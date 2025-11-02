ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଡାକ୍ତର, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆବର୍ଜନା
ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଡାକ୍ତର ମନମୋହନ ବାଗ । ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟାଇ ଏହାର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଡାକ୍ତର ମନମୋହନ ବାଗ... ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଓ ଅଧ୍ୟାପକ କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା । ପେଶା ଡାକ୍ତରୀ ନିଶା ଅଳିଆ ଗୋଟାଇ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ହାତରେ ଗ୍ଲୋବ୍ସ ପିନ୍ଧି ଓ ଏକ ବସ୍ତା ଧରି ସ୍କୁଟିରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି । ସେ ରାସ୍ତା କଡ ହେଉ କି ଗଳିକନ୍ଦି ବା ମେଡିକାଲ ସବୁ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ବୁଲି ଅଳିଆ ଗୋଟାଇ ଚାଲନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନରେ ପାଷ୍ଟିକ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ପରିବେଶକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଡାକ୍ତର:
ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଜୀବଜଗତ । ପରିବେଶ ନ ହେଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ଯିବ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ। ଯାହାକୁ ବେଶ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ମନମୋହନ ବାଗ । ସେଥିପାଇଁ ତ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସେ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଳିଆ ଗୋଟାଇ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ କାମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ କରିବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥାଏ ସେ କାମକୁ ସେ ଛୋଟ ନଭାବି କେବଳ ପରିବେଶକି ସ୍ବଚ୍ଛ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବର୍ଷକୁ ହଜାରେ ଟନରୁ ଅଧିକ ଅଳିଆ ଗୋଟାଇ ତାର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରୟାସ କରିଚାଲିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଏଥିରେ ମହିଳା ଓ ଯୁବକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରଦେଇ ସାଜିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା:
ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ମନମୋହନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି "ଆମେ ଛୋଟ ଦିନରୁ ପାଠ ପଢି ଆସୁଛୁ ଯେ ପରିବେଶ ନାହିଁ ତ ଜୀବଜଗତ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପାଠ ଅଟେ। ଆମେ ଏଠି ପଢ଼ିଛୁ ରୋଗର କାରଣ, ରୋଗ ବାହାକର ଚିହ୍ନଟ ଓ ଶେଷର ନିଜ ପରିବେଶ କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ବିନା ରୋଗରେ ବ୍ୟାଧିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନ ବିତାଉ ଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଆୟୁଷ କମିଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଜୀବନ ବିତୁଛି । ଏହାର କାରଣ ଆମ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ ଅଳିଆ ଫିଙ୍ଗି ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦୂଷିତ କରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅଟେ। ଯାହା ମାଟି ପାଣି ଜଙ୍ଗଲ ସହର ଠୁ ଗାଁ ସବୁ କୁ ଦୂଷିତ କରି ସାରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସାରା ଯିବା ଜଗତ ବିପଦ ମୁହଁ କୁ ଠେଲି ହୋଇ ଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମଗ୍ରୀ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇ ପାରିବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଝ କମିବ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ନ ଫିଙ୍ଗି ତାକୁ ସଠିକ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ତାର ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ହୋଇ ପାରିବା। ମୁ ଏହି ଚିନ୍ତା ନେଇ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବର୍ଜନାକୁ ଉଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୁ ଜାଣିଛି ଏହା ଆମ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁ ଏହାର ସମାଧାନ ବାଟ ଖୋଜି ପାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଫିଙ୍ଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ହୋଇ ପାରିବ। "
ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି:
ମନମୋହନ ବାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ପାଠପଢା ଓ ରୋଗୀ ସେବାରେ ସେ ଖୁବ ବ୍ୟସ୍ତ । ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ କେବେ ଅନାଦର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ରାସ୍ତା ଗଳି କନ୍ଦିରେ ପଡିଥିବା ପାଷ୍ଟିକ ଜରି, ବଟଲ ଓ କାଗଜକୁ ଗୋଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଲୋକ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଅଖା ନେଇ ଅଳିଆ ଗୋଟାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍କୁଟି ଓ କାରରେ ଯିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଅଳିଆ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଗୋଟାଇ ରଖିଥାନ୍ତି ।
ମନମୋହନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ମହିଳା:
ସେ ନିଜେ ଏହି କାମ ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିଜର ଏକ ଏନଜିଓ ଜରିଆରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକାଠି ଘରକୁ ଘର ଦୋକାନରୁ ଦୋକାନ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ସବୁଠି ଏମାନେ ଅଳିଆ ନଫିଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ କହିଥାନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ପାରିବେ।
ଡାକ୍ତର ମନମୋହନ ବାଗ କହିଛନ୍ତି " ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି କାମ ଏକା କରି ଆସୁଥିଲି। ଏବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ସଂଗଠନ କରିଛି। ଯୁବପିଢି ଓ କିଛି ମହିଳା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଆବର୍ଜନା ବିକ୍ରି କରି ମୁ ତାଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ପାରୁଛି। ସେହିପରି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏହି କାମ କଲେ ଆମ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ ।"
ମନମୋହନଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ନାଗ ଓ ମହିଳା ବାସନ୍ତି ମିର୍ଦ୍ଧା କହିଛନ୍ତି " ଆମେ ସାରଙ୍କୁ ଏହି କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖି ଆସିଛୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ହିତ ହେବ ବୋଲି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛୁ। 10 ଜଣ ଆମ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଳିଆ ଗୋଟାଇ ଆମେ ତାକୁ ସଫା କରି ବିକ୍ରି କରିଥାଉ। ତେବେ ଆମେ ମାସିକ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବରେ ପାଉଛୁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇ ପାରୁଛୁ ଓ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ।"
ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ମନମୋହନ ବାଗଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର କିମ୍ବା ଓଡି଼ଶା ନୁହେଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଠୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁ ହୁଏ ।
ଅଳିଆକୁ ଗୋଟାଇବା ପରେ କଣ କରନ୍ତି?
ପ୍ରଥମେ ଅଳିଆକୁ ଗୋଟାଇ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ସଫା କରାଯାଏ। ପରେ ରିସାଇକେଲ ହୋଇ ପାରୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସେ କବାଡି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଅଳିଆ ଯାହା ମାଟିରେ ମିଶି ପାରିବ ତାକୁ ପୌରପାଳିକାର ପ୍ରୋସେସିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ବାରା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରୋଜାଗାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ଏମାନେ ଦୁଇଟି ଗାଡି କିଣି ପାରିଛନ୍ତି। ମନମୋହନଙ୍କ NGO ଟିମ ବର୍ଷକୁ ଏକ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟାଇ ତାକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରି ସାରିଛନ୍ତି।
ସମାଜସେବୀ ତଥା ଡାକ୍ତର ବେଣୁଧର ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି " ଆଜି ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ, ବହୁତ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ । ସୁସ୍ଥ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ । ଆମେ କେବେ ପରିବେଶ ଚିନ୍ତା କରିନାହୁଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗଛ କାଟି ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର କମୁଛି। ସେହପରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ବଢାଇଛୁ। ଏବଂ ଏହା କେବେବି ମାଟିରେ ମିଶି ନ ଥାଏ। ଏହା କୁପ୍ରଭାବ ବର୍ଣ୍ଣନା ବାହାରେ ଅଟେ। ତେବେ ଏସବୁ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସଠିକ ଉପାୟ ହେଲା ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାରଣ ଆଜି ବାହାରୁଥିବା ସବୁ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟରୁ 90 ପ୍ରତିଶତ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ପୋଡି ଦେବା ସମାଧାନ ନୁହଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ର ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ ସଚେତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଡାକ୍ତର ମନମୋହନ ବାଗ ଏଭଳି କାମ କରିବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ। ସେ ଦିନକୁ 12 ରୁ 14 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ଡାକ୍ତରୀ ପେଶାରେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି । ଏବଂ ଏହା ପରେ ସେ ପରିବେଶ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି" ଆଜିର ଦିନରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଆମ ପୌରପରିଷଦ ଏହା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛି। ପୌରପରିଷଦ ଛଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଲେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ସହଜରେ ହୋଇ ପାରିବ। ଡାକ୍ତର ମନମୋହନ ବାଗ ଏହାର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅଳିଆ ଗୋଟାଇ କବାଡିକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ତଥା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଥାଆନ୍ତି। ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଅଟେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏଭଳି ଆଗକୁ ଆସିବା କଥା ।"
ଡାକ୍ତର ମନମୋହନ ବାଗଙ୍କ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗକୁ ଟାଣିନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର