ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ! ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ପଶି ଚିରିଲେ ଫାଇଲ୍, ଥାନାରେ ମାମଲା

ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ଓ୍ୱାହିଦ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 8, 2026 at 9:07 AM IST

ବଲାଙ୍ଗୀର: ପାଟଣାଗଡ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦାଦାଗିରି । ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶି ଚିରିଲେ ଗୃରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ । ଥାନାରେ ମାମଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ହେଡ କ୍ଲର୍କଙ୍କ ଅଫିସରେ ପଶି ବ୍ଲକ ଅଧକ୍ଷ ନୀଳକାନ୍ତ ବାଗ ସରକାରୀ ଫାଇଲ ଚିରି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧକ୍ଷ ନୀଳକାନ୍ତ ବାଗ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ହେଡ କ୍ଲର୍କଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଧାତୁକ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ମଲ୍ଲିକମୁଣ୍ଡାରୁ ଧାତୁକ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଫାଇଲ ଦେଖି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଥିଲେ । ସେହିପରି ସେହି ଫାଇଲ ଫାଡି ଦେବା ସହ ଗୋଡ଼ରେ ଦଳିଦେବା ପରେ ଅଫିସରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ଲର୍କ ସରୋଜ କୁମାର ବାବୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ ।

PATNAGARH BLOCK OFFICE
ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ପାଟଣାଗଡ (ETV Bharat Odisha)

ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଡିଓ ଏହି ଘଟଣାରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତେବେ ପୋଲିସ ପାଟଣାଗଡ ବିଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଓ ଅନ୍ୟ ପାରିପାର୍ଶିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସରକାରୀ ଫାଇଲ ଜଣେ ବ୍ଲକ ଅଧକ୍ଷ ଚିରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଅପରାଧ ଅଟେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ।

ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଡିଓ ସୁମନ ମିଞ୍ଜ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଜମିର ଡିମାର୍କେଶନ କାମରେ ଘଟଣା ଦିନ ବାହାରେ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ମୋ ହେଡ କ୍ଲର୍କ ଫୋନ୍ କରି ଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲକୁ ଫାଡି ଦେଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ମୁଁ ପାଟଣାଗଡ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କୌଣସି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ସବୁ ବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ତାକୁ ଜାଣି ଶୁଣି ନଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଅପରାଧ ଅଟେ । ଆମେ ପୋଲିସକୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ସହ ଘଟଣା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ପୋଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ।" ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ପାରି ନାହିଁ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

