ନିଶାଙ୍କ ପାଇଁ ବଢିଲା ଅଡ଼ୁଆ, ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରି ଦୁଇ ଗିରଫ

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଡ଼ୁଆରେ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣା । ନିଶାଙ୍କ ସହ ଆୟୋଜକ କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା, ଦୁଇ ଗିରଫ।

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣା ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
BALANGIR OBSCENE DANCE CASE (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 16, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫସିଲେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣା । ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆୟୋଜନ ହେଲା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ । ନିଶା ଓ କମିଟି ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା । ଦୁଇ ଆୟୋଜକ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଗିରଫ । ପୋଲିସ୍ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ନେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ନିଶାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ । ସେପଟେ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ହିନ୍ଦୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ।

BALANGIR OBSCENE DANCE CASE (ETV Bharat Odisha)

ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫସିଲେ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର:

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନବାଟି ଗ୍ରାମରେ ଗତ 12 ତାରିଖରେ ନିଶା ମହାରଣା ନାମକ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏଠାରେ ଅପେରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ନାଁରେ ଗତ 8 ତାରିଖରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ଏହାକୁ ସାଏ କୃପା ଏସଏଚଜି ଦ୍ଵାରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଅପେରା କମିଟି ଏଠି ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ନିଶା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ।

ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲା ପୋଲିସ, ଦୁଇ ଗିରଫ:

ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଆୟୋଜକ କମିଟିର ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଗ, ସମ୍ପାଦକ ରାଧେଶ୍ୟାମ ମେହେର, ଅପେରା ମ୍ୟାନେଜର ଶଙ୍କର ସେନାପତି ଓ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ପୋଲିସ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତଲାସୀ ଜାରି ରଖିଛି ।

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣା ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ
BALANGIR OBSCENE DANCE CASE (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଆୟୋଜକମାନେ ମୋଟା ଟଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମନାରେ ଡାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ନୃତ୍ୟ କରାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ନିଶା ମହାରଣା ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା କମାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଅପରାଧ ଅଟେ। ତେବେ ବିଏନଏସ ଦଫା 296/49/3(5) ଓ ଆଇଆରଡବ୍ଲୁ ପି ଏକ୍ଟ 6 ଓ 7, 1986ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ୍ ।


ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ବିରୋଧ:

ସେପଟେ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ଏଠି କରିଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହିନ୍ଦୁ ସଙ୍ଗଠନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଆୟୋଜନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହିନ୍ଦୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ସଦର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ କରା ଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜକ, ଅପେରା ପାର୍ଟି ଓ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ନଚେତ୍ ଆଗକୁ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ହିନ୍ଦୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ।

ହିନ୍ଦୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ କରଣ ଓ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିହାର ଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇଛି । ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅପେରା ନାଁରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି । ବିଗତ କିଛି ମାସରୁ ଏଠି ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି । ଚନ୍ଦନ ବାଟି, ତୁଷୁରା ଓ ସଇଁତଳାରେ ନିକଟରେ ଏଭଳି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନିଶା ମହାରଣା କରିଛନ୍ତି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବା ଦ୍ଵାରା ଆମ ସମାଜ କଳୁସିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ଆୟୋଜକଙ୍କ ସହିତ ନିଶା ମହାରଣା ବିରୋଧରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ । ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ।"

ଏପରି କହିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର SDPO :

ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର SDPO ସରୋଜ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି," ଗତ 12 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନବାଟି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅପେରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦନବାଟି ଆଉଟ୍ ପୋଷ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ପୋଲିସ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

