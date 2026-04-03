ANM ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଖୋଲିଲା ଗୁମର: ଠକେଇ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଝଗଡା, ଚାଲିଗଲା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନ
ବଲାଙ୍ଗୀର ଏଏନଏମ୍ ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ହତ୍ୟା ପଛରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଠକେଇ ଟଙ୍କା । ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ।
Published : April 3, 2026 at 3:37 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଖୋଲିଲା ଏଏନଏମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଗୁମର । ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ସ୍ବାମୀ । ଠକେଇ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା କଳହ । ଶେଷରେ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଗତ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଗୁମର ଖୋଲିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ । ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଠକେଇ ଟଙ୍କା-କଳହ-ହତ୍ୟା-ଜୀବନ ହାରିବା ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜୀ ।
ଏଏନଏମ ପତ୍ନୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ ସ୍ବାମୀ:
ଗତ ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ଜଣେ ଏଏନଏମଙ୍କ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଏହା ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥିଲା । ପରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଚାକିରି ଠକେଇ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ଚାକିରି ନାଁରେ ଏମାନେ ନେଇଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହିଁ କାରଣ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ ପି ଅଭିଳାଷ ଜୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଦେଓଗାଁ ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ୱର୍ ୭୪/୨୬ ରେ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା । ତଦନ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜାଳିଥିଲେ । ପରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଷ ପିଇ ଓ ନିଜକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏନଆରଏଚଏମରେ ଚାକିରି କରାଇ ଦେବା ନାଁରେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଟଙ୍କା ହିଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର କାରଣ ଥିଲା । ଯାହା ପାଇଁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ।’
ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ମିଳିଥିଲା ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ:
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁ ପିଏଚସିରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ଏଏନଏମ ଦମୟନ୍ତୀ ବାରିକଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର କାଲାସାଏ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ଚାକିରି ନାଁରେ ଠକିଥିଲେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା:
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଏନଆରଏଚଏମରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ଦଶ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ । ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୀତିଦିନ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଘଟଣାର ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଝଗଡା ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଘଟଣା ଦିନ ଉପେନ୍ଦ୍ର କାଳସାଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟିଲ ବୋତଲରେ ମୁଣ୍ଡରେ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର