ETV Bharat / state

ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମାଡରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ! ମାମଲାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ...

ବଲାଙ୍ଗୀରର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲାରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯକୃତ ଫେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ଓ୍ୱାହିଦ

WIFE PHONE ASSAULT HUSBAND
ଳକ୍ଷ୍ନୀଯୋର ଥାନା, ବଲାଙ୍ଗୀର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 14, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat




ବଲାଙ୍ଗୀର: ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମାଡରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ମୋଡ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରେ ବଡ ଖୁଲାସା । ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋବାଇଲରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଦେବାରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯକୃତ ଖରାଫ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଆଘାତ ନ ଥିବାର ଡାକ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପିତା ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମାଡରେ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ! ମାମଲାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)


ବଲାଙ୍ଗୀର ଚିମନି ଭାଟି ପଡା ନିବାସୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଧୂ ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ବଲାଙ୍ଗୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀଯୋର ଥାନାରେ ଏହାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଗତ 12 ତାରିଖରେ କରିଥିଲେ ।

ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବାପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ର ଆଜି ପୁଣି ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପୁତ୍ର ବଧୂ ଓ ମୋ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ମୋ ପୁତ୍ର ବଧୁ ଗତ ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋବାଇଲରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା । ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟିଚ୍ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ଗତ 9 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଆହୁରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି । 12 ତାରିଖ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୁତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୋ ପୁତ୍ର ବଧୂ ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ମାମଲା ଯାହା ବି ହେଉ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁ ।"

ସେପଟେ ବିବିଏମସିଏଚ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ 9 ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରଥମେ ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ବିବିଏମସିଏଚକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରା ଯାଇଥିଲା । ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରା ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ୍ରୋନିକ୍ ଲିଭର ଫେଲ୍ୟୁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

man died
ମୃତକ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଡାକ୍ତର ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ମୃତକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗି ନ ଥିଲା । ମୋବାଇଲରେ ମାଡ଼ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ନ ଥିବାର ଡାକ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।


ସେପଟେ ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଧିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ବାରରୁଚି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ 12 ତାରିଖରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ସେ ପ୍ରଥମେ ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ନିୟମ ମୁତାବକ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରା ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତାଙ୍କର କ୍ରୋନିକ୍ ଲିଭର ଫେଲ୍ୟୁର ଅଟେ। ମଦ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗ ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଲିଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଆଘାତ ନ ଥିଲା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ନାହିଁ ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ୧୦ମ ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିଲେ ନାବାଳକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

BALANGIR CHRONIC LEAVER FAILURE
BALANGIR YOUTH SWAPNESWAR MISHRA
WIFE BEATS HUSBAND HEAD
WIFE PHONE ASSAULT HUSBAND

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.