ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣା; ସାମ୍ନକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ମୋଟା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଅପହରଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ବଲାଙ୍ଗୀରର ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅପହରଣ ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ପୋଲିସ । ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ 4 ଗିରଫ। ରିପୋର୍ଟ- ଏସକେ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ
Published : August 17, 2026 at 9:11 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 10:10 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ହନୁମାନ ପଇସା ନୁହେଁ, ମୋଟା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଥିଲା ଅପହରଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାରୁ ପରଦା ହଟାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ । ଏଥିରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅପହରଣ ପରେ ପୀଡ଼ିତକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ କରି ମୋଟା ଟଙ୍କା ଆଦାୟର ଥିଲା ଯୋଜନା ।ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି ।
ଅପହରଣକାରୀ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୋଟା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାର କରିଥିଲେ ଯୋଜନା । ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ରଚିଥିଲା ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର । ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇ, ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ପୋଲିସ ଏସଆଇଙ୍କ ଭାଇ ସହିତ ଚାରି ଜଣକୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏହି ମାମଲାରେ ଆହୁରି 6 ଜଣ ଏବେ ବି ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଜାରି ରଖିଛି ଉଦ୍ୟମ ।
କାହିଁକି ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା ?
ଅପହରଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ । ହୋଣ୍ଡା ସୋରୁମ, ରାଜମହଲ ହୋଟେଲର ମାଲିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗତ ୧୪ ତାରିଖରେ ଅପହରଣ କରା ଯାଇଥିବା ପୁଇନ୍ତଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ।ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ନ ପୁରୁଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଏଥିସହ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ଷିତିଜ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ସଞ୍ଜିତ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ହେଲେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ଦିଗହରା କରିବା ପାଇଁ ମିଛ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପୋଲିସ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିଥିଲା । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ଷିତିଜ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁର ଭଉଣୀ ଯିଏ ଜଣେ ପୋଲିସ ଏସଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ସେ ଓ ଆଉ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ମିଶି ଏହି ଅପହରଣ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଥିଲେ ।
କିପରି ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ଅପହରଣକାରୀ ?
ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କିଛି ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହି ରେକି କରିବା ପରେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଗତ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ । ଜମି ବିକ୍ରି ନାଁରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଇନ୍ତଳା ରାସ୍ତାକୁ ଡାକି ଥିଲେ । କାରଣ ସହର ମଧ୍ୟରେ ସିସି କ୍ୟାମେରାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଭଳି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ପୁଇନ୍ତଲା ରାସ୍ତାରୁ ଅପହରଣ କରି ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଲଜରେ ନେଇ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ । ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏପରି କି ପରିବାର ଲୋକେ କିଭଳି ପୋଲିସରେ ଖବର ନ ଦେବେ, ସେନେଇ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା କରାଇ ଭଲରେ ଥିବାର କୁହାଉ ଥିଲେ । ତେବେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ଯୋଜନା ବଦଳାଇ ଥିଲେ । ଏବଂ ଅପହୃତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ତଥା ଅପହରଣକାରୀ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଏକ ଖାଲି ବନ୍ଧୁକ ଧରାଇ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମରା ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ୨୨ଟି ଗଭୀର କ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ଥିବାର ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ।
ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବା ପାଇଁ ରଚିଥିଲେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର:
ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିବେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ । ଯାହାପରେ ପୋଲିସ ଏସଆଇ ସ୍ନେହା ସାହୁ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ସହ ମିଶି ପୁଣି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଆମଠୁ ଦୁଇ କୋଟି ସତୁରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବାର ଏକ ମିଛ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବନ୍ଧୁକ, ଠେଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ରଖି ସେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ବଦଳରେ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଧରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଆଣିଛୁ ବୋଲି ପୋଲିସକୁ ମିଛ କହିଥିଲେ ।
ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇ କରିଥିଲେ ସହଯୋଗ:
ଥାନାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଦୁଇ କୋଟି ୭୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଓ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବେ ଫେରାଇବେ ବୋଲି ଏମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଲେଖାଇ ଥିଲେ । ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ସ୍ନେହା ସାହୁ ଜାଣିଶୁଣି ସମୟ ଓ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଥାନରେ ଏହି କାରବାର କରିବାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା । କାରଣ ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଥାନାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବେ । ସେପଟେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଆଗରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାକୁ ଆସି ଏକ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଯାହାପରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଏମାନେ ଆଣିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ । ଏବଂ ସବୁ ଯୋଜନା ଫଣ୍ଡ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।
ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ଏବଂ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ:
ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ସ୍ନେହା ଯାହାଙ୍କ ନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ସେ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ବ୍ୟବାହର କରି ଏହି ଅପହରଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ କ୍ଷିତିଜ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରି ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଓ ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପରେ ମହିଳା ଏସଆଇ ସ୍ନେହା ସାହୁ, କ୍ଷିତିଜ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ସଞ୍ଜିତ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଖୋଦ୍ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସାମିଲ ଥିବାରୁ ଘଟଣା ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁଠି ପ୍ରସଂସା କରାଯାଇଛି ।
ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ:
ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲୁ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ଷିତିଜ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲୁ । ସେ ଆମର ତଦନ୍ତ ଦିଗହରା କରିବାକୁ ମିଛ ବୟାନ ଦେଇଥିଲା । ହେଲେ ଆମେ ତାର ମୋବାଇଲ କଲ ରେକର୍ଡ, ଚାଟ୍, ଏବଂ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଏହାର କାରଣର ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣି ପାରିଥିଲୁ । ଏମାନେ ବହୁ ଦିନ ଆଗରୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ମୋଟା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଏଥିରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଏସଆଇ ସ୍ନେହା ସାହୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଓ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କ୍ଷିତିଜ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏଥିରେ ଏକ ଯୋଜନା ବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଅପହରଣ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଥିଲେ । ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବାର ଲେଖାଇ ଥିଲେ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଥାନାରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ନ ଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠି ମୂଲଚାଲ କରିଥିଲେ । ସେଠି ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାର ଏମାନେ ସ୍ଥିର କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେହି ଥାନାରେ ଏକ ମିଛ ମାମଲା ମଧ୍ୟ କରାଇ ଥିଲେ । ହେଲେ ଆମ ଟିମ୍ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯିବା ପରେ । ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ସେମାନେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହିବା ସହ ଦୋଷ ଓ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏସଆଇ ସ୍ନେହା ଜେନା, ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା, ଅଭିଯୁକ୍ତ କ୍ଷିତିଜ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସଞ୍ଜିତ ବେହେରାକୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ହନୁମାନ ପାଇସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ; ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ଦୁଇ ଗିରଫ, ୪ ଫେରାର୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଉଦ୍ଧାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର