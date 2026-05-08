ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ: ପେଶା ଡାକ୍ତର, ନିଶା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, 'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି'ରେ ରୋଗ ଭଲ କରୁଥିବା ଦାବି

ଓଡ଼ିଶୀ, ଛଉ ଓ ଭାରତ ନାଟ୍ୟମକୁ ନେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି ଦେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ତଥା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ । ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ

Published : May 8, 2026 at 4:49 PM IST

BALANGIR DANCE THERAPY , ବଲାଙ୍ଗୀର: ଆପଣ 'ସଙ୍ଗୀତ ଥେରାପି' ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବେ, ହେଲେ କେବେ ନୃତ୍ୟ ବା 'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି' କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ? ଆଜ୍ଞା ହଁ ! ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଭଲ ହୋଇପାରେ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ । ଓଡ଼ିଶୀ, ଆଦିବାସୀ, ଛଉ ଓ ଭାରତ ନାଟ୍ୟମକୁ ମିଶାଇ 'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି' ଦେଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ଡାକ୍ତର ତଥା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ । ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଶା ତାଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ 'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି' ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ।

ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ କେବଳ ମନ ଓ ଶରୀରକୁ ନୂଆ ଉର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ନୁହେଁ । ଏହା ଜୀବନରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରି ଦେଇଥାଏ । ଯାହାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଯାହା ରୋଗ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉପଶମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ବଲାଙ୍ଗୀରର ଡାକ୍ତର ତଥା ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ, ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ 'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି' ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ଉପସମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସେ ଜଣେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ଓ ଅର୍ଥାରାଟିସ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ସେ ଯେପରି ଜଣାଶୁଣା, ସେହିପରି ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି ।

ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ଥିବା ବେଳେ, ଏବେ ଏହା ନିଶା ପାଳିଟିଛି । ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ପେଶାକୁ ସେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ କରି ନେଇଛନ୍ତି । ନିଜେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ପାରଙ୍ଗମ ହେବା ପରେ ଏବେ ଗୁରୁ ହୋଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟକୁ ଲୋକ ପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ତାଳରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ୍, ଓଡ଼ିଶୀ, ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟର ସମାରୋହକୁ ନେଇ ସେ ଏକ 'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି' ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଡାଇବେଟିସ୍, ବାତ ଏବଂ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ରୋଗ ଭଳି ଅନେକ ରୋଗର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି ।

ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...

ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ପିଲାବେଳ ରାଉରକେଲାରେ ବିତି ଥିବାବେଳେ, ସେତେବେଳେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥିଲା । ନିଜ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ଦେଖି ନିଜେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ସେ ନୃତ୍ୟ କରି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଆହୁରି ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା । ପାଠପଢ଼ାରେ ସେ ଭଲ ଥିଲେ । ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠପଢା ଓ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଲ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ସେଠାରୁ ପାସ୍ କରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସରେ ପାଞ୍ଚ ପିଜି କରିଥିଲେ । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦୁଇ ଥର ଜାତୀୟ ଯୁବ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ କୋଲକାତା ବଙ୍ଗୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଷଦରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ 'ସଙ୍ଗୀତ ରତ୍ନ' ବା 'ଏମଏ ଡିଗ୍ରୀ' ହାସଲ କରିଥିଲେ । ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନରୁ 'ପିଏଚଡି ଡିଗ୍ରୀ' ହାସଲ କରିଥିଲେ ।ଏହାସହ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଜଣେ କଳାକାର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ।

କେଉଁଠାରୁ ଶିଖିଲେ 'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି':

ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ କୁହନ୍ତି," ୧୯୬୬ ମସିହାରେ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି' ଉପରେ ଏକ କମିଟି ତିଆରି କରି ଏହି ଥେରାପିକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଏଭି ସତ୍ୟ ନରାୟଣ 'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି'ରେ ପିଏଚଡି କରିଥିଲେ । ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ୍, ଛଉ ଓ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ ନୃତ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ 2011 ମସିହାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏହି ଥେରାପି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲି । ଏବେ ମୁଁ ଭାରତ ନାଟ୍ୟମ୍, ଓଡ଼ିଶୀ, ଛଉ, ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଯୋଗାସନର ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏକ 'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି । ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତାଧିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । 'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି' ଦ୍ବାରା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଡାଇବେଟିସ୍, ବାତ ଏବଂ ମାନସିକ ଅଗ୍ରସର ରୋଗ ଭଳି ଅନେକ ରୋଗର ସଫଳ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁଛି । ଏପରି କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବି ଏହି ଥେରାପି ଦିଆଯାଏ, କାରଣ କିଛି ମୁଦ୍ରା ରହିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।"

'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି' ଦ୍ବାରା ଭଲ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା :

ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ପଦ୍ମଜା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କରିଥିଲି । ହେଲେ କୌଣସି ବିଶେଷ ସୁଫଳ ମିଳି ନଥିଲା । ଏହାପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଛ' ମାସ ହେବ ମୋ ଝିଅର 'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି' ଦ୍ବାରା ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।"

ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଅବିଭାବକ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ସାର୍‌ଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଝିଅକୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଛି । ଏବେ ମୋ ଝିଅ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି । ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ, ସାର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି ଦିଅନ୍ତି । ମୋର ଚାଲିବା ସମସ୍ୟା ଥିଲା । ମୁଁ ସବୁଠି ଦେଖାଇ ବହୁ ଔଷଧ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉନଥିଲା । ଛଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସାରଙ୍କଠାରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପିରେ ଚିକିତ୍ସା ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲି ପାରୁଛି । କୌଣସି ଔଷଧ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ପଡୁନାହିଁ । ସାରଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି ବହୁ ଫଳ ପ୍ରଦ ଅଟେ ।"

ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା ସୋନାକ୍ଷୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଇ , ଏସ୍. ମୃଣାଳ ନନ୍ଦ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ବରାଳ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଡାକ୍ତର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛୁ । ନୃତ୍ୟ, ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ଜଡିତ । ଏହା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥାଏ । ନୃତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ଲୋକେ ଏକ ସୁତାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ନେଉଛୁ । ଆମ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଜି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଶଣ କରିପାରିଛୁ । ସାର୍ ଆମକୁ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସହ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ।"

ବଲାଙ୍ଗୀରର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ପ୍ରଦୀପ ବରାଳ କହିଛନ୍ତି," ସଙ୍ଗୀତ କହିଲେ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ । ଏହା ମଣିଷର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ଜଡିତ । ଗୋଟିଏ କଥା ଅନେକ ଥର ପରୀକ୍ଷିତ ଓ ପ୍ରମାଣିତ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନ ଓ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆଜି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟକୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏଭଳିକି ସବୁଠୁ ଜଟିଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅପରେସନରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଥେରାପି ଦିଆ ଯାଇଥାଏ । ତେବେ ସଙ୍ଗୀତ ମଣିଷର ଜୀବନ ସହ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡିତ ଅଟେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଏଭଳି ଜଣେ ଡାକ୍ତର କଥା ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ 'ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥେରାପି' ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ।"

