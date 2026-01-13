ଲୋକନୃତ୍ୟ ସାଧିକା ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ହଜିବାକୁ ବସିଥିବା ନୃତ୍ୟକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦିଗ
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଆଧୁନିକତା ମଧ୍ୟରେ ହଜିବାକୁ ବସିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ । ଚୁଟକୁ ଚୁଟା, ଡାଲଖାଇ, ରସର କେଲି, ମାଇଲା ଜଡ, ଘୁମୁରା ପରି ଲୋକନୃତ୍ୟ କାଁ ଭାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଯୁବପିଢି ମିକ୍ସ, ପପ, ବ୍ରେକ ଭଳି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆପଣାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ଅନେକ ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି । ଦିଗହରା ହେଉଥିବା ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ଦିଗ ଦେବାରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଲୋକନୃତ୍ୟର ସାଧିକା । ନୂରିଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ‘ଲୋକନୃତ୍ୟର ରାଣୀ’ ।
24 ବର୍ଷ ହେବ ଲୋକନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ:
ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୁଦପଡାର 29 ବର୍ଷୀୟା ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଯିଏ କି ଜଣେ ଲୋକ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ଲୋକବାଦ୍ୟରେ ପାଦ ଆପେ ଆପେ ନାଚି ଉଠିଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା । ଆଉ ସେବେ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପାଦର ଘୁଙ୍ଗୁର ବାଜିବା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ । 24 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଲୋକନୃତ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଶିଖିଥିବା ବେଳେ ସାରେ ଗାମା ନାମକ ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ କରି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ ସେ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକନୃତ୍ୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ।
ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାଟି ବେଳୁ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲି । ପରେ ନିଶା ପାଲଟିଯାଇଥିଲା ଲୋକନୃତ୍ୟ । ପାଠ ପଢିବା ସହ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଆସୁଛି । ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଆସୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଆସିଛି ।’
ଲୋକନୃତ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ସାଧନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି:
ଲୋକନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପରିବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଥିଲା । ପରିବାର ସମର୍ଥନକୁ ପାଥେୟ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂରି ବେଶ ନାଁ କମାଇପାରିଛନ୍ତି । ନିଜ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟ ଭରା ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ସେ ହଜିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି କିଛି ପଣ ନେଇ ସେ ଏହାର ସାଧନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ନିକଟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ସାଧନା ଜାରି ରହିବ ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ସହ ନୂଆପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟ:
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ବିରହ, ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ଚାଷ କାମ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଚୁଟକୁ ଚୁଟା, ଡାଲଖାଇ, ରସରକେଲି, ମାଇଲାଜଡ, କର୍ମା, ଘୁମୁରା, ଢାପ, ରଙ୍ଗବତୀ ଭଳି ଅନେକ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି । ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ କର୍ମା କର୍ମଶାଣୀ ନୃତ୍ୟ, ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଘୁମୁରା, ଢାପ, ଖେଳ ପାଇଁ ଚୁଟକୁ ଚୁଟା, ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଡାଲଖାଇ, ରସରକେଲି, ମାଇଲା ଜଡ଼, ରଙ୍ଗବତୀ, ଘୁଡକା ଭଳି ନୃତ୍ୟ କରାଯାଏ । ତେବେ ଏସବୁ ଆଜି ହଜିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ।
ନୂରିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସାଙ୍ଗ:
ସେପଟେ ନୂରିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ସହ କଳାକାର ଓ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠାକୁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ନୂରିଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଏକତା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି," ନୂରି ଯେତେ ଭଲ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛୁ । ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁ ।’
ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶାର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଟେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଗୀତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଛି । ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଏହାକୁ ନିଜର ନିଶା କରି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ । ସେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅଟନ୍ତି ।’
ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିଥିବା ଭଲପାଇବାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
