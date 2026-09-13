ETV Bharat / state

Interview: ଉଲ୍‌ ସୂତାରୁ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ କ୍ରୋସେଟ୍‌ କୁଇନ୍ ସକିଲା ବାନୋ

କ୍ରମାଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରୋସେଟ୍‌ରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସକିଲା ବାନୋ । ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ୍‌ଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର

Balangir Crochet Queen Sakila Bano Guinness World Records 3rd Consecutive Year
ଉଲ୍‌ ସୂତାରୁ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ, 3ୟ ଥର ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ କ୍ରୋସେଟ୍‌ କୁଇନ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2026 at 4:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ଅବସର ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣେଇଥିଲେ କ୍ରୋସେଟ୍... ଏହା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରିଚିତି ଦେବ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ । ଗତ ସେପ୍ଚେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କ୍ରୋସେଟ୍ କୁଇନ୍ ସକିଲା ବାନୋ । ସ୍ବେଟର ଠାରୁ ଚାବି ରିଂ, ଟୋପି ଠାରୁ ହେୟାର କ୍ଲିପ୍, ପୋଞ୍ଚୋ ଠାରୁ ନେଇ ଫୁଲତୋଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଳିକି ଭଳି ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଜିନିଷ ସେ ଉଲ୍‌ରେ ତିଆରି କରନ୍ତି । ନିଜର ପରିଚୟ ସହିତ ଶତାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ଦେଇ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସକିଲା...

ଉଲ୍‌ ସୂତାରୁ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ, 3ୟ ଥର ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ କ୍ରୋସେଟ୍‌ କୁଇନ୍ (ETV Bharat Odisha)

ବଲାଙ୍ଗୀର ସୁଦପଡା ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ସକିଲା ବାନୋ । ବୟସ 50 ବର୍ଷ । ସକିଲା ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ରୋସେଟ୍ କାମ ଶିଖିଥିଲେ । 2024 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ଠାରୁ କ୍ରୋସେଟ୍‌ରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତିଆରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି । 2024, 2025 ଓ 2026 ମସିହାରେ କ୍ରମାଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ତାଲିମ୍ ଦେଇ ରୋଜଗାର କରିବା ପନ୍ଥା ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ଇଟିଭି ଭାରତର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ୍ରୋସେଟ୍ କୁଇନ୍‌ଙ୍କ ଘରଣୀରୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ...

'Crochet Queen' Sakila Bano in the Guinness Book of Records
ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ସହିତ କ୍ରୋସେଟ୍ କୁଇନ୍ ସକିଲା ବାନୋ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: 2026 ମସିହାରେ ଆପଣ କ୍ରମାଗତ 3ୟ ଥର ପାଇଁ କ୍ରୋସେଟ୍ କରି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । କ୍ରୋସେଟ୍ କ'ଣ, କିପରି ଏହାକୁ କରି ଆପଣ ଏହି ରେକର୍ଡର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ?
ସକିଲା: କ୍ରୋସେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ହୁକ୍ ଓ ଉଲ୍ କିମ୍ବା ସୁତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଥାଉ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଖୁବ୍ ବେଶୀ । ଡ୍ରେସ୍‌ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଲିପ୍‌, କ୍ଲଚର, ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଚାବି ରିଂ, ଖେଳନା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାଜସଜ୍ଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆଦି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ।

Items made by Sakila Bano
ସକିଲା ବାନୋଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷ (ETV Bharat Odisha)

ମୁଁ ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍‌ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ରୋସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ଦେଉଛି । ସେମାନେ ଶିଖି ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଗଲେଣି ଓ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଲିମ୍ ଦେଲେଣି ?


ସକିଲା: ମୁଁ ତାଲିମ୍‌ ଦେବା ଯାତ୍ରା ନାରୀ ଶକ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍‌ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ଡେମୋ କ୍ଲାସ୍ ଦେଇଥିଲି । ଏହା ପରେ 4 ମାସ ଧରି ତାଲିମ୍ ଦେଇଥିଲି । ପରେ ସୁଧାରଗୃହରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଚେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଇଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଷ୍ଟଲ ଲଗାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବିକ୍ରିମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମିଶି 3ଟି ଗ୍ରାମରେ ତାଲିମ୍ ଦେଇଥିଲି । ଏହା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଷ୍ଟଲ ଲଗାଇଥିଲୁ । ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମହିଳା ମାନେ ନିଜେ କ୍ରୋସେଟ୍ ତିଆରି କରି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ।

Sakila Bano is receiving the Guinness World Record award for the third time.
3ୟ ଥର ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍‌ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସକିଲା ବାନୋ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣ କିପରି ଭାଗ ନେଲେ ?


ସକିଲା: ମୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ 2024 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଘରେ ଏକା ରହିବା ସମୟରେ କ୍ରୋସେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି । ସେ ସମୟରେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଉଲ୍‌ ସୂତା ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିଚୟ ଦେବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନଥିଲି । ଏଥିରୁ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି ବୋଲି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି । ପରେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍‌ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି ଓ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲି । ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ପରିବାର ଲୋକେ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ । ଯେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା ଓ ମୁଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ।

'Crochet Queen' enters the Guinness Book.
ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ କ୍ରୋସେଟ୍‌ କୁଇନ୍ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: 2026 ମସିହାରେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କ୍ରୋସେଟ୍‌ରୁ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ?
ସକିଲା: ଚଳିତଥର ମୁଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ କ୍ରୋସେଟ୍‌ରୁ 50ଟି ପୋଞ୍ଚୋ ଓ ଟୋପି ନେଇକରି ଯାଇଥିଲି ।

'Crochet Queen' enters Guinness Book for the third time.
3ୟ ଥର ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ କ୍ରୋସେଟ୍‌ କୁଇନ୍ (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଗକୁ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ?
ସକିଲା: ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ବପ୍ନ ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି । MICQ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ମିଶି ବହୁ ମହିଳା ମିଶି ଆମେ କ୍ରୋସେଟ୍ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି । ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ଆମେ ତାମିଲନାଡୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିଲୁ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆମ ବିଷୟରେ ଲୋକେ ବିଶେଷ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଗର୍ବିତ କରିବା ଭଳି କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛି ।

Interview 3 time world guiness book record holder Balangir Crochet Queen Shakila Bano
ଉଲ୍‌ ସୂତାରୁ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ, 3ୟ ଥର ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ କ୍ରୋସେଟ୍‌ କୁଇନ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଏଦିଗରେ ମୁଁ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ । ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିନପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ସେମାନେ କ୍ରୋସେଟ୍ କରି ନିଜ ସମୟକୁ ସଠିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ।

କ୍ରୋସେଟ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରେନ୍‌ ଟନିକ୍ ଭଳି । ଆମେ କ୍ରୋସେଟ୍ କରି ବସିବା ବେଳେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେହି କାମ ଉପରେ ରହିଥାଏ । ଆପଣ ଯେତେ ଟେନ୍‌ସନ୍‌ରେ ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଚାପରେ ଥାନ୍ତୁ ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ବାରା ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।

ପ୍ରଶ୍ନ: ଏହି କ୍ରୋସେଟ୍‌ କାର୍ଯ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିପାରିବ କି ?
ସକିଲା: ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ । କ୍ରୋସେଟ୍ ପାଇଁ ବଜାରରେ ବହୁ ଚାହିଦା ରହିଛି । ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ସଉକ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଯେଉଁ ସମୟକୁ ଆମେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖି ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, 4 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କଥା ହେଉଛେ, ସେ ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବା । ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

INTERVIEW | FIDE ଚେସ୍ ଅଲିମ୍ପିଆଡ୍‌: ଫେୟାର ପ୍ଲେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅପରାଜିତା ଗୋଛିକାର ମନୋନୀତ

Exclusive Interview; ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯୁବବର୍ଗ ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ–ସେଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

TAGGED:

GUINNESS WORLD RECORD
SAKILA BANO
କ୍ରୋସେଟ କୁଇନ ସକିଲା ବାନୋ
ODISHA CROCHET ARTIST
BALANGIR CROCHET QUEEN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.