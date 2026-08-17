ହନୁମାନ ପାଇସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ଦୁଇ ଗିରଫ, ୪ ଫେରାର୍
ହନୁମାନ ପାଇସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଦୁଇ କୋଟି ସତୁରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅପହରଣକାରୀ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧା ହେବେ ଫେରାର୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ରିପୋର୍ଟ- ଏସକେ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : August 17, 2026 at 2:13 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ହନୁମାନ ପାଇସା ପାଇଁ ଅପହରଣ ! ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଅପହରଣ ପଛର ଥିବା ରହସ୍ୟ ଧିରେ ଧିରେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଫେରାର୍ ଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ବୟାନ ଓ ଅପହୃତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବୟାନରେ ତାଳମେଳ ରହୁ ନାହିଁ । ଗଞ୍ଜେଇ ନା ହନୁମାନ ପଇସା କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି।
ଗତ ୧୪ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ଏବଂ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ସଂଘ ସହ ମିଶି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପିଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ଅପହରଣକାରୀ କଣ୍ଟାମାଳର କ୍ଷିତିଜ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ସହଯୋଗୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ତୁଳସୀ ନଗରର ସଞ୍ଜିତ ବେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହୁରି ଚାରି ଜଣକୁ ପୋଲିସ ଧରିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଛି । ସେପଟେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଅପହରଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବେଆଇନ୍ କାରବାର ଥିବା ପୋଲିସ ସୁରାକ ପାଇଛି ।
ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜୀ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,"ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଣ୍ଟାମାଳର କ୍ଷିତିଜ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପୂର୍ବରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ରହୁଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣା ଦିନ ସେ ଓ ତାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏକ ହୋଟେଲରରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ । ଏପରି କି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଧମକ ଦେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । "
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଅନୁସାରେ ସେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏକ ହନୁମାନ ପଇସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଦୁଇ କୋଟି ସତୁରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ସେ ହନୁମାନ ପଇସା ନ ଦେବା ସହ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ନ ଥିଲେ । ତେଣୁ ତାକୁ ଏମାନେ ଅପହରଣ କରିଥିବାର ସେ ବୟାନ ଦେଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଏହାର ସତ୍ୟତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବୟାନ ଭିନ୍ନ ଥିବାବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ବୟାନରେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ । ତେବେ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର