ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭଉଣୀ
ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ଦିଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ, ବର୍ଷେ ହେବ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି ସହାୟତା । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ:ଏସ.କେ ୱାହିଦ
Published : November 1, 2026 at 5:14 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: 'ଭାଇ ସାନ ଗଳା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 5ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ମୋ ପାଖରେ କି ମୋ ପରିବାର ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ । ବାପା ପକ୍ଷ୍ୟାଘାତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ । ମୁଁ କିଛି ବି କରି ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ କରିବି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ କରିବି । ତେଣୁ ଗାଁ ଗାଁ ଓ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ବୁଲି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ କରୁଛି' ବୋଲି ଦୁଃଖ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଭାଟି ।
ସବ୍ଗ୍ଲୋଟିକ୍ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ରୋଗରେ ବିଜୟ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ବନ୍ଦପଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଂହାଣୀ ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ରାଜେଶ୍ବରୀ ଭାଟିଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବିଜୟ ଭାଟି ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରେଡ୍ 4 ସବ୍ଗ୍ଲୋଟିକ୍ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ (ଗଳା ରୋଗ)ରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିଜୟଙ୍କ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।
ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବ ଚିକିତ୍ସା:
ରାଜେଶ୍ବରୀ ଭାଟିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିଜୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା । ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMSରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଦୁଇଥର ଅପରେସନ କରି ଏକ ପାଇପ ବିଜୟଙ୍କ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଲଗାଯାଇଛି । ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ AIIMS ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ବିଜୟଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ, ଅପରେସନ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ହେବନାହିଁ । ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦରକାର 5ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା:
ପରେ ରାଜେଶ୍ବରୀ ଟଙ୍କା ଧାର ଉଧାର କରି ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବାହାରୁ ଡାକ୍ତର ଆସି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ । ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 5ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ତେଣୁ 5ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ । ସେପଟେ ରାଜେଶ୍ବରୀ ନିଜେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ପକ୍ଷଘାତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଆଛନ୍ତି । ଆଉ ମାଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରି ଘର ଚଳାନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ରାଜେଶ୍ବରୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିଛି । ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ ? ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବେ ? ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାଜେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି ।
ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ଭଉଣୀ:
ରାଜେଶ୍ବରୀ ଭାଟି କହିଛନ୍ତି, "ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି । ହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିଲା । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି, ହେଲେ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ମୋତେ ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଅଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ।"
ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ମତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ବରୀ । ତେଣୁ ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ପର୍ବରେ ଯାଇ ଭାଇ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ତଥାପି ସେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି । ଭାଇର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଢିଛନ୍ତି ।
ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ:
ସେପଟେ ଏହି ଭଉଣୀର ଦୁଃଖଦ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ETV Bharat ପ୍ରତିନିଧି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି । ଦେଓଗାଁ ବିଡିଓ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏକ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପବିତ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲେଖିବୁ । ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ତାହା ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟକ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
କରୁଣ ଚିତ୍ର : ଘର ହରାଇ ପଲିଥିନ ତଳେ 4 ପିଲାଙ୍କ ସହ ବିତୁଛି ରୂପାଲୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଜୀବନ
କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ କିନ୍ନର, ଛାତିଏ ପାଣିରେ ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର