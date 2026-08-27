ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ; 25 କିଲୋ ରୂପା, 2 କିଲୋ ସୁନା ଜବତ, 7 ଜଣ ଗିରଫ
ବଲାଙ୍ଗୀର ମା' ଦ୍ଵାରସେନି ମନ୍ଦିରରୁ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ଓ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରୁ ଡକାୟତି ଘଟଣାର 7 ଗିରଫ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : August 27, 2026 at 11:02 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । 7 ଜଣ ଆନ୍ତଃଜିଲ୍ଲା ଡକାୟତ ଗିରଫ । ୨୫ କିଲର୍ ରୂପା ଓ ଦୁଇ କିଲୋ ସୁନା ଗହଣା ଜବତ । ବଲାଙ୍ଗୀର ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଏବଂ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଡକାୟତି ଭଳି ତିନୋଟି ମାମଲାରେ ଥିଲେ ଜଡ଼ିତ । ମା' ଦ୍ଵାରସେନି ମନ୍ଦିରରୁ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ଓ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରୁ ଡକାୟତି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୨୫ କିଲୋ ରୂପା, ଦୁଇ କିଲୋରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସୁନା ଗହଣା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଡକାୟତି ଓ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ନାକେଦମ ହୋଇଥିଲା । ଗତ ମାସ ବଲାଙ୍ଗୀର ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଧେକେଲା ସ୍ଥିତ ମା' ଦ୍ୱାରସେନି ମନ୍ଦିରରୁ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଏହି ସିନ୍ଧେକେଲାର ଜଣେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରୁ ଡକାୟତି ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗତ ୨୫ ତାରିଖରେ ସିନ୍ଧେକେଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବା ସହ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ପୋଲିସ ଧରିବା ସହ ସାତ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ରାୟଗଡ଼ାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସର ପାଞ୍ଚଟି ଟିମ୍ ଚଢାଉ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଇ କିଲୋ ସୁନା ଗହଣା, ୨୫ କିଲୋ ରୂପା ଗହଣା, ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍, ଚାକୁ, ଲୁହା ରଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସହ ଦସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଗଦ ଟଙ୍କା ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି । ତେବେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୃଥକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଏ ମାଟି ତଳେ ତ କିଏ ସାଉଣ୍ଡ ବାକ୍ସ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସବୁ ଗହଣା ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ । ତେବେ ଏମାନେ ଏହି ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଓ ଟଙ୍କା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ତାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ୍ ସବୁ ଜବତ କରିଛି । ସେହିପରି ଏଥିରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଘରୁ ଡକାୟତି ହୋଇଥିବା ଗହଣା, ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ଏହି ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ଡକାୟତି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନାର ଡକାୟତି କେସ ନମ୍ୱର୍ ୧୫୧/୨୦୨୬, ୧୫୮/୨୦୨୬ ଓ ୧୬୦/୨୦୨୬ ରେ ଏମାନେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ । ତେବେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ନାୟକ, ତ୍ରିଲୋଚନ ବାଗ, ହରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ସୁକାନ୍ତ ବାଗ, ବରବିଲ ନାୟକ, ନନ୍ଦୋଲୋଣ୍ଡା ପାଣି ଓ ନବୀନ ମାଝୀ । ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡକାୟତି ଘଟାଇବା ପୂର୍ବରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ରହି ରେକି କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ ବାଛିବା ପରେ ରାତି ଦୁଇଟା ପରେ ଡକାୟତି କରୁଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ କରି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଠି ଚଢ଼ାଉ କରି ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ପୋଲିସ୍ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଡିଏସପି ଯଶୋବନ୍ତ ପ୍ରଧାନୀ, ଆଇଆଇସିଏମ୍ କେ ମୁଣ୍ଡା, ଆଇଆଇସି କେ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଆଇଆଇସି ଏଫ୍ ଏକ୍କା, ଏସଆଇ କେ ଜାନୀ, ଏଏସଆଇ ବି ଦେହେରି, ସୁଶାନ୍ତ ବାରିକ, ରାକେଶ ଭାଟି, ଓଡିଭି ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି କହିଛନ୍ତି," ବଲାଙ୍ଗୀର ସିନ୍ଧେକେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରୁ ଡକାୟତି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସିନ୍ଧେକେଲାରୁ ହିଁ ତିନୋଟି ଏଭଳି ଡକାୟତି ମାମଲାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟି ଫିକ ଟିମ୍ ଆଇଟି ଟିମ ସହ ଆମ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାତ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ । ଏହି ସାତ ଜଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କିଛି ଡକାୟତି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏପରିକି ଜଣେ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଏକ ଡକାୟତି ମାମଲାରେ ଜାମିନରେ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବହୁତ୍ ଚାଲାକ୍ ଥିବା ବେଳେ ଜଣକୁ ଧରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଫେରାର ହେବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ପାଞ୍ଚଟି ପୋଲିସ୍ ଟିମ ଆମର ଏହି କାମ କରିଥିଲେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ସେହିପରି ଏମାନେ ଡକାୟତି ଘଟଣାର ଦୁଇ କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସୁନା ଗହଣା, ୨୫ କେଜିର ରୂପା ଗହଣା, ଗୋଟିଏ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ି, ଏକ କେଟି ଏମ୍ ବାଇକ୍, ଚାକୁ ଲୁହା ରଡ୍ ସହ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ। ଏମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଧେକେଲା ଥାନାର ତିନୋଟି ଡକାୟତି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ଠୁଁ ଆମେ ମା ଦ୍ୱାରସେନୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଓ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଡକାୟତି ହୋଇଥିବା ସବୁ ଗହଣା ଜବତ କରିଛୁ। କିଛି ଗହଣା ଏମାନେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛୁ ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଣିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧରିବୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 5 ଆଦିବାସୀ ନାବାଳିକା; 20 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକିଥିଲା ଦଲାଲ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ରାଉରକେଲା ସର୍କିଟ ହାଉସ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ମାମଲା, ବିହାରରୁ ଗିରଫ ନିଲମ୍ବିତ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରକାଶ ପାସୱାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର