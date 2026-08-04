ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗରେ ଲାଗିବ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି; ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହେବ ଚାଷ
80 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଓ 20 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଦେଶୀ ଝାଇଁ ମୁଗ ଚାଷ କରିଛୁ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆ ଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍
Published : August 4, 2026 at 6:05 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଶି ଡାଲି-ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଶହେ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଶହେରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଚାଷୀ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ବିନା ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଔଷଧରେ ଏହି ଚାଷ ହେବ । ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାଉଳ ଡାଲି ମହାବାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏହି ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରି ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗରେ ଲାଗିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଶୀ ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇଁ ଯିବ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଦେଶୀ ଚାଉଳ ଓ ଡାଲି । ଏଥିରେ ତିଆରି ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୋଗ। ଅମୃତ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଧାନ ଓ ମୁଗ ଚାଷ ହେଉଛି । ଉନ୍ନତମାନର ତଥା ବିନା ସାର ଔଷଧରେ ହେଉଥିବା ଏହି ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପଟଣାଗଡ଼, ମୁରିବାହାଲ, ଆଗଲପୁର ଓ ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକର ମୋଟ ଅଶି ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଏହା ପାଇଁ ଚାଷ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଝୁଲି ଧାନ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଧାନ ଚାଷୀମାନେ କରୁଛନ୍ତି । ତାହା ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତ୍ତିରେ ଚାଷ ହେଉଛି।
ଧାନ ସହ ଦେଶୀ ଝାଇଁ ମୁଗ ଚାଷ ହେବ । ଏହି ଶସ୍ୟ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଦିଆଯିବ । ଗତବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ଓ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶହେ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଓ ମୁଗ ଚାଷ କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କୃଷି ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
ଚାଷୀ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇ ଆତ୍ମ ବିଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡା କରି ନାହାନ୍ତି । ନିଜ ବିଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଷ କରି ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଂଗୀର ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଗଇଁତଲାର ଦୁଇ ଚାଷୀ ବୃନ୍ଦାବନ ପୁଟେଲ ଓ ବିପିନ ବିହାରୀ ପୁଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଦିନ ରାତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଥିଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇବୁ ତାହା ଭାବି ନ ଥିଲୁ। ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ। ଆମେ15 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ଓ ଝୁଲି ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ। ତାହା ପୁଣି ବିନା ସାରା ଓ ଔଷଧରେ। ଗୋଟିଏ ଏକରରେ ସାର ଦେଇ ଚାଷ କଲେ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ମିଳି ଥାଏ। ଆମେ ବିନା ସାର, ଔଷଧରେ କରୁଛୁ । ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ହେବ । ଅଧିକ ଧାନ ନିହାତି ଅମଳ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ । ଯେଉଁ ଦିନ ଧାନ ଦେବୁ ସେଦିନ ଏକ ବଡ ପର୍ବ ପାଳନ କରି ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠାଇବୁ ।"
ବଲାଂଗୀର କୃଷି ବିଭାଗ ସିଡିଓ ଧିରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବାରିହା କହିଛନ୍ତି, " ଅମୃତ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହି ଚାଷ କରାଯାଉଛି । ଏ ବର୍ଷ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆମେ ଶହେ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତ୍ତିରେ ଏହି ଚାଷ କରିବୁ। 80 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଓ 20 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଦେଶୀ ଝାଇଁ ମୁଗ ଚାଷ କରିଛୁ । ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆ ଯାଇଛି। ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଏହି ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଭିଭାଗ ସିଡିଓ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶୋଭା ପାଇବ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାର ତିନି ରଥର ତିନି ଚକ, ମହାମହିମ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଲେ ସମ୍ମତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ଆପ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ବଚ୍ଛତା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ