୨୩ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡ଼ାକରା; ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ବଲାଙ୍ଗୀର SCST ଏବଂ OBC ସମନ୍ୱୟ ସମିତି
ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଓ ଜାତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦାବିରେ ୨୩ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା । ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍
Published : April 20, 2026 at 6:08 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡ଼ାକରାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଏସସିଏସଟି ଏବଂ ଓବିସି ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ନିଜର ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି । ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ଓ ଜାତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବିରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖରେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡ଼ାକରା ଦେଇଛି ଭାରତ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ମୋର୍ଚ୍ଚା । ଯାହାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସସିଏସଟି ଏବଂ ଓବିସି ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖରେ କେବଳ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ତଥା ଗାଡି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ୫୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଓବିସି ବା ଏସଇବିସିଙ୍କୁ ୧୧.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଜୁମଲା ବୋଲି କହିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସସିଏସଟି ଏବଂ ଓବିସି ସମନ୍ୱୟ ସମିତି । ପ୍ରଥମେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନ ଗଣନା କରାଯାଉ ଓ ତାପରେ ଜାତି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ସମିତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଓବିସିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେକେ ମାତ୍ର ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ।
ଓବିସି ସମନ୍ୱୟ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ସାନ୍ତୁନୁ ଭୋଇ କହିଛନ୍ତି," ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖରେ ଆମେ ଭାରତ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେଉଛୁ । ଆମେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଗଠନ, ସମସ୍ତ ଓବିସି ସଂଗଠନ ଓ ଏସସିଏସଟି ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛୁ । ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ସହ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ କରିବୁ । ଏଥିରେ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ଆମେ ବାଦଦେବୁ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦେବୁ । ଏହା ଛଡା ଚକଅଖ ସବୁ ଆମେ ବନ୍ଦ ରଖିବୁ । ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନ ଗଣନା କରାଯାଉ । ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ଓବିସି କୋଟା ୨୭ ପ୍ରତିଶତ କରାଯାଉ। "
ସେପଟେ ଏସସିଏସଟି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ଦିନେଶ ନାଗ କହିଛନ୍ତି," ଆମର ସମସ୍ତ ଏସସିଏସଟି ସଂଗଠନ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛୁ । ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବୁ । ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୌଣସି ଦୟା କରି ନାହାନ୍ତି । ଏହା ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଟେ । ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ ଆଧାରରେ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ ୧୧.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଛନ୍ତି । ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଜନ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି କି ? ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ବର୍ଷରେ ଜନଗଣନା ହେବା କଥା ହେଲେ ଏଯାଏଁ କାହିଙ୍କି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।"
