ବର୍ଷରେ ଜନଗଣନା ହେବା କଥା ହେଲେ ଏଯାଏଁ କାହିଙ୍କି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଜନଗଣନା 2027ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘର ତାଲିକାକରଣ, ନିଆଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କଟକରେ ଅଖିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଖାତାକୁ ଆସିଲା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ୪୫ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ, ୨୦୦ ଅଧିକାରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

