ନିଜେ ଫାଇନ କାଟିଲେ, ରଫାଦଫା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ CTGST ଅଧିକାରୀ

ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ସିଟିଜିଏସଟି ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ । ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି ।

GST Office Vigilance Trap
CTGST Officer Umakanta Mahakur Vigilance Trap (ETV Bharat Odisha)
Published : October 29, 2025 at 4:32 PM IST

Vigilance Raid ବଲାଙ୍ଗୀର: ଚାଲିଛି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ । ଦୁର୍ନୀତି ନକରିବାକୁ ଗତକାଲି(ମଙ୍ଗଳବାର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ନପୁରୂଣୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ଟିଟିଲାଗଡର ସିଟିଜିଏସଟି ଅଧିକାରୀ । ନିଜେ ଫାଇନ କଲେ, ମାମଲାର ରଫାଦଫା କରିବାକୁ 12 ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟକର ସିଟି ଜିଏସଟି ତଥା ସେବା ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ କର ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।

12 ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ CTGST ଅଧିକାରୀ:

ଆଜି(ବୁଧବାର) ବଲାଙ୍ଗୀର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟକର ସିଟି ଜିଏସଟି ତଥା ସେବା ଏବଂ ଦ୍ରବ୍ୟ କର ଅତିରିକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଟିଟିଲାଗଡର ବ୍ୟବସାୟୀ ରମେଶ ବସ୍ତିଆଙ୍କ ଠାରୁ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଉମାକାନ୍ତ ।

vigilance
Umakanta Mahakur (ETV Bharat Odisha)

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମର ମିଳିତ ଚଢାଉ:

ସେହିପରି ସିଟିଜିଏସଟି ଅଧିକାରୀ ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନଗଦ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ । ଏହା ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗାନ୍ଧୀ ନଗରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ, ଟିଟିଲାଗଡ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ସୋନପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିବା ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଏକ କାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି । ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏହି ଚଢାଉରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଟିମ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

ଫାଇନ ରଫାଦଫା ପାଇଁ ମାଗୁଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ:

ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଉମାକାନ୍ତ ମହାକୁଡ଼ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଫାଇନ 23 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଫାଇନ କରିଥିଲେ । ଏହି ମାମଲାକୁ ରଫା ଦଫା କରିବା ପାଇଁ 12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଯାହାର ଅଭିଯୋଗ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପାଖରେ କରିବା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ।

କଣ କଣ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ:

ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ ନଂ 21/2025, U/s-7PC (Amendment) Act, 2018ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି । ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ତିନୋଟି ଠିକଣାରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ବେଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ସୁନା ଗହଣା, ଜମିଜମା କାଗଜ ପତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜବତ କରିଛି । ସେହିପରି ଏହି ଦିଗରେ ଚଢାଉ ଓ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ସେହିପରି ତଦନ୍ତ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

