ETV Bharat / state

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗରେ ଲାଗିବ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି; ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହେବ ଚାଷ

80 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଓ 20 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଦେଶୀ ଝାଇଁ ମୁଗ ଚାଷ କରିଛୁ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆ ଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍

Balangir rice and pulses will be used for mahaprasad of puri srimandir
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗରେ ଲାଗିବ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 4, 2026 at 6:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଶି ଡାଲି-ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଶହେ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଶହେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଚାଷୀ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ବିନା ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଔଷଧରେ ଏହି ଚାଷ ହେବ । ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାଉଳ ଡାଲି ମହାବାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗରେ ଲାଗିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଶୀ ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି

Balangir rice and pulses will be used for mahaprasad of puri srimandir
ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହୋଇଥିବା ଧାନ (Etv Bharat)

ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ ଯିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଶୀ ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି । ଏଥିରେ ତିଆରି ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ। ଅମୃତ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଧାନ ଓ ମୁଗ ଚାଷ ହେଉଛି । ଉନ୍ନତମାନର ତଥା ବିନା ସାର ଔଷଧରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପଟଣାଗଡ଼, ମୁରିବାହାଲ, ଆଗଲପୁର ଓ ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକର ମୋଟ ଅଶି ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଏହା ପାଇଁ ଚାଷ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଝୁଲି ଧାନ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଧାନ ଚାଷୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି । ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତ୍ତିରେ ଚାଷ ହେଉଛି।

ଧାନ ସହ ଦେଶୀ ଝାଇଁ ମୁଗ ଚାଷ ହେବ । ଏହି ଶସ୍ୟ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦିଆଯିବ । ଗତବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ଓ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶହେ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଓ ମୁଗ ଚାଷ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କୃଷି ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।

Balangir rice and pulses will be used for mahaprasad of puri srimandir
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗରେ ଲାଗିବ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି (Etv Bharat)

ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ

ଚାଷୀ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆତ୍ମ ବିଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡା କରି ନାହାନ୍ତି । ନିଜ ବିଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷ କରି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଂଗୀର ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଗଇଁତଲାର ଦୁଇ ଚାଷୀ ବୃନ୍ଦାବନ ପୁଟେଲ ଓ ବିପିନ ବିହାରୀ ପୁଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦିନ ରାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇବୁ ତାହା ଭାବି ନ ଥିଲୁ। ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ଆମେ15 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଓ ଝୁଲି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ। ତାହା ପୁଣି ବିନା ସାରା ଓ ଔଷଧରେ। ଗୋଟିଏ ଏକରରେ ସାର ଦେଇ ଚାଷ କଲେ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମିଳି ଥାଏ। ଆମେ ବିନା ସାର, ଔଷଧରେ କରୁଛୁ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେବ । ଅଧିକ ଧାନ ନିହାତି ଅମଳ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ । ଯେଉଁ ଦିନ ଧାନ ଦେବୁ ସେଦିନ ଏକ ବଡ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠାଇବୁ ।"

Balangir rice and pulses will be used for mahaprasad of puri srimandir
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗରେ ଲାଗିବ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି (Etv Bharat)


ବଲାଂଗୀର କୃଷି ବିଭାଗ ସିଡିଓ ଧିରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବାରିହା କହିଛନ୍ତି, " ଅମୃତ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମେ ଶହେ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତ୍ତିରେ ଏହି ଚାଷ କରିବୁ। 80 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଓ 20 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଦେଶୀ ଝାଇଁ ମୁଗ ଚାଷ କରିଛୁ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆ ଯାଇଛି। ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଏହି ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଭିଭାଗ ସିଡିଓ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶୋଭା ପାଇବ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ତିନି ରଥର ତିନି ଚକ, ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଲେ ସମ୍ମତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ଆପ୍‌ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ବଚ୍ଛତା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ





TAGGED:

PURI JAGANNATHA
ORGANIC FARMING
ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ
ପୁରୀ ମହାପ୍ରସାଦ
BALANGIR RICE AND PULSES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.