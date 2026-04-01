ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି: ANMଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ସ୍ବାମୀ ଗୁରୁତର
ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଝଗଡା । ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ ।
Published : April 1, 2026 at 5:04 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଏଏନଏମଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ରହିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।
ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା ପରେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ !
ମୃତ ଏଏନଏମ ଜଣକ ହେଲେ ଦମୟନ୍ତୀ ବାରିକ । ତାଙ୍କ ବୟସ 50 ବର୍ଷ । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର କାଲସାଏ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ମୃତ ଦମୟନ୍ତୀ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ANM ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ଆଜି(ବୁଧବାର) ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ । ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ ଉଭୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନିବାସୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଦୀର୍ଘ ୩୫ ବର୍ଷ ହେବ ଦମୟନ୍ତୀ ବାରିକ ଚାକିରି କରି ଆସୁଥିଲେ । ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୋଡି ଦେଇ ନିଜେ ଜୀବନ ହାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।
ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି:
ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସଡିପିଓ ସରୋଜ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଓ ଦେଓଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସବିତା ଥେମ୍ରିଆ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଫୋନୋ ଯୋଗେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ସକାଳୁ ପୋଲିସକୁ ଏହି ସୂଚନା ଆସିଥିଲା । ଏଏନ୍ଏମ ଦମୟନ୍ତୀ ବାରିକଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ସେହିପରି ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର କାଳସାଏ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ତେବେ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ।’
ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ କହିବ ସତ:
ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା । ସମାନ ଭାବରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ଓ ସେମାନେ ଆସିଲେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର