ଦୁଲୁକିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର, ପାଳନ ହେଲା 'ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ୍'

ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଝୁମିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ । ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଲା "ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ୍" ।

BALANGIR DAY 2025
BALANGIR DAY 2025
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 7:50 PM IST

1 Min Read
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଆଜି ହେଉଛି "ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ୍" । 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗଠିନ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ସ୍ମୃତିରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖକୁ "ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ୍" ଭାବେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀବାସୀ । ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ନିଜ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଅତି ଧୁମଧାମରେ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ । ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ, ନୃତ୍ୟ-ଗୀତ ଏବଂ ଢୋଲ ନିଶାନ ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ।

BALANGIR DAY 2025

ନଭେମ୍ବର ଏକ "ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ୍"

ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ଏହା ବଳରାମ ଗଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା । ପରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପାଟଣା ରାଜ୍ୟ 1947 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶି ଥିଲା । ଏହାପରେ 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖକୁ "ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ୍" ଭାବେ ବହୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ।

ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପୌରାଧ୍ଯକ୍ଷା:

ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌରାଧ୍ଯକ୍ଷା ଲିକା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ୍‌ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖକୁ "ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ୍" ଭାବେ ପାଳନ କରୁ । ଏଥିପାଇଁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯଥା; ଝୋଟି, ପାରମ୍ପାରିକ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ପୋଷାକ ପରିଧାନ, ନୃତ୍ୟ-ଗୀତ ଏବଂ ବକ୍ତୃତା ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସକାଳୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିରାଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଇ ଓ ମା' ପାଟନେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ଲୋକେ ପୂଜା କରିଥିଲେ ।"

BALANGIR DAY 2025
BALANGIR DAY 2025

ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ୍ ପାଳନର ଆବାହକ ଗୋପାଲଜି ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, "1949 ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରେ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଆମେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେବ ନଭେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯିଗୀତା ମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଛୁ ।"

BALANGIR DAY 2025
BALANGIR DAY 2025

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

BALANGIR DAY CELEBRATION
BALANGIR DISTRICT FORMATION
NOVEMBER 1 BALANGIR DAY
ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ୍ 2025
BALANGIR DAY 2025

