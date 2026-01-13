ETV Bharat / state

ଲୋକନୃତ୍ୟ ସାଧିକା ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ହଜିବାକୁ ବସିଥିବା ନୃତ୍ୟକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦିଗ

ହଜିବାକୁ ବସିଥିବା ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ନୂରି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଶିଖିଥିବା ବେଳେ ସାରେ ଗାମା ନାମକ ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ କରି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି

folk dancer Nuri Panigrahi
ଲୋକନୃତ୍ୟ ସାଧିକା ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ (ETV BHARAT ODISHA)
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଆଧୁନିକତା ମଧ୍ୟରେ ହଜିବାକୁ ବସିଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ । ଚୁଟକୁ ଚୁଟା, ଡାଲଖାଇ, ରସର କେଲି, ମାଇଲା ଜଡ, ଘୁମୁରା ପରି ଲୋକନୃତ୍ୟ କାଁ ଭାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଯୁବପିଢି ମିକ୍ସ, ପପ, ବ୍ରେକ ଭଳି ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଆପଣାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ଅନେକ ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି । ଦିଗହରା ହେଉଥିବା ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ଦିଗ ଦେବାରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଲୋକନୃତ୍ୟର ସାଧିକା । ନୂରିଙ୍କୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ‘ଲୋକନୃତ୍ୟର ରାଣୀ’

ଲୋକନୃତ୍ୟ ସାଧିକା ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ (ETV BHARAT ODISHA)

24 ବର୍ଷ ହେବ ଲୋକନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ:

ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୁଦପଡାର 29 ବର୍ଷୀୟା ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ଯିଏ କି ଜଣେ ଲୋକ ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ । ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ଲୋକବାଦ୍ୟରେ ପାଦ ଆପେ ଆପେ ନାଚି ଉଠିଥିଲା । ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା ନିଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା । ଆଉ ସେବେ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପାଦର ଘୁଙ୍ଗୁର ବାଜିବା ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ । 24 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଲୋକନୃତ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକନୃତ୍ୟ ଶିଖିଥିବା ବେଳେ ସାରେ ଗାମା ନାମକ ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ କରି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ଉପରେ ସେ ଜିଏମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକନୃତ୍ୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ।

Nuri Panigrahi performing folk dance on stage
ମଞ୍ଚରେ ଲୋକନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାଟି ବେଳୁ ଲୋକନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ଥିଲି । ପରେ ନିଶା ପାଲଟିଯାଇଥିଲା ଲୋକନୃତ୍ୟ । ପାଠ ପଢିବା ସହ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଆସୁଛି । ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଆସୁଛି । ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ରହିଆସିଛି ।’

ଲୋକନୃତ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ସାଧନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି:

ଲୋକନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପରିବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଥିଲା । ପରିବାର ସମର୍ଥନକୁ ପାଥେୟ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂରି ବେଶ ନାଁ କମାଇପାରିଛନ୍ତି । ନିଜ କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧୁନିକ ଚାକଚକ୍ୟ ଭରା ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ସେ ହଜିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି କିଛି ପଣ ନେଇ ସେ ଏହାର ସାଧନା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ନିକଟରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦଳିତ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏହି ସାଧନା ଜାରି ରହିବ ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ସହ ନୂଆପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Nuri Panigrahi awarded for folk dance
ଲୋକନୃତ୍ୟ ସାଧିକା ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନୃତ୍ୟ:

ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ବିରହ, ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ଚାଷ କାମ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଚୁଟକୁ ଚୁଟା, ଡାଲଖାଇ, ରସରକେଲି, ମାଇଲାଜଡ, କର୍ମା, ଘୁମୁରା, ଢାପ, ରଙ୍ଗବତୀ ଭଳି ଅନେକ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି । ପୂଜା ପର୍ବାଣୀରେ କର୍ମା କର୍ମଶାଣୀ ନୃତ୍ୟ, ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଘୁମୁରା, ଢାପ, ଖେଳ ପାଇଁ ଚୁଟକୁ ଚୁଟା, ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀରେ ଡାଲଖାଇ, ରସରକେଲି, ମାଇଲା ଜଡ଼, ରଙ୍ଗବତୀ, ଘୁଡକା ଭଳି ନୃତ୍ୟ କରାଯାଏ । ତେବେ ଏସବୁ ଆଜି ହଜିବାରେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ଅନ୍ୟ ପିଢ଼ିକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ।

Nuri Panigrahi performing folk dance on stage
ଲୋକନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ନୂରିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସାଙ୍ଗ:


ସେପଟେ ନୂରିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ସହ କଳାକାର ଓ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠାକୁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ନୂରିଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଏକତା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି," ନୂରି ଯେତେ ଭଲ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛୁ । ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହୁ ।’

Nuri Panigrahi performing folk dance on stage
ମଞ୍ଚରେ ଲୋକନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉ କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡି଼ଶାର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଅଟେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଗୀତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଆସିଛି । ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଛୋଟ ଦିନରୁ ଏହାକୁ ନିଜର ନିଶା କରି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ । ସେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅଟନ୍ତି ।’

ନୂରି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିଥିବା ଭଲପାଇବାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

