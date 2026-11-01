ETV Bharat / state

ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭଉଣୀ

ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ଦିଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭଉଣୀ, ବର୍ଷେ ହେବ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ନିବେଦନ ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି ସହାୟତା । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ:ଏସ.କେ ୱାହିଦ

Rajeshwari Bhati, from Singhani Munda village under Bandapada Gram Panchayat in the Deogaon block of Balangir, is seeking assistance for the medical treatment of her younger brother, Bijay Bhati.
ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ବନ୍ଦପଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଂହାଣୀ ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ରାଜେଶ୍ବରୀ ଭାଟି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବିଜୟ ଭାଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: 'ଭାଇ ସାନ ଗଳା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି । ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 5ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ମୋ ପାଖରେ କି ମୋ ପରିବାର ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ । ବାପା ପକ୍ଷ୍ୟାଘାତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ । ମୁଁ କିଛି ବି କରି ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ କରିବି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ କରିବି । ତେଣୁ ଗାଁ ଗାଁ ଓ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ବୁଲି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ କରୁଛି' ବୋଲି ଦୁଃଖ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଭାଟି ।


ସବ୍‌ଗ୍ଲୋଟିକ୍ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ରୋଗରେ ବିଜୟ:

ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ବନ୍ଦପଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଂହାଣୀ ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ରାଜେଶ୍ବରୀ ଭାଟିଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବିଜୟ ଭାଟି ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରେଡ୍ 4 ସବ୍‌ଗ୍ଲୋଟିକ୍ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ (ଗଳା ରୋଗ)ରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବିଜୟଙ୍କ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।

ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ବନ୍ଦପଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଂହାଣୀ ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ରାଜେଶ୍ବରୀ ଭାଟି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବିଜୟ ଭାଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବ ଚିକିତ୍ସା:

ରାଜେଶ୍ବରୀ ଭାଟିଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିଜୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା । ପରେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMSରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଦୁଇଥର ଅପରେସନ କରି ଏକ ପାଇପ ବିଜୟଙ୍କ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଲଗାଯାଇଛି । ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ AIIMS ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା । ବିଜୟଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଆଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ଯେ, ଅପରେସନ ସଫଳ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ହେବନାହିଁ । ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ।

Rajeshwari Bhati is seeking help for her brother's medical treatment.
ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଭାଟି ନିଜ ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦରକାର 5ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା:

ପରେ ରାଜେଶ୍ବରୀ ଟଙ୍କା ଧାର ଉଧାର କରି ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବାହାରୁ ଡାକ୍ତର ଆସି ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ । ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 5ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ତେଣୁ 5ରୁ 6 ମାସ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ । ସେପଟେ ରାଜେଶ୍ବରୀ ନିଜେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ପକ୍ଷଘାତ ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଆଛନ୍ତି । ଆଉ ମାଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ କରି ଘର ଚଳାନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ରାଜେଶ୍ବରୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡିଛି । ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ ? ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା କେମିତି କରିବେ ? ସେ କଥା ଭାବି ଭାବି ରାଜେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି ।

Rajeshwari with her younger brother Vijay Bhati
ସାନ ଭାଇ ବିଜୟ ଭାଟିଙ୍କ ସହ ରାଜେଶ୍ୱରୀ (ETV Bharat)

ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ଭଉଣୀ:

ରାଜେଶ୍ବରୀ ଭାଟି କହିଛନ୍ତି, "ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି । ହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିଲା । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି, ହେଲେ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ମୋତେ ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଅଛି । ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ।"

ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ଯ ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ମତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ରାଜେଶ୍ବରୀ । ତେଣୁ ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ପର୍ବରେ ଯାଇ ଭାଇ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନେହୁରା ହେଉଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ତଥାପି ସେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି । ଭାଇର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଢିଛନ୍ତି ।

Rajeshwari Bhati, from Singhani Munda village under Bandapada Gram Panchayat in the Deogaon block of Balangir, is seeking assistance for the medical treatment of her younger brother, Bijay Bhati.
ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ବନ୍ଦପଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଂହାଣୀ ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ରାଜେଶ୍ବରୀ ଭାଟି ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବିଜୟ ଭାଟିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ:

ସେପଟେ ଏହି ଭଉଣୀର ଦୁଃଖଦ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ETV Bharat ପ୍ରତିନିଧି ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍‌ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି । ଦେଓଗାଁ ବିଡିଓ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏକ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ।

Rajeshwari Bhati is seeking help for her brother's medical treatment.
ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଭାଟି ନିଜ ଭାଇର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ବଲାଙ୍ଗୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପବିତ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲେଖିବୁ । ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ତାହା ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟକ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

କରୁଣ ଚିତ୍ର : ଘର ହରାଇ ପଲିଥିନ ତଳେ 4 ପିଲାଙ୍କ ସହ ବିତୁଛି ରୂପାଲୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଜୀବନ

କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ କିନ୍ନର, ଛାତିଏ ପାଣିରେ ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

ODISHA SISTER SEEKING HELP BROTHER
BALANGIR RAJESWARI BHATI
ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେଶ୍ୱରୀ ଭାଟି
ବଲାଙ୍ଗୀର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭଉଣୀ ସାହାଯ୍ୟ
DIVYANGA MEDICAL TREATMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.