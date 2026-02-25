ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନବବଧୂ ଅପହରଣ ମାମଲା: ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର, ବନ୍ଧା ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
ନବବଧୂ ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ ଗିରଫ । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ ବୋଲି ତରଭା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : February 25, 2026 at 8:53 AM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ନବବଧୂକୁ ଅପହରଣ ମାମଲା । ସମ୍ବଲପୁରରୁ ନବବଧୂ ଉଦ୍ଧାର । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁକୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ । ଅପହରଣ ପଛରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପୋଲିସ । ଅପହରଣକାରୀ ଠାରୁ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ନବବଧୂର ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କଲା ପୋଲିସ ।
ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନବବଧୂ ଅପହରଣ:
ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ବିବାହ ସାରି ନିଜ ଘରକୁ ନବବଧୂକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ ବର ହରିବନ୍ଧୁ ପୂଟେଲ । ବାଟରେ ପୁରା ସିନେମା ଅନ୍ଦାଜରେ କିଛି ଯୁବକ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନବବଧୂକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ତରଭା ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ବର ହରିବନ୍ଧୁ ପୂଟେଲ । ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । 3 ଦିନ ପରେ ନବବଧୂକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପୋଲିସ । ଅପହରଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ।
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ପେସାଦାର ଅପରାଧି:
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ନବବଧୂ ଅପହରଣ ମାମଲାରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇଛି । ଅପହରଣକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ ଓ ନବବଧୂଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ହିଁ ଅପହରଣ ପଛର ମୂଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ପୋଲିସ । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁ ଜଣେ ପେଶାଦାର ଅପରାଧୀ । ତାଙ୍କ ନାମରେ 3ଟି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରହିଛି । ସେହିପରି ସେ ଆଉ ଏକ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥାଇ ଫେରାର ଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି । ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡିତ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
ତରଭା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ:
ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗରର ଯୁବକ ହରିବନ୍ଧୁ ପୂଟେଲ ଓରଫ ରିଙ୍କୁଙ୍କ ବିବାହ କଣ୍ଟାମାଳର ଜନୈକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ଧାର୍ଯ୍ୟ ୨୧ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ବର ହରିବନ୍ଧୁ ପୂଟେଲ ତାଙ୍କ ନବବଧୂକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ନିକଟରେ ଏକ କାର ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଥିଲା । ଯେଉଁଥିରୁ ତିନି ଜଣ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଧମକ ଦେଇ ନବବଧୂକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ । ଏନେଇ ବର ତରଭା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯୁବତୀ ଉଦ୍ଧାର:
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଏସପି ନାରାୟଣ ନାୟକ ତରଭା ଥାନାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"ବଲାଙ୍ଗୀର କାମାକ୍ଷାନଗରର ହରିବନ୍ଧୁ ପୂଟେଲ ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ନବବଧୂକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ, ତରଭା ନିକଟରେ 3 ଜଣ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ନବବଧୂଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଆମର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଦଳ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନବବଧୂଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରା ଯାଇଛି । ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୀବ ସାହୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ଏକ ଅପହରଣ ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର