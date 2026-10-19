ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ବଲାଙ୍ଗୀର, ହରଗୌରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା’
ଅଷ୍ଟମୀରେ ମା’ ହରଗୌରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇଙ୍କ ଶୁଭ ମନାସି କଲେ ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ । ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍
Published : October 19, 2026 at 3:00 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜଗତ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି । ପୂଜାପାଠ ଓ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ସାରା ସହର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି । ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ କରିଛନ୍ତି ।
ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା କମିଟି ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି । ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ସାଜସଜ୍ଜା ସହ ଆଲୋକ ମାଳାରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ଝଲସୁଛି । ପୂଜାପାଠ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି । ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରରେ ୨୩ ଗୋଟି ପୂଜା କମିଟି ଏଥର ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ସାରା ସହର ସଜେଇ ହୋଇଛି । ସୁନ୍ଦର ମନଲୋଭା ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ରାସ୍ତା ଘାଟ ସବୁ ଆଲୋକ ମାଳାରେ ଝଲସି ଉଠିଛି ।
ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ମଣ୍ଡପ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଏପଟେ ସବୁ ମଣ୍ଡପରେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜନ ନିର୍ଦ୍ଧରିତ ତିଥି ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ମା’ ହରଗୌରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମା’ଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଇର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରି ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ, ପୌର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ହରଗୌରୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମା’:
ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଦେବୀ ପୂଜକ ଅଯୋଧ୍ୟା ନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ‘ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ସରିଛି । ମା’ ହରଗୌରି ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି । ରୀତିନୀତି ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ମା’ଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି । ସଂସାରର ଅସୁରୀୟ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ପାଇଁ ମା’ଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି । ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜ ଭାଇର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଭାଇ ଶୁତ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ଭାଇ ଜୀଉଁତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସେହିପରି ମା’ଙ୍କ ନବମୀ ପୂଜନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବେଳାରେ କରାଯିବ ବୋଲି ପୂଜକ କହିଛନ୍ତି ।
ରାବଣ ପୋଡି କରାଯିବ:
ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ରୁଗୁଡିପଡା ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ଚେତନନ୍ଦ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆୟୋଜନକୁ ଏଥର ୪୯ ବର୍ଷ ହୋଇଛି । ଗତ ୨୬ ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛୁ । ଦଶମୀରେ ରାବଣ ପୋଡି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର