ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମାଡରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ! ମାମଲାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ...
ବଲାଙ୍ଗୀରର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲାରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯକୃତ ଫେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ଓ୍ୱାହିଦ
Published : July 14, 2026 at 8:01 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମାଡରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାରେ ଆସିଲା ନୂଆ ମୋଡ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରେ ବଡ ଖୁଲାସା । ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମାମଲାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋବାଇଲରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଦେବାରୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯକୃତ ଖରାଫ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଆଘାତ ନ ଥିବାର ଡାକ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପିତା ଏହାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଚିମନି ଭାଟି ପଡା ନିବାସୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଧୂ ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ ମାରିଥିଲେ । ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ । ବଲାଙ୍ଗୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀଯୋର ଥାନାରେ ଏହାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଗତ 12 ତାରିଖରେ କରିଥିଲେ ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବାପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ର ଆଜି ପୁଣି ଅଭିଯୋଗରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ପୁତ୍ର ବଧୂ ଓ ମୋ ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା । ମୋ ପୁତ୍ର ବଧୁ ଗତ ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ମୋ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋବାଇଲରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା । ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି । ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟିଚ୍ ଲାଗିଥିଲା । ପରେ ଗତ 9 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଆହୁରି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲି । 12 ତାରିଖ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ମୁତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୋ ପୁତ୍ର ବଧୂ ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ମାମଲା ଯାହା ବି ହେଉ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁ ।"
ସେପଟେ ବିବିଏମସିଏଚ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ 9 ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରଥମେ ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ବିବିଏମସିଏଚକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରା ଯାଇଥିଲା । ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ତେବେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରା ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ୍ରୋନିକ୍ ଲିଭର ଫେଲ୍ୟୁର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଡାକ୍ତର ପୁଣି କହିଛନ୍ତି, ମୃତକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଲାଗି ନ ଥିଲା । ମୋବାଇଲରେ ମାଡ଼ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ନ ଥିବାର ଡାକ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଆଗକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।
ସେପଟେ ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଧିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ବାରରୁଚି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ 12 ତାରିଖରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ । ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ସେ ପ୍ରଥମେ ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ । ନିୟମ ମୁତାବକ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରା ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ତାଙ୍କର କ୍ରୋନିକ୍ ଲିଭର ଫେଲ୍ୟୁର ଅଟେ। ମଦ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଲିଭର ଜନିତ ରୋଗ ଯାହାର ଚିକିତ୍ସା ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଲିଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଆଘାତ ନ ଥିଲା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ନାହିଁ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ୧୦ମ ମହଲାରୁ ଖସିପଡ଼ି ଜୀବନ ହାରିଲେ ନାବାଳକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର