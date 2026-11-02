ଉତ୍ସବମୁଖର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା; 'ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ'ରେ କମ୍ପିଲା ସହର, ନାଚ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକିଲା ରାସ୍ତାଠୁଁ ମଞ୍ଚ
୧୯୪୯ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ଜିଲ୍ଲାକୁ ୭୭ ବର୍ଷ ପୁରିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଏସ.କେ ୱାହିଦ
Published : November 2, 2026 at 9:09 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଉତ୍ସବମୁଖର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା । ନଭେମ୍ବର ମାସ ପହିଲାରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ 'ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ' ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । 'ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ' ନାଁରେ ଦିବସକୁ ଧୂମଧାମରେ ନାଚଗୀତ ସହ କରିଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ । ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ସହିତ ଷ୍ଟାର ନାଇଟରେ ଝୁମିଲେ ଲୋକେ । ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ପୁରିଛି ୭୭ ବର୍ଷ-
୧୯୪୯ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଏବେ ୭୭ ବର୍ଷ ପୁରିଛି । ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଧୂମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ବିଗତ ୧୫ ଦିନରୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ ଆୟୋଜନ କରା ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଟ ଏଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟ, ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ରାମ୍ପ୍ ସୋ, ବକୃତା, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମେହେନ୍ଦି, ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତିଆରି ଭଳି ଏକାଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ସକାଳୁ ଏକ ବିରାଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ମା'ସମଳେଇ ମା' ପାଟନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ କୋଶଳ କଲା ମଣ୍ଡଳରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କରା ଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ରାତିରେ ଷ୍ଟାର ନାଇଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟିକା ଡାକ୍ତର ଅର୍ଚନା ପାଢ଼ୀ ଓ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରକ୍ ଷ୍ଟାର ରୁକୁ ସୁନା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଝୁମାଇଥିଲେ ।
ସେପଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ନେତା ଏବଂ ସଂଗଠନ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ, ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଦେବକୀ ସାହୁ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ତଥା ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ ଓ ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୌରବ ଶିବାଜୀ ଇଶଲବର ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଲା ଐତିହ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା । ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ସାରା ପୃଥିବିରେ ନା କରିଛନ୍ତି । ଆମେ ଏହି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଲାଂଗୀରକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ବଲାଂଗୀର ପରିଗଣିତ ହେବ । ଆମ ସରକାର ଏହା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଲାଂଗୀର ଆଉ ପଛୁଆ ନୁହେଁ ଆଗୁଆ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟାକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଦିନ ୧୯୪୯ ମସିହାରେ ବଲାଂଗୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ଆଜିର ଦିନକୁ ଆମେ ବଲାଂଗୀର ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ । ଏହି ପରି ପକ୍ଷୀରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବଲାଂଗୀର ଦିନ ମୋର କି ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ । ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଟେ । ବଲାଂଗୀରର କଳା ବିକାଶ ଠୁଁ ନେଇ ବଲାଂଗୀରକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ହେବା ଓ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବା ହିଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ବଲାଂଗୀର ଦିନ ଆୟୋଜକ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପାଲଜି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଲାଂଗୀର ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସକୁ ବଲାଂଗୀର ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଲାଂଗୀର ଦିନ ପାଳନକୁ ଆମେ ବ୍ଲକସ୍ତରରୁ ପାଳନ କରିବୁ । ଆମେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଧୂମଧାମରେ ବଲାଂଗୀର ଦିନ ପାଳନ କରିଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଇତିହାସ-
ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ରାଜା ଅମଳରେ ପାଟଣା ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ଥିଲା । ଯାହା ୧୧ ଶହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୌହାନ ବଂଶର ରାଜୁତି ସମୟ ଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ବଲାଂଗୀର ଏକ ଗଡ଼ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ପରେ ୧୮୭୨ ରେ ପାଟଣା ମହାରାଜ ପଟଣାଗଡ଼ରୁ ରାଜଧାନୀ ହଟାଇ ବଲାଂଗୀରକୁ ନିଜ ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଏହା ବଳରାମ ଗଡ଼ ନାରେ ଜଣା ଯାଉଥିଲା । ପରେ ଇଂରେଜ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ନାମ ବଲାଂଗୀର ହୋଇଥିଲା ।
ସେପଟେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ପାଟଣା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଭକ୍ତ ବଲାଂଗୀର ଜିଲ୍ଲା ୧୯୪୯ ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ଦିନକୁ ଏବେ ବଲାଂଗୀର ଦିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି ଭାଇ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭଉଣୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର