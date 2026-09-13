Interview: ଉଲ୍ ସୂତାରୁ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ କ୍ରୋସେଟ୍ କୁଇନ୍ ସକିଲା ବାନୋ
କ୍ରମାଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରୋସେଟ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସକିଲା ବାନୋ । ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍ଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର
Published : September 13, 2026 at 4:43 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଅବସର ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣେଇଥିଲେ କ୍ରୋସେଟ୍... ଏହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତି ଦେବ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ । ଗତ ସେପ୍ଚେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ରୋସେଟ୍ କୁଇନ୍ ସକିଲା ବାନୋ । ସ୍ବେଟର ଠାରୁ ଚାବି ରିଂ, ଟୋପି ଠାରୁ ହେୟାର କ୍ଲିପ୍, ପୋଞ୍ଚୋ ଠାରୁ ନେଇ ଫୁଲତୋଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଳିକି ଭଳି ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷ ସେ ଉଲ୍ରେ ତିଆରି କରନ୍ତି । ନିଜର ପରିଚୟ ସହିତ ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ଦେଇ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସକିଲା...
ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁଦପଡା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ସକିଲା ବାନୋ । ବୟସ 50 ବର୍ଷ । ସକିଲା ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୋସେଟ୍ କାମ ଶିଖିଥିଲେ । 2024 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ କ୍ରୋସେଟ୍ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । 2024, 2025 ଓ 2026 ମସିହାରେ କ୍ରମାଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଲିମ୍ ଦେଇ ରୋଜଗାର କରିବା ପନ୍ଥା ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ରୋସେଟ୍ କୁଇନ୍ଙ୍କ ଘରଣୀରୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ...
ପ୍ରଶ୍ନ: 2026 ମସିହାରେ ଆପଣ କ୍ରମାଗତ 3ୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ରୋସେଟ୍ କରି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । କ୍ରୋସେଟ୍ କ'ଣ, କିପରି ଏହାକୁ କରି ଆପଣ ଏହି ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ?
ସକିଲା: କ୍ରୋସେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ହୁକ୍ ଓ ଉଲ୍ କିମ୍ବା ସୁତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥାଉ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଖୁବ୍ ବେଶୀ । ଡ୍ରେସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଲିପ୍, କ୍ଲଚର, ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଚାବି ରିଂ, ଖେଳନା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ।
ମୁଁ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ରୋସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ଦେଉଛି । ସେମାନେ ଶିଖି ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେଣି ଓ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ଦେଲେଣି ?
ସକିଲା: ମୁଁ ତାଲିମ୍ ଦେବା ଯାତ୍ରା ନାରୀ ଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଥିଲି । ଏହା ପରେ 4 ମାସ ଧରି ତାଲିମ୍ ଦେଇଥିଲି । ପରେ ସୁଧାରଗୃହରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଚେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଷ୍ଟଲ ଲଗାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବିକ୍ରିମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମିଶି 3ଟି ଗ୍ରାମରେ ତାଲିମ୍ ଦେଇଥିଲି । ଏହା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଷ୍ଟଲ ଲଗାଇଥିଲୁ । ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମହିଳା ମାନେ ନିଜେ କ୍ରୋସେଟ୍ ତିଆରି କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ କିପରି ଭାଗ ନେଲେ ?
ସକିଲା: ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ 2024 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଘରେ ଏକା ରହିବା ସମୟରେ କ୍ରୋସେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି । ସେ ସମୟରେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଉଲ୍ ସୂତା ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିଚୟ ଦେବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି । ଏଥିରୁ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି ବୋଲି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି । ପରେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି ଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲି । ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ପରିବାର ଲୋକେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ । ଯେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା ଓ ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: 2026 ମସିହାରେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କ୍ରୋସେଟ୍ରୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ?
ସକିଲା: ଚଳିତଥର ମୁଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କ୍ରୋସେଟ୍ରୁ 50ଟି ପୋଞ୍ଚୋ ଓ ଟୋପି ନେଇକରି ଯାଇଥିଲି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଗକୁ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ?
ସକିଲା: ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ବପ୍ନ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି । MICQ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ମିଶି ବହୁ ମହିଳା ମିଶି ଆମେ କ୍ରୋସେଟ୍ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି । ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମେ ତାମିଲନାଡୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆମ ବିଷୟରେ ଲୋକେ ବିଶେଷ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଗର୍ବିତ କରିବା ଭଳି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି ।
ଏଦିଗରେ ମୁଁ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ । ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିନପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ସେମାନେ କ୍ରୋସେଟ୍ କରି ନିଜ ସମୟକୁ ସଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ।
କ୍ରୋସେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରେନ୍ ଟନିକ୍ ଭଳି । ଆମେ କ୍ରୋସେଟ୍ କରି ବସିବା ବେଳେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେହି କାମ ଉପରେ ରହିଥାଏ । ଆପଣ ଯେତେ ଟେନ୍ସନ୍ରେ ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାପରେ ଥାନ୍ତୁ ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ବାରା ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି କ୍ରୋସେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିପାରିବ କି ?
ସକିଲା: ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ । କ୍ରୋସେଟ୍ ପାଇଁ ବଜାରରେ ବହୁ ଚାହିଦା ରହିଛି । ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ସଉକ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖି ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, 4 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କଥା ହେଉଛେ, ସେ ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବା । ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
INTERVIEW | FIDE ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍: ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅପରାଜିତା ଗୋଛିକାର ମନୋନୀତ
Exclusive Interview; ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯୁବବର୍ଗ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ–ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର