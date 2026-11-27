ପାଟଣାଗଡ଼କୁ ଗଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ; ବଲାଙ୍ଗୀର-ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବଲାଙ୍ଗୀର-ନୂଆପଡ଼ା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁର । ୧୦୨ କି.ମି ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରେଳ ପଥ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଜମି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ । ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : November 27, 2026 at 8:56 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବଲାଙ୍ଗୀର-ନୂଆପଡ଼ା ଭାୟା ପାଟଣାଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ଆଶା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବେ । ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ପାଇବେ ଟ୍ରେନ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା । ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରକୁ ଯାତ୍ରା ସମୟ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା କମିବ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
Balangir Lakhna ( Nuapada ) via Patnagarh new rail line has been declared as a Special Railway project. This notification doesn't mean that it has been sanctioned by CCEA. A project is to be rejoiced only when it gets cleared by the CCEA. #BalangirLakhnaRailLine— Odisha Rail Users Multimodal Connectivity Forum (@OdishaRail) November 25, 2026
ବଲାଙ୍ଗୀର-ନୂଆପଡ଼ା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ:
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର-ନୂଆପଡ଼ା ଭାୟା ପାଟଣାଗଡ଼ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଲୋକେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ । ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂ ଦେଓ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସୁଥିଲେ । ତେବେ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଜମି । ୧୦୨ କି.ମି ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରେଳ ପଥ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଜମି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ । ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସବୁ ଘରୋଇ ଜମିର ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିବେ ଓ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।
ଜମି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ:
ସେହପରି ସରକାରୀ ଜମି ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଓ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ । ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହାର ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ଆଠ ତାରିଖ ୨୦୨୨ରେ ଏହାର ସର୍ଭେ କାମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦୁଇ କୋଟି ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ରେଳପଥଟି ବଲାଙ୍ଗୀର, ହରଡାଟାଳ, ଚୁଡାପଲି,ଭଇଁସା, ପଟଣାଗଡ଼, ଗମ୍ଭାରୀ, ହରିଶଙ୍କର ଦେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଲଖାନା ସହିତ ଯୋଡି ହେବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବଡ଼ ଲାଭ: ଖଡ଼ଗପୁର-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ମଞ୍ଜୁରୀ
ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ରାୟପୁରକୁ ଯାତ୍ରା ସମୟ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା କମିବ:
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜ ସମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ,କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଲାଙ୍ଗୀର-ନୂଆପଡା ଭାୟା ପଟଣାଗଡ଼ ନୂଆ ରେଳପଥକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମ ସରକାର ଏହା ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବ । ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରେ ଏହାର ଅଧ ଖର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜଧାନୀ ରାୟପୁରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି ।
I am delighted to share that the Balangir-Lakhna (Nuapada) via Patnagarh and Harishankar Railway Project (102 km) has been declared a Special Project. The project's Rate of Return has significantly improved, making it a strong candidate for sanction and accelerated implementation. Construction of the new line is therefore essential to provide additional capacity, shorter route, and operational flexibility. • Proposed Bolangir - Nuapada via Patnagarh new line passes through two Aspirational districts i.e., Balangir and Nuapada, part of the undivided KBK regions. The proposed Rail Corridor will provide direct rail connectivity between Balangir to Raipur and also link Western Odisha to Western India avoiding circuitous path involving change of ends. Under the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and with the unwavering commitment of Hon'ble Union Minister for Railways Shri Ashwini Vaishnaw Ji, Odisha is witnessing unprecedented investment in connectivity and infrastructure. This strategic rail corridor will emerge as a vital East-West economic artery connecting Raipur - Mahasamund - Khariar Road - Nuapada - Lakhna - Harishankar Mandir - Patnagarh - Balangir - Sonepur - Boudh - Daspalla - Nayagarh - Khurda Road - Bhubaneswar, facilitating both goods movement and passenger services. Most importantly, the new route is expected to reduce travel distance by approximately 150 km and save nearly 5 hours between Raipur and Bhubaneswar, creating immense opportunities for trade, tourism, pilgrimage, industry, and regional development. With land acquisition targeted for completion within a year, we are committed to ensuring timely progress and delivering this long-awaited aspiration of the people. A stronger railway network means a stronger Odisha. Together, we are building faster connectivity, greater prosperity, and a brighter future for every region of our state. @narendramodi @PMOIndia @AshwiniVaishnaw @sksingh_deo @MohanMOdisha— Kanak Vardhan Singh Deo (Modiji Ka Parivar) (@KVSinghDeo1) November 26, 2026
ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଂଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ସାଂସଦ ଥିବା ସମୟରେ ୨୦୦୯ରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି । ଯାହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ପରେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ୨୦୧୯ ସାଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପରେ ପୁଣି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଦାବି ଦୋହରାଇ ଥିଲି । ଏହାପରେ ଏହାର ସର୍ଭେ କାମ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆକାରରେ ନେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜମି ଦେବା ସହ ଅଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ । ଏହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ଅଟେ । ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାକି ଅଛି । ଏହା ଟିଏସି ପାଖକୁ ଯିବ ପରେ ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଏହାର ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ବଜେଟ ପ୍ରବଧାନ ହେବ। ତେବେ ଆଶା କରିବା ଏହା ଶୀଘ୍ର ହେବ ଓ ନୂଆ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମେ ପାଇବା ।"
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିବ ପାଞ୍ଚ ଶହ ନୂଆ ଟ୍ରେନ, ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନୂତନ ଡିପିଆର
ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ନିବାସୀ ଗୋପଲଜି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କ ବହୁ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା। ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଓ ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାମ ସରିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆଗକୁ ବଢିବ ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ। ତେବେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଆମ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଏହା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ । କାରଣ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ଲୋକଙ୍କ ସମୟ ବଞ୍ଚିବ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିକଶିତ ହେବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର