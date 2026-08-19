ETV Bharat / state

ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣା; ଭିଡିଓ-ଅଡିଓ କ୍ଲିପ ଜାରି କଲା ପୋଲିସ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ

ଭିଡିଓ କ୍ଲିପରେ ଏମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେବା, ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

business man kidnapping case
ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣା; ଭିଡିଓ-ଅଡିଓ କ୍ଲିପ ଜାରି କଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 19, 2026 at 7:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ବଲାଙ୍ଗୀର: ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ କେମିତି ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ସାମିଲ ଥିଲେ, କେମିତି ଅପହରଣ ହୋଇଥିଲା ତାର ଭିଡିଓ ସହ କିଛି ଅଡିଓ ସୁରାକ ପୋଲିସ ପାଇଛି । ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଅପହରଣର ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିଲା । ତେବେ ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇଙ୍କ ସହ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଆକାରରେ ଆଜି ପୋଲିସ୍ ଭିଡିଓ,ଫଟୋ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବା ପାଇଁ ତନା ଘନା ଜାରି ରଖିଥିବା ପୋଲିସ୍ କହିଛି ।

ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣା; ଭିଡିଓ-ଅଡିଓ କ୍ଲିପ ଜାରି କଲା ପୋଲିସ (Etv Bharat)

ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଣାଶୁଣା ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ, ହୋଟେଲ ଓ ହୋଣ୍ଡା ମୋଟର ସାଇକଲ ସୋରୁମ୍ ମାଲିକ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଅପହରଣ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବାର ମାତ୍ର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଚାରି ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷିତିଜ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଖଣ୍ଡଗିରି ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସଆଇ ସ୍ନେହା ମଞ୍ଜରୀ ସାହୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ସଞ୍ଜିତ ବେହେରାକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏମାନଙ୍କଠୁ ଏକ ପିସ୍ତଲ, 6ଟି ମୋବାଇଲ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲା।

balangir business man kidnapping case
ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜର ଦୃଶ୍ୟ (Etv Bharat)

ଅପହରଣର ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ଜାରି କଲା ପୋଲିସ

ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହି ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ଜାରି କରିଛି । ଯାହା ଏଠିକାର ଏକ ଲଜର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଭିଡିଓ କ୍ଲିପରେ ଏମାନେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେବା, ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ମାଡ଼ ମାରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହା ଏହି ଅପହରଣ ଘଟଣାର ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ସେହିପରି ମହିଳା ଏସଆଇଙ୍କ ଫୋନରୁ ଅନେକ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ମ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଧମକ ଦେଇ ଜଣକୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି । ଏହି ଅଡିଓ କ୍ଲିପକୁ ଲାବ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

କେମିତି କରିଥିଲେ ଅପହରଣ

ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କିଛି ଦିନ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହି ରେକି କରିବା ପରେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଗତ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ । ଜମି ବିକ୍ରି ନାଁରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଇନ୍ତଳା ରାସ୍ତାକୁ ଡାକି ଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ପୁଇନ୍ତଲା ରାସ୍ତାରୁ ଅପହରଣ କରି ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଲଜରେ ନେଇ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ । ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏପରି କି ପରିବାର ଲୋକେ କିଭଳି ପୋଲିସରେ ଖବର ନ ଦେବେ, ସେନେଇ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା କରାଇ ଭଲରେ ଥିବାର କୁହାଉ ଥିଲେ । ତେବେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ଯୋଜନା ବଦଳାଇ ଥିଲେ । ଅପହୃତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ତଥା ଅପହରଣକାରୀ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଏକ ଖାଲି ବନ୍ଧୁକ ଧରାଇ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଯାହାପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମରା ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ୨୨ଟି ଗଭୀର କ୍ଷତ ମଧ୍ୟ ଥିବାର ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ।

business man kidnapping case
ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ (Etv Bharat)

ଧରା ପଡିବା ଭୟରେ ବଦଳାଇଥିଲେ ପ୍ଲଟ

ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପାରିବେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ । ଯାହାପରେ ପୋଲିସ ଏସଆଇ ସ୍ନେହା ସାହୁ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ସହ ମିଶି ପୁଣି ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଆମଠୁ ଦୁଇ କୋଟି ସତୁରି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବାର ଏକ ମିଛ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବନ୍ଧୁକ, ଠେଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ରଖି ସେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ବଦଳରେ ଆମକୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଧରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଆଣିଛୁ ବୋଲି ପୋଲିସକୁ ମିଛ କହିଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ପରେ ଏମାନଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ୍ ଚାରି ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋବାଇଲ, ବନ୍ଧୁକ, ଅପହରଣର ବ୍ୟବହୃତ ଗାଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସି ସି ଟିଭି ଫୁଟେଜ ଓ ମୋବାଇଲରୁ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ପ୍ରମାଣ ଜବତ କରିଛି । ଏଥିରେ ସଂପୁକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ୍ ତନାଘନା ଜାରି ରଖିଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସଡିପିଓ ସରୋଜ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି।

କାହାକୁ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ମହିଳା ଏସଆଇ

ଏସଡିପିଓ ସରୋଜ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି, "୧୪ ତାରିଖରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଆମ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା । ଏହା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନର ସିସି ଫୁଟେଜର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାରୁ ପଡିଥିଲା । ସେହିପରି ଏକ ଫୁଟେଜରେ ମହିଳା ଏସଆଇ ସ୍ନେହାମଞ୍ଜରୀ ସାହୁ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିପରି ମହିଳା ଏସଆଇଙ୍କ ଫୋନରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇ କୋଡ଼ିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବା ଅଡିଓ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇଛୁ । ଯାହାପ ଯାଞ୍ଚ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ ମୋବାଇଲରୁ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଅଡିଓ ମିଳିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଏମାନେ ଅପହରଣକୁ କେମିତି କଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବୁ ଓ ଆହୁରି ତଥ୍ୟ ସାମନାକୁ ଆସିବ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଅପହରଣ ଘଟଣା; ସାମ୍ନକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ମୋଟା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଅପହରଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ, 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଉଦ୍ଧାର

TAGGED:

CCTV FOOTAGE
POLICE SI
ନରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଅପହରଣ ଘଟଣା
NARENDRA SAHU KIDNAPPING
BUSINESS MAN KIDNAPPING CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.