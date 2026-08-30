ETV Bharat / state

ଖରିଫ୍‌ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କାଲି ସରୁଛି ସମୟ ସୀମା, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବଡ଼ କଥା

ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ଆହୁରି ବଢାଇବାକୁ ଦାବି । ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ ରଖିଛୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ । ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

Farmers
ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଷୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 30, 2026 at 12:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଅଗଷ୍ଟ 31) ସରୁଛି ସମୟ ସୀମା । ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ । ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ଆହୁରି ବଢାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।


ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ କିଣା ବିକା ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହାର ସମୟ ସୀମା ଦିନକ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ରେ ସରିବ । ହେଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତି ଏଥିରେ ଆହୁରି ଖରାପ ରହିଛି । ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ବର୍ଷ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇପାରିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାମ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

ଖରିଫ ଧାନ ବିକା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜିକରଣ ଚିନ୍ତା (ETV Bharat Odisha)

ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି ସର୍ଭର ଡାଉନ:

ଚାଷୀ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପେକ୍ସ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଫେଲ ଓ ସର୍ଭର ଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏଗ୍ରିଗାଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ କାଗଜ ପତ୍ର ସଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ତେଣୁ ଏଠିକାର କୃଷକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ଏହି ତାରିଖକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ସେପଟେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସୀମା ବଢାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

farmers demand registration date
ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ (ETV Bharat Odisha)


ତେବେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପରିଛା କହିଛନ୍ତି, ‘ସରକାର ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗଷ୍ଟ ଛ’ ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖ ରଖିଥିଲେ । ହେଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଚାଷୀ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ସେହିପରି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେଟ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ଓ ସର୍ଭର ଡାଉନ ଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡବଲ ଟେନସନ ଦେଉଛନ୍ତି ।’

ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ:


ଅନ୍ୟପଟେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଉପରେ ଆମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି । ସେହିପରି ସର୍ଭର ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଡାଉନ ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ରହି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଚାଷ ଧୋଇନେଲା ବନ୍ୟା ପାଣି; ସ୍ଥାୟୀ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି

ବନ୍ୟାରେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଧାନ ଫସଲ, ହୃଦଘାତରେ ଚାଲିଗଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚାଷୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଜୀବନ !


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

KHARIF PADDY
BALANGIR FARMERS
ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଷୀ
ଖରିଫ ଧାନ ବିକ୍ରି ପଞ୍ଜୀକରଣ
FARMERS REGISTRATION TENSION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.