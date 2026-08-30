ଖରିଫ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କାଲି ସରୁଛି ସମୟ ସୀମା, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବଡ଼ କଥା
ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ଆହୁରି ବଢାଇବାକୁ ଦାବି । ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆମେ ରଖିଛୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ନିଆଯିବ ପଦକ୍ଷେପ । ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : August 30, 2026 at 12:06 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି (ଅଗଷ୍ଟ 31) ସରୁଛି ସମୟ ସୀମା । ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ । ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ଆହୁରି ବଢାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ କିଣା ବିକା ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହାର ସମୟ ସୀମା ଦିନକ ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ରେ ସରିବ । ହେଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି । ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତି ଏଥିରେ ଆହୁରି ଖରାପ ରହିଛି । ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ବର୍ଷ ଦୁଇ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇପାରିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି । ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାମ ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି ସର୍ଭର ଡାଉନ:
ଚାଷୀ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପେକ୍ସ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଫେଲ ଓ ସର୍ଭର ଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏଗ୍ରିଗାଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ କାଗଜ ପତ୍ର ସଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ତେଣୁ ଏଠିକାର କୃଷକ ସମନ୍ୱୟ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘ ଏହି ତାରିଖକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ସେପଟେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସୀମା ବଢାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପରିଛା କହିଛନ୍ତି, ‘ସରକାର ଖରିଫ ଋତୁ ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗଷ୍ଟ ଛ’ ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ୩୧ ତାରିଖ ରଖିଥିଲେ । ହେଲେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ଚାଷୀ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି । ସେହିପରି ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେଟ ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ବ ଓ ସର୍ଭର ଡାଉନ ଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡବଲ ଟେନସନ ଦେଉଛନ୍ତି ।’
ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ:
ଅନ୍ୟପଟେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହା ଉପରେ ଆମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି । ସେହିପରି ସର୍ଭର ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ଡାଉନ ଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କରି ପାରି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ରହି ଯାଉଛନ୍ତି ତା ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଚାଷ ଧୋଇନେଲା ବନ୍ୟା ପାଣି; ସ୍ଥାୟୀ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ବନ୍ୟାରେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଧାନ ଫସଲ, ହୃଦଘାତରେ ଚାଲିଗଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଚାଷୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଜୀବନ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର