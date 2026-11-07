ବଲାଙ୍ଗିର ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ: ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି, ମିଳିଲା ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି
ବଲାଙ୍ଗିର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ସୁରେଶ କୁମାର ଦଳବେହେରା ଗତକାଲି ବଲାଙ୍ଗିର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ-ଏସ.କେ ୱାହିଦ
Published : November 7, 2026 at 7:53 PM IST
BALANGIR ITI PRINCIPAL COURT FORWARD, ବଲାଙ୍ଗିର: ବଲାଙ୍ଗିର ସରକାରୀ ଆଇଟି ଆଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୁରେଶ କୁମାର ଦଳବେହେରା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ପି କେ ଦ୍ବିବେଦୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା । ଏକ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତଦନ୍ତାଧୀନ ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏସପି ପି କେ ଦ୍ବିବେଦୀ ।
ବଲାଙ୍ଗିର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୁରେଶ କୁମାର ଦଳବେହେରା ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ତିରିଶ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ । ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି ପି କେ ଦ୍ବିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି,"ବଲାଙ୍ଗିର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇର ପ୍ରିନ୍ସିପାଳ ସୁରେଶ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଥିଲୁ । ଏହି ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗିର ଆଇଟିଆଇ କଲେଜରେ ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଗେଷ୍ଟ ଫେକଲ୍ଟି ଙ୍କୁ ସେ ଦରମା କରାଇ ଦେବା ନାଁରେ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ନଅ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗି ଥିଲେ । ନହେଲେ ଚକିରୀରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡିତ କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ପୀଡ଼ିତ ସମସ୍ତେ ଭିଜିଲନ୍ସର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ଏବଂ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଳଙ୍କୁ ଧରିଥିଲୁ । ତାଙ୍କ ଠୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ୨୬୩ ଗ୍ରାମ, ରୁପା ଅଳଙ୍କାର ଅଢ଼େଇ କେଜି ଓ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ୧୧ଟି ପ୍ଲଟ୍ ଆମେ ଠାବ କରିଛୁ । ସେହିପରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଓ ବୀମା ବାବଦରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁକୁ ମାଗିଛୁ । ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କେତେ ଆୟବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ସେହିପରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସୋନପୁରରେ ଥିବା ବେଳେ ସେଠି କଲେଜରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଥିଲା, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଭାଗ କରୁଛି । ଏହା ସହ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସୋନପୁର ଥାନାରେ ଏକ ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି," ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗିର ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ସୁରେଶ କୁମାର ଦଳବେହେରା ଗତକାଲି ବଲାଙ୍ଗିର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗିର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଭିଜିଲାନ୍ସର ତିନିଟି ଟିମ୍ ଏକକାଳୀନ ତିନିଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ରାଉରକେଲା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ଗତକାଲି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ୧୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ ନମ୍ୱର୍ ୨୨/୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ ୭ ପିସି ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଟ ୨୦୧୮ରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ତେବେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଚଢ଼ାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ସୁରେଶ ଦଳବେହେରା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ଜଟଣୀ, କଟକ, ମାଲଗୋଦାମ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ରାଉରକେଲାରେ ଏଗାରଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଇଛି । ସେହିପରି ରାଉରକେଲାରେ ଦୁଇଟି ଦୁଇ ମହଲା ବିଲଡିଂ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଠାବ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କଠୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଅଭିଯୋଗ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବାଲିଆପାଳ ସବରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ: ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର