ଧୋଇଗଲା ନବନିର୍ମିତ କିରାବାହାଲ ଡ୍ୟାମର ଗାର୍ଡୱାଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କଳିକେଶ
ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଏସକେ ୱାହିଦ
Published : August 9, 2026 at 10:50 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଳେ ଥିବା ନୂଆ କିରା ବାହାଲ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ଓ ଲୋୟର ସୁକତେଲର 6ଟି ଗେଟର ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଗଲା ନୂଆ ଡ୍ୟାମର ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍। ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ଠିକାଦାର ଓ ନେତା ପୋଷା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାମ ତିଆରି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ଡ୍ୟାମ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିବା ସହ ଡ୍ୟାମ ସେତେ ଜଳ ଧାରଣ କିମ୍ବା ପ୍ରବାହ ରୋକି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସେପଟେ ଏଠିକାର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାବି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଆମେ ସୁଧାରିବୁ ଓ ସବୁର ତଦନ୍ତ ମୁ ନିଜେ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
କିରାବାହାଲ ଡ୍ୟାମକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ
ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂଦେଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଓ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଠାରୁ ମାତ୍ର ୨୦ କିମି ଦୂରରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କିରା ବାହାଲ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦାବି ମୁତାବକ ଆଉ ଏକ ଡ୍ୟାମ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ମାତ୍ର ୨୦ କିମି ମଧ୍ୟରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ଯାହାର ନିର୍ମାଣ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସେ ସମୟରେ ୧୫୦ କୋଟି ଥିବା ବେଳେ ଡ୍ୟାମର ଲମ୍ବ ୨୫୬ ମିଟର ଓ ୧୮ ଟି ଗେଟ ହେବାର ଥିଲା।
ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ବିନା ସର୍ଭେ ଓ ମଡେଲ ଟେଷ୍ଟରେ କମାଇ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ଏହି ଡ୍ୟାମ ମୋଟ ଲମ୍ବ ୨୦୬ ମିଟରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଏହାର ୧୮ ଟି ଗେଟ ବଦଳରେ ଏବେ ୧୪ ଟି ଗେଟ କରା ଯାଇଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷାରେ ଏହି ଡ୍ୟାମ ତଳକୁ ନିର୍ମିତ ପଥର ପେଚିଙ୍ଗ ୱାଲ୍ ଓ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ପାଣି କ୍ଷେତ ବିଲକୁ ପଶିବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି।
ଏହି ଡ୍ୟାମ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଳକୁ ଅଛି। ଏଥର ଲୋୟର ସୁକତେଲ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ଗେଟ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏହି ଡ୍ୟାମ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଲୋୟର ଶୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୋଟ ଶେଷ ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର ପରିମାଣ ୮ ହଜାର ୮୨୦ କ୍ୟୁମାକ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ଏହାର ତଳେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି କିରା ବାହାଲ ଡ୍ୟାମର ମୋଟ ଶେଷ ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର ପରିମାଣ ମାତ୍ର ୨୭୦୦ କ୍ୟୁମାକ୍ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି। ତେବେ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପର ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଏହି ଡ୍ୟାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସେହିପରି ଲୋୟର ଶୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଏହି କିରା ବାହାଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗାଁ ତଥା ତଳକୁ ଥିବା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିଧାୟକ
ବଲାଙ୍ଗୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଠିକାଦାର ତଥା ଏଠିକାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏହି ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିନା ସର୍ଭେ ବିନା ମଡେଲ ଟେଷ୍ଟରେ କରା ଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବିଧାୟକ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜେଡି ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମେହେର କହିଛନ୍ତି ଯେ" ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ଠୁଁ ମାତ୍ର ୧୫ କିମି ମଧ୍ୟରେ ଏହି କିରା ବାହାଲ ଡ୍ୟାମ ହୋଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହା ୨୦ କିମି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେବା କଥା। ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରା ଯାଇଥିବାବେଳେ କେବଳ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ଆମ ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ ଏହାର ଜବାବ୍ ମାଗିବା ସହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଗକୁ ଏହାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହେବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେଲେ ଆମେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ" ।
ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ" ଲୋୟର ସୁକତେଲ ତଳକୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି କିରା ବାହାଲ ଡ୍ୟାମ ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଆମ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଖୋର୍ ଅଧିକାରୀ ଓ ଏଠିକାର ସେତେବେଳର ବିଧାୟକ ଏହି କାମ କରାଇ ଥିଲେ। ମୂଳ ଡିଜାଇନ୍ କୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ନିଜ ପକେଟ୍ ଭରିବା ପାଇଁ ତ୍ରୁଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏହାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସହ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛି ଓ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛି "।
ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦେବଦତ୍ତ ରାୟ ମହାପତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ" ଏକ୍ସପର୍ଟ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କାମ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏହାର ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ ଓ ପଥର ପେକିଙ୍ଗ ବାଡ଼ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ନିର୍ମାଣରେ କଣ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଛି ତାହା ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣା ପଡିବ। ତେବେ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ପାଣି କୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଯଦିଓ ଏହାର ତୁଳନାରେ କିରବାହଲ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବହୁତ୍ କମ ତଥାପି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ। ଏହି ଡ୍ୟାମର କଣ ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତ୍ତି ରହିଥିଲା, ମଡେଲ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ କହି ପାରିବି " ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲୋୟର ସୁକତେଲ ଡ୍ୟାମ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ବର୍ଷା: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି, ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର, ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର