ନିଶାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡ଼ୁଆ, ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରି ଦୁଇ ଗିରଫ
ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଡ଼ୁଆରେ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣା । ନିଶାଙ୍କ ସହ ଆୟୋଜକ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା, ଦୁଇ ଗିରଫ।
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫସିଲେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣା । ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆୟୋଜନ ହେଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ । ନିଶା ଓ କମିଟି ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା । ଦୁଇ ଆୟୋଜକ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗିରଫ । ପୋଲିସ୍ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ନେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ନିଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ । ସେପଟେ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ହିନ୍ଦୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ।
ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫସିଲେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର:
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନବାଟି ଗ୍ରାମରେ ଗତ 12 ତାରିଖରେ ନିଶା ମହାରଣା ନାମକ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏଠାରେ ଅପେରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ଗତ 8 ତାରିଖରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ଏହାକୁ ସାଏ କୃପା ଏସଏଚଜି ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଅପେରା କମିଟି ଏଠି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ନିଶା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।
ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ, ଦୁଇ ଗିରଫ:
ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଆୟୋଜକ କମିଟିର ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଗ, ସମ୍ପାଦକ ରାଧେଶ୍ୟାମ ମେହେର, ଅପେରା ମ୍ୟାନେଜର ଶଙ୍କର ସେନାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ପୋଲିସ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଲାସୀ ଜାରି ରଖିଛି ।
ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆୟୋଜକମାନେ ମୋଟା ଟଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମନାରେ ଡାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ନୃତ୍ୟ କରାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ନିଶା ମହାରଣା ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଅପରାଧ ଅଟେ। ତେବେ ବିଏନଏସ ଦଫା 296/49/3(5) ଓ ଆଇଆରଡବ୍ଲୁ ପି ଏକ୍ଟ 6 ଓ 7, 1986ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ୍ ।
ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ବିରୋଧ:
ସେପଟେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ଏଠି କରିଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହିନ୍ଦୁ ସଙ୍ଗଠନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆୟୋଜନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହିନ୍ଦୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ କରା ଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜକ, ଅପେରା ପାର୍ଟି ଓ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ନଚେତ୍ ଆଗକୁ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ହିନ୍ଦୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ।
ହିନ୍ଦୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କରଣ ଓ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିହାର ଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛି । ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅପେରା ନାଁରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି । ବିଗତ କିଛି ମାସରୁ ଏଠି ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି । ଚନ୍ଦନ ବାଟି, ତୁଷୁରା ଓ ସଇଁତଳାରେ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନିଶା ମହାରଣା କରିଛନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆମ ସମାଜ କଳୁସିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ଆୟୋଜକଙ୍କ ସହିତ ନିଶା ମହାରଣା ବିରୋଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ । ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ।"
ଏପରି କହିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର SDPO :
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର SDPO ସରୋଜ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି," ଗତ 12 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନବାଟି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅପେରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦନବାଟି ଆଉଟ୍ ପୋଷ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛୁ ।"
